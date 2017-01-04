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Türkiye'de en çok beğenilen Facebook sayfaları

Facebook her ne kadar biraz gözden düşmüş olsa da özellikle sayfalar aracılığıyla etkin şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Peki Türkiye’de en çok hangi sayfalar beğenildi biliyor musunuz?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
16,8b
1
46
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen önemli bir güce sahip olan Facebook, ünlü isim ve markalar için en güçlü iletişim kanallarının başında geliyor. Markalar yeni ürün ve hizmetlerini sosyal medyadan duyururken, ünlü isimler ise hayran gruplarıyla bağlantı kuruyor ve etkinlikleri paylaşıyorlar.
Günümüzde artık beğeni sayılarından ziyade hitap edilen kullanıcı sayısı, diğer bir deyişle alınan etkileşim daha büyük bir öneme sahip. Zira bazı sayfalar her ne kadar milyonlarca beğeniye ulaşsalar da paylaşılan iletiler yeteri kadar dikkat çekmeyebiliyor. Erişim oranları sosyal ağ tarafından yayınlanmadığı için bir sayfanın popülaritesi en yakın beğeni sayısıyla ilişkilendiriliyor.
Socialbakers tarafından yayınlanan son istatiksel bilgiler ise Türkiye’de en çok beğenilen 20 sayfayı gözler önüne seriyor. Buna göre 13,3 milyon beğeni ile Galatasaray bir numarada yer alırken onu 9,9 milyon beğeni ile Fenerbahçe ve 9,5 milyon beğeni ile Türk Hava Yolları takip ediyor. Listede ayrıca Cem Yılmaz, Arda Turan, Mehmet Öz, Murat Boz ve Tuba Büyüküstün gibi sanat ve spor dünyasından isimlere ait sayfalar da mevcut.
Belirtmeden geçmeyelim: Listede yer alan sayfaların beğeni sayılarının bir bölümünün bot, yani sahte olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.

İşte Türkiye’de en çok beğenilen 20 Facebook sayfası: 

Dilerseniz Donanım Haber’in Facebook sayfasını hemen aşağıdan beğenebilirsiniz:

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/turkey/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
ALLAH'I SEVEN 999.999.999 KİŞİ ARIYORUZ
Yanıtla +132
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to let myself go 2 yıl
Şu liste bile Türkiye halkının özeti.
Yanıtla +105
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infom@n 2 yıl
Dikkat edin beğenilen sayfaların çoğu hatta HEPSİ MAGAZİN ağırlıklı. Yalan dolan, kakara kikiri, Bu liste Türkişyenin eğitim seviyesini gösteriyor.
Yanıtla +56
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2 Avatar Avatar
Kral_Jumong 1 yıl
Facebook’u sadece gruplar için kullanıyorum o da kalksa hesabı kapatıp giderim
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1lac 2 yıl
Ne kudurup duruyonuz ya , bı sakin olun
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e_capkan 2 yıl
futbol takımımı takip ediyorum sadece
sayfları şikayet edip kapattıralım mı

baho da neymiş ?
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muratalagoz 2 yıl
hayret survivor yok..
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Bot olmasın çoğu fake bir sürü hesap var
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Paetzold 2 yıl
Doktor bu ne
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Jacobıan 2 yıl
yenişafak ? şaka mı bu 8 milyon kişi bunların haberine itibar ediyorsa dükkanı kapatıp gidelim
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ModelX 2 yıl
buraya bile damlamış yaman troller. Bakar mısın ya yok galatasaray birinciymiş yok fener yok şu yok bu.
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capital.punishment 2 yıl
Cimbom gene tek başına iktidar
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Guest-E767019CA 2 yıl
Recep Tayyip Erdoğan
Yeni Şafak
Arda Turan
Murat Boz
Hikmet Anıl Öztekin falan filan.
Bu ülke bu.
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