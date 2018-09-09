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Yalnızca 3 kripto para birimi yükselişte

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; 24 saatlik dilim içerisinde, yalnızca üç kripto para birimi yükseliş gösterdi. Dijital para piyasasındaki birçok para birimi düşüş içerisinde.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Yalnızca 3 kripto para birimi yükselişte
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; ilk 100 kripto para birimi arasında, 24 saat içerisinde yalnızca 3 kripto para birimi artış gösteriyor. Yükseliş gösteren dijital para birimleri; BitcoinDark, Dash ve Waves.
24 saat içerisinde artış gösteren kripto para birimlerinin arasına gün içerisinde birkaç para birimi daha girmiş olsa da bugün, yalnızca BitcoinDark, Dash ve Waves istikrarlı bir yükseliş gösterdi. 
Bitcoin'in çatallaşmasıyla oluşan BitcoinDark, dijital para piyasasındaki birçok para biriminin yaşadığı büyük düşüşe rağmen neredeyse en istikrarlı şekilde büyüyen kripto para birimi oldu. Söz konusu kripto para birimi, birkaç gündür 24 saatlik dilimde yükseliş gösteriyor. 
Küresel anlamda ödeme aracı olarak gün geçtikçe yaygınlaşan ve dünya çapında yaklaşık 3 bin mağazada ödeme aracı olarak kabul edilen Dash'in yükselişi sürpriz olmadı. Dash, CoinMarketCap'in piyasa değeri sıralamasında 11. sırada yer alıyor.
Dijital para piyasasının demirbaşları Bitcoin ve Ethereum da düşüş içerisinde. 24 saatlik dilim içerisinde Bitcoin %1,55'lik, Ethereum %7,68'lik düşüş içerisinde.

https://coinmarketcap.com Yorum Yaz
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interwap 8 ay
Bu arada anasayfadaki koin verileri neden tutarsız Bitcoin 6400-6500 gibi değerler alıyor. Neden 6421 gibi değerler almıyor? Niye yuvarlıyorsunuz?
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WarSaw 8 ay
alayı fake çoğu kişi çekildi geriye kalan birkaç balina kendi kendine doldur boşalt oynuyor oralarda işte
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interwap 8 ay
Hergün zıt yönde ufak ufak hareket den bir kaç koin oluyor. Hergün bunların haberini yapacak mısınız?
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Rachsuchtig 8 ay
Ocakta XRP aldım 1 eurodan çıkış gösteriyor diye sonra ihtiyacım oldu sattım 3 hafta sonra. Kazancın 70 cent idi bir daha da çıkmadı düştü iyilik sattım
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jimhendrix 8 ay
Bir senedir boş beleş mıçı kırık madencilik haberleri ile kafa ütülediniz şimdi de düşüyor diye kafa ütülüyor adamlar.
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MonitörKertenkelesi 8 ay
Bu haberler de iyice ganyana döndü. Bir ileride iki geride...
Bir ayda zirve olsa da köşeyi dönsek voliyi vursak bekleyişindekiler hariç kimin ilgisini çekiyor merak ediyorum.

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