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Yahoo'nun tüm servislerinin satılması gündemde

Bir dönemin vazgeçilmez internet unsurlarından birisi olan Yahoo, yavaş yavaş sektöre havlu atmak üzere. Üst düzey yöneticiler potansiyel bir satış için seçenekleri masaya yatırdı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo'nun tüm servislerinin satılması gündemde


2000'li yılların başında en büyük arama motoru olarak şöhretin keyfini süren Yahoo, aylık 200 milyon ziyaretçi gibi o dönemin inanılmaz rakamlarına imza atıyordu. Mail ve video servisleri de büyük ilgi gören Yahoo, bir süre rakipsiz olmanın faydasını gördü ancak sonra işler pek de yolunda gitmedi. 

Google'ın ön plana çıkması, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar, YouTube, Netflix gibi video platformları, Yahoo'nun farklı sektördeki liderliğini sona erdirmeye başladı. 2010 yılından sonra ise artık Yahoo'nun gerilemeye başladığına şahit olduk. 2012 yılında firmanın başına geçen yetenekli patron Merissa Mayer, Tumblr'ın satın alınması gibi önemli işlere imza atsa da beklenen kullanıcı kitlesini Yahoo'ya çekemedi. Şimdi ise kaçınılmaz sona doğru yol alınıyor. 

Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu hafta, Yahoo'nun internet servislerinin satışı konusu masaya yatırıldı. Mayer; Yahoo Mail!, arama motoru, hava durumu gibi ikonik tüm hizmetlerin satılmasının yerinde olup olmayacağını diğer yöneticilerle tartışıyor. Mayer, özellikle kazanç getirmeyen hizmetlerin desteklenmesini gereksiz buluyor. Diğer bir konu ise Alibaba hisseleri. 

Bilindiği gibi Yahoo, Çinli internet devi Alibaba'nın yüzde 15 hissesine sahip ve bu hisselerin değeri 30 milyar dolar civarında. Bir süredir ABD hükümeti vergilendirme değişiklikleri üzerinde çalışmalar yapıyor ve Yahoo sahip olduğu bu hisse nedeniyle 9 milyar dolar vergi ödeyebilir. Mayer ya hisseleri elinden çıkararak internet servislerine odaklanacak ya da internet servislerini satarak hisseleri elinde tutacak. Bazı hissedarlar Alibaba hisselerinin kesinlikle elde tutulmasını istiyor. 

Toplantılarda henüz ne karar alındığı bilinmiyor ancak sektörden gelen bilgiler Yahoo'yu satın almak için bazı yatırım ortaklıklarının harekete geçtiği yönünde. Halen ABD'de aylık 210 milyon ziyaretçi sayısına sahip olan Yahoo, bu potansiyelini iyi bir fiyata çevirebilir. 

http://www.cnet.com/news/yahoo-reportedly-to-mull-sale-of-its-core-business/ Yorum Yaz
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byrd 3 yıl
Sona gelmiş Community adlı diziye 40 milyon$ yatırmaları aslında pekte iyi yönetilmediklerinin göstergesi.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yahoo nun bizden önce ölmesi sevindirici :)
peki ya google bizden önce ölecek mi !?
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oglım_aşortman_gey 3 yıl
dünyanın amerikadan ibaret ibaret olmadığını anlayamayan şirketlerin sonu böyle oluyor.
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Umutcan 3 yıl
Google ortaya çıkmadan önce 56k modemle bağlanıp tüm aramalarımızı yahoo'dan yapardık. Gerçekten yazık oldu, piyasayı takip edemediler.
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Patren 3 yıl
bencede alibaba hissesenetlerini satmamaları lazım
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alemburda34 3 yıl
Aptal degillerse alibaba hisseleri ne yapip ederler elinde tutarlar.
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