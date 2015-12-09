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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yahoo'nun Alibaba hisseleri kalıyor, diğer herşey satılıyor

İnternet dünyasında eski günlerini mumla arayan Yahoo, resmi olarak arama motoru pazarından çekilmeye hazırlanıyor. Firmanın tüm internet hizmetleri satışa çıkacak.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo'nun Alibaba hisseleri kalıyor, diğer herşey satılıyor


Bir dönemin internet devi olan Yahoo, zaman içerisinde rekabete karşı ayakta duramadı ve mali sıkıntılarla boğuşur hale geldi. Firmanın patronu Marissa Mayer, eski günlere dönmek için Tumblr gibi pek çok önemli satın almalara imza attı ve yatırımlar yaptı ancak kan kaybına bir türlü çözüm bulunamadı.

Tüm bunların üzerine bir de Alibaba hisselerinde vergilendirme sıkıntısı başlayınca firma tarihi bir kararın eşiğine gelmişti. Uzun süredir Çinli internet devi Alibaba'nın 40 milyar dolarlık hissesini elinde bulunduran Yahoo, yapılan düzenlemeler kapsamında yaklaşık 8 milyar dolarlık bir vergi ödemek zorunda. Bu bakımdan ya hisseler elden çıkarılacaktı ay da internet hizmetleri satılacaktı. Karar ikinci seçenekten yana oldu.

Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Yahoo, internet hizmetlerini satışa çıkarma konusunu masaya yatırdı. Firma ya tüm internet hizmetlerini ya da Yahoo Japonya bölümünü elden çıkarmayı düşünüyor. Bu konuda biraz da verginin ödenebilmesi için gereken miktarın toplanması önem taşıyor. Yeterli miktar elde edilemezse tüm hizmetler satışa çıkacak. 

Yahoo'nun satış için varlıklarını listelemesi ve hazırlık yapması için bir yıla yakın bir sürenin geçmesi gerekiyor. Firma bu hafta yapacağı basın toplantısıyla satış sürecinin startını verecek. Sonrasında ise potansiyel müşteriler ve nelerin satılacağına dair görüşmeler yapılacak. Gelecek yıl sonlarına doğru gerekli onayların alınması ile satış sürecinin resmen tamamlanması bekleniyor.  

http://www.reuters.com/article/us-yahoo-divestiture-idUSKBN0TR2S220151209#mj7LK5jQRiFPbXjd.97 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
doğru karar olmuş...
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esmerbuyucu 3 yıl
Yahoo'nun japonya bölümü bile önemli. Umarım altından kalkabilirler. Alibaba hisseleri de bir şeye yarasa bari...
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byrd 3 yıl
Tadı bitmiş Community dizisine 40 küsür milyon dolar yatırmaları ne kadar berbat yönetildiklerinin ispatı
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Patren 3 yıl
doğru karar almışlar ne yapıp edip alibaba hisse senetlerini elinde bulundurmak doğru karar
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