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Yakın çekim fotoğraf ve videolar için hareketli ışık kaynağı: Adaptalux

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yakın çekim fotoğraf ve videolar için hareketli ışık kaynağı: Adaptalux
 
Detayların dünyasına giriş yapılan makro (makro) çekimler için ışık ve ışık kullanımı çok önemli bir konudur. Işığın kalitesine bağlı olarak hem video hem de fotoğraftan alınan kalite ciddi değişiklik gösterir ve kısa çalışma mesafeleri nedeniyle kaliteli aydınlatma elde etmek oldukça zor bir işlemdir. Bu noktada geliştirilen ve hayata geçebilmek adına Kickstarter'da destek aramaya başlayan Adaptalux, uyarlanabilir modüler yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve yaratıcılığa bağlı oldukça ilginç sonuçların önünü aralıyor.
Control Pod isimli merkez üniteden ve bünyelerinde LED ışık kaynakları yer alan Lighting Arms isimli hareketli ışık kollarından oluşan Adaptalux sistemi, kişilere hem fotoğraf hem de makro çekimi için kullanabilecekleri sürekli bir ışık kaynağı sunuyor. Fotoğraf makineleri ya da video kameralara standart harici flaş (HotShoe) bağlantı yuvasından takılan ve beyaz, kırmızı, yeşil, mavi ile koyu sarı olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle gelen ürün, böylelikle görüntülenmek istenen objelerin farklı açılardan farklı ışık renkleriyle ayınlatılmasına imkan tanıyabiliyor.
Yakın çekim fotoğraf ve videolar için hareketli ışık kaynağı: Adaptalux
 
Dahili bataryasıyla (USB'de sarj) 2.5 saat aktif kullanım ömrü sunan Adaptalux, belirtildiği kadarıyla yüksek parlaklık modunda 1/1000 gibi oldukça yüksek bir enstantane değeri sunabiliyor ve isteğe bağlı olarak elde edilebilen yumuşatıcı (Diffuser) ve renkli filtre başlıklarıyla da ilginç olduğu kadar kaliteli sonuçlar vaat ediyor. Stage isimli stand ünitesiyle objeleri alttan aydınlatabilen, Backdrop Setter isimli arka ışık ünitesiyle ilginç arka fonlar hazırlayabilen ve Stabiliser birimiyle ise makineden bağımsız olarak masaüstünde kullanılabilen Adaptalux, geliştirme süreci devam eden iOS, Android ve Windows Phone uyumlu uygulamasıyla da ortak bir renk odaklı veritabanı oluşturabiliyor. Işık setlerinin çekilen fotoğraflar üzerinden paylaşılmasına dayanan uygulama, böylece başkalarının hazırladığı kombinasyonları da gözler önüne serebiliyor.
Kiickstarter'da 100,000 pound bağış hedefiyle yola çıkan Adaptalux projesi, başlangıç paketi için yapılacak en az 120 pound, kombo paket içinse 170 pound bağış miktarlarıyla 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, ürün ile çekilmiş örnek fotoğraflara ise buradaki Flickr sayfasından ulaşabilirsiniz.
Yakın çekim fotoğraf ve videolar için hareketli ışık kaynağı: Adaptalux
 

https://www.kickstarter.com/projects/1447024032/adaptalux-an-adaptable-miniature-lighting-studio Yorum Yaz
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Portraitclub 4 yıl
Makro Çekim tutkunları için paha biçilmez yakın zamanda Türkiye gelir bağış sistemi bittiğinde normal satışa geçilecektir. Eminim
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aragorn22 4 yıl
Ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti
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aspirin_00 4 yıl
sanatsal fotoğraflar için güzel icat
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