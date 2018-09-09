Ethereum 200 doların altında

CoinMarketCap'in piyasa değeri sıralamasına göre 2. sırada yer alan ve oldukça popüler bir kripto para birimi olan Ethereum, gece saatlerinde 200 doların altına düştü. Söz konusu para birimi, piyasalardaki düşüşlerden oldukça etkilendi.

Ethereum, Ocak 2018'de tüm kripto paraların düşüş yaşadığı zamanda, zirve dönemini yaşamış ve diğer dijital paralardan farklı bir altyapıya sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti fakat bu ay içerisinde dijital para sektöründe yaşanan büyük düşüşten kaçamadı.

Ethereum'un son bir haftadaki grafiği şu şekilde:

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Ethereum; son 24 saatte %10,11'lik bir düşüş yaşayarak en fazla düşüş yaşayan 12. kripto para birimi oldu.

Dogecoin ile yaptığı proje sayesinde Dogecoin'in piyasa değerini arttırmasını sağlayan Ethereum, kendisi için aynı sonucu alamadı. Birçok dijital para biriminden farklı bir altyapıya sahip olan Ethereum, Mayıs ayından bu yana düşüş yaşıyor.

Yaşadığı bu büyük düşüşlere rağmen Ethereum, piyasa değeri açısından hala 2. sırada.

https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/