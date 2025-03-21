Apple TV+, Amerikalı teknoloji devine her yıl 1 milyar dolar kaybettiriyor

Tam Boyutta Gör Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi platformlar bugün oldukça kârlı girişimler olsalar da istisnasız hepsinin ilk yıllarında zarara razı olması gerekti. Hatırlarsanız Netflix artık çok popüler olduğu yıllarda bile borçlarıyla gündeme geliyordu. Şirketin bu gidişatı tersine çevirip kâra geçmesi yıllar aldı. Bunun başlıca sebebi, bu tarz platformların büyürken içerik ve altyapıya milyarlarca dolar para harcayıp, geniş bir kitleye ulaşana kadar bunu karşılayacak bir gelir sağlayamamaları. Şimdi aynı sorun Apple'ın da başını ağrıtıyor. Dijital platformu Apple TV+, Amerikalı teknoloji devine her yıl 1 milyar dolardan fazla zarar yazıyor.

Apple Her Yıl İçeriğe 5 Milyar Dolar Harcıyor

Information'ın şirket içinden aldığı bilgilere göre Apple TV+ hâlâ kâra geçmekten epey uzak. 2019 sonbaharında açılan platform, aradan dört büçük yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ kâra geçecek kadar aboneye ulaşabilmiş değil. Buna karşılık Apple içeriklere kayda değer harcamalar yapmaya devam ettiği için, ortaya bu milyar dolarlık zararlar çıkıyor.

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Information tarafından paylaşılan bilglere göre Apple, 2019'dan 2024'e kadar her yıl içeriğe 5 milyar dolar harcama yapmış. Geçtiğimiz yıl ise bu miktar 4.5 milyar dolara indirilmiş.

Neyse ki Apple böylesi kayıpları uzunca bir süre göğüsleyebilecek kadar büyük bir şirket. Şirketin bu kayıplara rağmen Apple TV+'a hâlâ ciddi yatırımlar yapıyor olması, şirketin önünde sonunda bu platformun kâra geçeceğine inandığını gösteriyor. Nitekim platform son dönemde popülerliğini arttırmış durumda. Özellikle Severance, Apple TV+'ın bugüne kadar en çok izlenen ve en konuşulan dizisi oldu. Onun yanı sıra Silo ve Ted Lasso gibi yapımlarda platformlar geniş kitlelere ulaştı. Önümüzdeki dönemde bu tarz dizilerin sayısının artmasıyla birlikte Apple TV+ için rüzgar tersine dönebilir.

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Apple TV+, Apple'a her yıl 1 milyar dolar kaybettiriyor