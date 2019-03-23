Yandex ve Hyundai, birlikte sürücüsüz otomobil platformu geliştirecek

Tam Boyutta Gör

Otomotiv sektörünün geleceği elektrikli ve otonom araçlara doğru evriliyor. Bu değişimin gerisinde kalmak istemeyen otomobil üreticileri ve teknoloji firmaları, çalışmaların daha hızlı ve ucuza yapılabilmesi için iş birliğine gidiyor. Bu alanda BMW ve Daimler gibi iki ezeli rakibin bile ortak çalıştığına şahit olmuştuk. Benzer bir iş birliği haberi de Hyundai ve Yandex’ten geldi.

Koreli otomotiv devi Hyundai ve Rusya’nın en büyük teknoloji şirketlerinden Yandex arasında mutabakat anlaşması imzalandı. Buna göre Yandex, Koreli üreticinin orijinal parça üreticisi ve servis birimi olan Hyundai Mobis ile çalışacak. Bu iki şirket, gelecekte üretilecek otomobiller ve taksi filoları için sürücüsüz araç platformu geliştirecek.

İlk prototip yıl bitmeden yollarda olacak

Gelen haberlere göre iki şirket çalışmalara oldukça hızlı başladı. Yandex tarafından yapılan açıklamada, Hyundai veya Kia’nın üretim modellerini baz alan bir sürücüsüz araç prototipinin yıl bitmeden görücüye çıkarılacağı ifade edildi. Ayrıca söz konusu iş birliğinin başka alanlara genişletilebileceği, Yandex’in ses işleme, navigasyon ve haritalama teknolojilerini kullanan ürünlerin geliştirilebileceği açıklandı.

Yandex, 2017 yılından bu yana sürücüsüz araç prototiplerini test ediyor. Şirket bunun için Japon üretici Toyota’nın araçlarını kullanıyordu. Öte yandan Hyundai de elektrikli ve otonom araç teknoloji geliştiren şirketlere büyük yatırımlar yapıyor. Koreli üretici en son araç paylaşım şirketi Ola’ya 300 milyon dolar yatırımda bulunmuştu.

https://www.reuters.com/article/us-yandex-hyundai-electric/yandex-teams-up-with-hyundai-mobis-for-driverless-cars-idUSKCN1R011V