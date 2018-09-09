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Ethereum 200 doların altında

Bitcoin'den sonraki en popüler kripto para birimi olan Ethereum, gece saatlerinde 200 doların altına indi. Söz konusu dijital para birimi, Mayıs ayından bu yana düşüş içerisinde.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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CoinMarketCap'in piyasa değeri sıralamasına göre 2. sırada yer alan ve oldukça popüler bir kripto para birimi olan Ethereum, gece saatlerinde 200 doların altına düştü. Söz konusu para birimi, piyasalardaki düşüşlerden oldukça etkilendi.
Ethereum, Ocak 2018'de tüm kripto paraların düşüş yaşadığı zamanda, zirve dönemini yaşamış ve diğer dijital paralardan farklı bir altyapıya sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti fakat bu ay içerisinde dijital para sektöründe yaşanan büyük düşüşten kaçamadı.
Ethereum'un son bir haftadaki grafiği şu şekilde:
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Ethereum; son 24 saatte %10,11'lik bir düşüş yaşayarak en fazla düşüş yaşayan 12. kripto para birimi oldu. 
Dogecoin ile yaptığı proje sayesinde Dogecoin'in piyasa değerini arttırmasını sağlayan Ethereum, kendisi için aynı sonucu alamadı. Birçok dijital para biriminden farklı bir altyapıya sahip olan Ethereum, Mayıs ayından bu yana düşüş yaşıyor.
Yaşadığı bu büyük düşüşlere rağmen Ethereum, piyasa değeri açısından hala 2. sırada.  

https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/ Yorum Yaz
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S.Vettel 8 ay en beğenilen
donanimhaber.com/... siteye güvenenler yaya kalır söyliyeyim hiç bir şeye inanmayın burda yazan :D
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WoXeD 8 ay
fiyatlar 1400 dolardayken ulan 5 dolardan alacaktık.... diye hayıflananlarla, fiyatlar 5000 dolara çıkınca olm keşke 200 dolardan alsaydık diyenler aynı kişiler olacak :) ( yazan,7 dolardan alıp 1289 dolardan 50 adet etheryum bozdurmuş kişi, inanmayana işlem dekontrolarını 1 BTC karşılığında gösteririm.)
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SEO-Uzmanı 8 ay
beter olsun !
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AtiMX4 8 ay
DonanımHaber sen donanım işine bak kripto paradır efendim bim şunu satıyor işini bırak.
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ouzqan 8 ay
Söz konusu kripto olunca düşüşün altında bile vardır bir bit yeniği
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considerable 8 ay
Kripto işini bilen bilir, kimileri yürüdü kimileri battı. Kerizler silkelendi. Yeni kerizler buyursun
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alito 8 ay
Yakında kriptolar için balina avı başlar. Böyle inişler yükselme habercisidir.
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S.Vettel 8 ay en beğenilen
donanimhaber.com/... siteye güvenenler yaya kalır söyliyeyim hiç bir şeye inanmayın burda yazan :D
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