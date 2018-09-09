Yalnızca 3 kripto para birimi yükselişte

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; ilk 100 kripto para birimi arasında, 24 saat içerisinde yalnızca 3 kripto para birimi artış gösteriyor. Yükseliş gösteren dijital para birimleri; BitcoinDark, Dash ve Waves.

24 saat içerisinde artış gösteren kripto para birimlerinin arasına gün içerisinde birkaç para birimi daha girmiş olsa da bugün, yalnızca BitcoinDark, Dash ve Waves istikrarlı bir yükseliş gösterdi.

Bitcoin'in çatallaşmasıyla oluşan BitcoinDark, dijital para piyasasındaki birçok para biriminin yaşadığı büyük düşüşe rağmen neredeyse en istikrarlı şekilde büyüyen kripto para birimi oldu. Söz konusu kripto para birimi, birkaç gündür 24 saatlik dilimde yükseliş gösteriyor.

Küresel anlamda ödeme aracı olarak gün geçtikçe yaygınlaşan ve dünya çapında yaklaşık 3 bin mağazada ödeme aracı olarak kabul edilen Dash'in yükselişi sürpriz olmadı. Dash, CoinMarketCap'in piyasa değeri sıralamasında 11. sırada yer alıyor.

Dijital para piyasasının demirbaşları Bitcoin ve Ethereum da düşüş içerisinde. 24 saatlik dilim içerisinde Bitcoin %1,55'lik, Ethereum %7,68'lik düşüş içerisinde.

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