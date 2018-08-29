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Yahoo ve AOL e-posta kutularını tarayarak reklam şirketlerine satıyor

Çevrimiçi mahremiyetin tartışıldığı şu günlerde başta Google olmak üzere teknoloji devleri e-posta kutularını taramayı durdurmuştu. Ancak Yahoo ve AOL'un hala devam ettiği ortaya çıktı.
8 ay
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1
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Özellikle Facebook'un yaşadığı veri sızıntısı skandalından sonra teknoloji şirketleri kendilerine çeki düzen vermeye başlamıştı. Ancak görünen o ki kişisel bilgilerimiz hala tehlike altında. Oath'ın sahip olduğu Yahoo ve AOL'un kullanıcıların e-posta kutularını tarayarak reklam şirketlerine sattığı belirlendi.

Kişisel mahremiyet yok sayılıyor

Wall Street Journal'ın yakın tarihli bir raporuna göre bu şirketlerin sahibi olan Oath, bir tüketicinin satın almaya ilgi duyabileceği tüm ürünlerle ilgili Yahoo ve AOL e-posta kutularını analiz ederek reklamverenlere satıyor. Habere göre AOL'a kadar uzanan bu uygulama Yahoo'da yıllardır sürüyor ve 200 milyondan fazla insan izleniyor.
Konuyla ilgili demeç veren Oath yetkilisi Doug Sharp, bu uygulamanın sadece bir kullanıcının hesabındaki ticari e-postalar için geçerli olduğunu belirterek, bir perakendeciden ya da toplu bir e-posta listesinden gelen maillerin tarandığını ifade etti. Sistemin kişisel e-postaları yok saydığı ve bu bilgileri taramadığı belirtiliyor.
Haberin ironik olan tarafı ise Yahoo'nun aylık 3.49 dolar karşılığında reklamsız bir e-posta hizmeti sunup, bu hizmette bile e-postaları tarayarak kullanıcı maremiyetini hiçe sayması. Ancak ücretsiz sürümde olduğu gibi, ücretli sürümde de kullanıcıların e-posta tarama izinini devre dışı bırakmaları gerektiğini de belirtelim.

https://www.wsj.com/articles/yahoo-bucking-industry-scans-emails-for-data-to-sell-advertisers-1535466959 Yorum Yaz
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