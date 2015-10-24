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Yahoo orijinal içerik alanında aradığını bulamadı

Bu yılın başında yayınlandığı üç yeni dizi ile orijinal içerik alanına giriş yapan Yahoo, bu alanda istediği başarıyı yakalayamadığını ve zarar ettiğini açıkladı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yahoo orijinal içerik alanında aradığını bulamadı
 
House of Cards ile başlayarak kendi orijinal içeriklerini üretmeye başlayan Netflix'in bu alanda yakaladığı büyük başarı, diğer dijital platformları da harekete geçirdi. Netflix'in izinden giden Amazon, Hulu, Yahoo ve PlayStation Network gibi online içerik sağlayıcıları da kendi orijinal içeriklerini geliştirmeye başladılar. Başta Amazon olmak üzere bu alana yönelen dijital platformların büyük bir kısmı başarılı olsa da, Amerikalı internet devi Yahoo istediği başarıyı yakalayamadı.
 2015 yılı üçüncü mali çeyreğinin sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklayan Yahoo, orijinal içerik alanında zarar ettiklerini kabul etti. Konu hakkında konuşan Yahoo CFO'su Ken Goldman, şu ana kadar geliştirdikleri üç orijinal diziden toplamda 42 milyon dolar zarar ettiklerini açıkladı. Kaybedilen bu 42 milyon doların büyük bölümünün NBC'den devraldıkları Community dizisine harcandığını belirten Goldman, diğer orijinal dizileri Other Space ve Sin City Saints'in de beklentileri karşılayamadığını ifade etti.
Mevcut orijinal dizilerine daha fazla yatırım yapmayacaklarının sinyallerini veren, buna rağmen bu alandan tam olarak vazgeçmediklerini ve gelecekte orijinal içerik alanına geri dönebileceklerini söyledi. Goldman'ın hafta başında yaptığı bu açıklamalardan iki gün sonra, Yahoo cephesinden Other Space'in resmi olarak iptal edildiği açıklaması geldi. Community ve Sin City Saints'in geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu iki dizi için de yolun sonuna gelindiğini söyleyebiliriz.
 Netflix ve Amazon gibi dijital platformların her geçen gün daha fazla yatırım yaptığı orijinal içerik alanında Yahoo'nun başarısız olmasının başlıca nedeni, sunduğu orijinal içeriklerin yetersizliği oldu. İlk orijinal dizileri için David Fincher, Steven Soderbergh, Roman Coppola ve Jill Solloway gibi ünlü yazar ve yönetmenlerle çalışan Netflix ve Amazon'un aksine Yahoo, ilk dizilerine önemli yatırımlar yapmaktan kaçındı. Bunun yerine geniş kitlelere hitap etmeyen Other Space ve Sin City Saints gibi düşük bütçeli komedileri tercih etti.

http://variety.com/2015/digital/news/yahoo-misses-q3-earnings-marissa-mayer-narrower-product-focus-1201622483/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yahoo sabit kafa akademisyenlerin ve İngiliz gelenekselcilerin 1 numara arama motoru !
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Charles Bartowski 3 yıl
Community güzel de kim internetten izleyecek o var.
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serkan78689 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
yahoo sabit kafa akademisyenlerin ve İngiliz gelenekselcilerin 1 numara arama motoru !

Ne alaka?
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Smile Man 3 yıl
Guzelim sirket gunden gune gozden dusuyor
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Patren 3 yıl
neflix deki narcos gibi diziler yaparsa tutar
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cntrl 3 yıl
yahoo hiç bir alanda en iyi olamadı zaten.
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