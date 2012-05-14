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Yahoo'nun tepe yöneticisi Thompson görevi bıraktı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin en popüler arama motoru olan ancak Google'ın hamlelerine cevap veremeyince arama motoru pazarında çok gerilere düşen Yahoo, bir süredir yaşadığı kriz nedeniyle sık sık tepe yöneticisi değişimine sahne oluyordu.

Ancak son tepe yöneticisi Scott Thompson'ın özgeçmişinde hiç almadığı bir bilgisayar mühendisliği mezuniyet derecesine yer verdiği geçen hafta ortaya çıkınca skandal patlak vermiş ve Yahoo hisseleri bir anda dibe vurmuştu. Thompson ise hata nedeniyle kamuoyundan özür dilemişti.

Olayların büyümesi üzerine Thompson kişisel sebeplerden ötürü yöneticiliği bırakmaya karar verdiğini açıkladı. Thompson Yahoo'dan önce PayPal firmasının CEO'luğunu yürütüyordu.

Hemen ardından bir basın bildirisi yayınlayan Yahoo, Fred Amoroso'nun yönetim kurulu başkanı görevine getirildiğini, Ross Levinshon'un ise Thompson'dan boşalan CEO koltuğuna geçici olarak oturacağını açıkladı.

Levinshon, yeni CEO belirlenene kadar firmanın lider kadrosuyla birlikte günlük operasyonları yönetmeye devam edecek.

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