Yahoo ve AOL e-posta kutularını tarayarak reklam şirketlerine satıyor

Özellikle Facebook'un yaşadığı veri sızıntısı skandalından sonra teknoloji şirketleri kendilerine çeki düzen vermeye başlamıştı. Ancak görünen o ki kişisel bilgilerimiz hala tehlike altında. Oath'ın sahip olduğu Yahoo ve AOL'un kullanıcıların e-posta kutularını tarayarak reklam şirketlerine sattığı belirlendi.

Kişisel mahremiyet yok sayılıyor

Wall Street Journal'ın yakın tarihli bir raporuna göre bu şirketlerin sahibi olan Oath, bir tüketicinin satın almaya ilgi duyabileceği tüm ürünlerle ilgili Yahoo ve AOL e-posta kutularını analiz ederek reklamverenlere satıyor. Habere göre AOL'a kadar uzanan bu uygulama Yahoo'da yıllardır sürüyor ve 200 milyondan fazla insan izleniyor.

Konuyla ilgili demeç veren Oath yetkilisi Doug Sharp, bu uygulamanın sadece bir kullanıcının hesabındaki ticari e-postalar için geçerli olduğunu belirterek, bir perakendeciden ya da toplu bir e-posta listesinden gelen maillerin tarandığını ifade etti. Sistemin kişisel e-postaları yok saydığı ve bu bilgileri taramadığı belirtiliyor.

https://www.wsj.com/articles/yahoo-bucking-industry-scans-emails-for-data-to-sell-advertisers-1535466959

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Haberin ironik olan tarafı ise Yahoo'nun aylıkkarşılığındasunup, bu hizmette bile e-postaları tarayarak kullanıcı. Ancak ücretsiz sürümde olduğu gibi, ücretli sürümde de kullanıcıların e-posta tarama izininigerektiğini de belirtelim.