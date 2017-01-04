Türkiye'de en çok beğenilen Facebook sayfaları

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen önemli bir güce sahip olan Facebook, ünlü isim ve markalar için en güçlü iletişim kanallarının başında geliyor. Markalar yeni ürün ve hizmetlerini sosyal medyadan duyururken, ünlü isimler ise hayran gruplarıyla bağlantı kuruyor ve etkinlikleri paylaşıyorlar.

Günümüzde artık beğeni sayılarından ziyade hitap edilen kullanıcı sayısı, diğer bir deyişle alınan etkileşim daha büyük bir öneme sahip. Zira bazı sayfalar her ne kadar milyonlarca beğeniye ulaşsalar da paylaşılan iletiler yeteri kadar dikkat çekmeyebiliyor. Erişim oranları sosyal ağ tarafından yayınlanmadığı için bir sayfanın popülaritesi en yakın beğeni sayısıyla ilişkilendiriliyor.

Socialbakers tarafından yayınlanan son istatiksel bilgiler ise Türkiye’de en çok beğenilen 20 sayfayı gözler önüne seriyor. Buna göre 13,3 milyon beğeni ile Galatasaray bir numarada yer alırken onu 9,9 milyon beğeni ile Fenerbahçe ve 9,5 milyon beğeni ile Türk Hava Yolları takip ediyor. Listede ayrıca Cem Yılmaz, Arda Turan, Mehmet Öz, Murat Boz ve Tuba Büyüküstün gibi sanat ve spor dünyasından isimlere ait sayfalar da mevcut.

Belirtmeden geçmeyelim: Listede yer alan sayfaların beğeni sayılarının bir bölümünün bot, yani sahte olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.

İşte Türkiye’de en çok beğenilen 20 Facebook sayfası:

Dilerseniz Donanım Haber’in Facebook sayfasını hemen aşağıdan beğenebilirsiniz:

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/turkey/