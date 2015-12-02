Yahoo'nun tüm servislerinin satılması gündemde





2000'li yılların başında en büyük arama motoru olarak şöhretin keyfini süren Yahoo, aylık 200 milyon ziyaretçi gibi o dönemin inanılmaz rakamlarına imza atıyordu. Mail ve video servisleri de büyük ilgi gören Yahoo, bir süre rakipsiz olmanın faydasını gördü ancak sonra işler pek de yolunda gitmedi.





Google'ın ön plana çıkması, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar, YouTube, Netflix gibi video platformları, Yahoo'nun farklı sektördeki liderliğini sona erdirmeye başladı. 2010 yılından sonra ise artık Yahoo'nun gerilemeye başladığına şahit olduk. 2012 yılında firmanın başına geçen yetenekli patron Merissa Mayer, Tumblr'ın satın alınması gibi önemli işlere imza atsa da beklenen kullanıcı kitlesini Yahoo'ya çekemedi. Şimdi ise kaçınılmaz sona doğru yol alınıyor.





Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu hafta, Yahoo'nun internet servislerinin satışı konusu masaya yatırıldı. Mayer; Yahoo Mail!, arama motoru, hava durumu gibi ikonik tüm hizmetlerin satılmasının yerinde olup olmayacağını diğer yöneticilerle tartışıyor. Mayer, özellikle kazanç getirmeyen hizmetlerin desteklenmesini gereksiz buluyor. Diğer bir konu ise Alibaba hisseleri.





Bilindiği gibi Yahoo, Çinli internet devi Alibaba'nın yüzde 15 hissesine sahip ve bu hisselerin değeri 30 milyar dolar civarında. Bir süredir ABD hükümeti vergilendirme değişiklikleri üzerinde çalışmalar yapıyor ve Yahoo sahip olduğu bu hisse nedeniyle 9 milyar dolar vergi ödeyebilir. Mayer ya hisseleri elinden çıkararak internet servislerine odaklanacak ya da internet servislerini satarak hisseleri elinde tutacak. Bazı hissedarlar Alibaba hisselerinin kesinlikle elde tutulmasını istiyor.





Toplantılarda henüz ne karar alındığı bilinmiyor ancak sektörden gelen bilgiler Yahoo'yu satın almak için bazı yatırım ortaklıklarının harekete geçtiği yönünde. Halen ABD'de aylık 210 milyon ziyaretçi sayısına sahip olan Yahoo, bu potansiyelini iyi bir fiyata çevirebilir.

http://www.cnet.com/news/yahoo-reportedly-to-mull-sale-of-its-core-business/