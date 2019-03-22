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Porsche Cayenne Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Alman üreticiyi coupe SUV sınıfında temsil edecek Porsche Cayenne Coupe modeli tanıtıldı. Aracın en büyük sürprizlerinden biri 135 mm yükselebilen adaptif arka spoiler oldu. İşte Cayenne Coupe:
2 ay
4,8b
2
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Porsche Cayenne Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
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Üçüncü nesil Porsche Cayenne ailesi yeni bir versiyonun tanıtılmasıyla birlikte genişledi. Alman otomobil devi, arkaya doğru eğimli tavanı ve sportif karakteriyle dikkat çeken Porsche Cayenne Coupe üzerindeki örtüyü kaldırdı. İşte Porsche Cayenne Coupe’nin fiyatı ve özellikleri:

Adaptif arka spoiler'a sahip bir SUV 

Arka yüzünde standart modele göre daha keskin çizgilere sahip olan Porsche Cayenne Coupe, standart olarak panoramik cam tavan veya opsiyonel olarak sunulan karbon fiber tavan seçenekleriyle satın alınabiliyor. Porsche Cayenne Coupe’nin sürprizleri arasında bir de adaptif arka spoiler bulunuyor. SUV sınıfında bir ilk olduğu belirtilen bu spoiler, araç 90 km/s hıza ulaştığında 135mm yükselerek hem şık bir görünüm sunuyor hem de yere basma kuvvetine katkıda bulunuyor.

Standart modele göre daha yatık bir ön cama ve A sütununa sahip olan Porsche Cayenne Coupe’nin tavanı da yaklaşık 20 mm daha aşağıda. Arka plakanın da bagaj kapağından tampona taşındığı görülüyor. Porsche Cayenne Coupe’de tercih edildiği versiyona bağlı olarak 20 veya 22 inç jantlar sunulurken, kabinde de karbon fiber ve Alcantara kullanımı dikkat çekiyor. Ayrıca Cayenne Turbo Coupe modelinde dört çıkışlı spor egzoz sistemi bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak 8 yönlü ayarlanabilir spor koltuklara da sahip olan Porsche Cayenne Coupe’nin arka kısımdaki yolcuları standart modele göre 30 mm alçakta oturacak. Bu da alçak tavanın oluşturacağı klostrofobik ortamı engelleyecek. Bu duruma standart olarak sunulan cam tavan da katkı sağlayacak. 622 litre olarak açıklanan bagaj hacmi katlanan arka koltuklar sayesinde 1,537 litreye kadar yükseltilebiliyor. Turbo versiyonunda ise bu değerler sırasıyla 600 litre ve 1,509 litre olarak belirtiliyor.

Kaputun altında iki motor seçeneği 

Porsche Cayenne Coupe modelleri ilk etapta iki motor seçeneğiyle satışa sunulacak. İlk seçenek olan 3.0 litre V6 ünite 335 beygir güç ve 450 Nm tork üreterek aracın 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlamasını ve maksimum 243 km/s hıza ulaşmasını sağlayacak. 4.0 litre çift turbolu V8 ünite kullanan Cayenne Turbo Coupe ise 541 beygir güç ve 768 Nm tork değerlerine sahip olacak. Bu değerler aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlamasına ve maksimum 286 km/s hıza ulaşmasına imkan verecek.

Yıl bitmeden satışa sunulması beklenen Porsche Cayenne Coupe modelinin Almanya’daki başlangıç fiyatı 83 bin 711 euro olarak belirlendi. Serinin en tepesindeki Turbo Coupe versiyonu ise 146 bin 662 euro’ya satın alınabilecek.


https://newsroom.porsche.com/en/2019/products/porsche-cayenne-turbo-coupe-suv-interview-detlev-von-platen-17296.html Yorum Yaz
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CapriceClassic 2 ay en beğenilen
Her şeye bir tesla karıştırmak da moda oldu. Porshe cayenne deniyor model 3 le kıyaslanıyor. Dilimlenmiş ekmekten sonra dünyadaki en iyi icat sanki tesla model 3!
Her şeye bir tesla karıştırmak da moda oldu. Porshe cayenne deniyor model 3 le kıyaslanıyor. Dilimlenmiş ekmekten sonra dünyadaki en iyi icat sanki tesla model...
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Krone 1 ay
Bu saatten sonra anca oyuncağını alırız. Milyon liralara satılacak araçlar.
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Mariachi@ 1 ay
Sadece 83 bin euro mu?
Neden ucuz bu kadar?
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McLaren64 1 ay
Tesla denilen elektrik süpürgesi ile Porsche'yi kıyaslamayın artık. Hangi Tesla, Porsche kadar kaliteli sürüş dinamiklerine sahip? Mesele elektrikli olması ise Porsche'den BMW'ye, Mercedes'ten Audi'ye Alman Premium markaların tamamı elektrikleniyor. Tesla zamanında ekmeğini yedi ama artık onun da sonuna geldi.
Tesla herşeyden önce tasarım öğrensin. Model S hariç tanıttığı Model 3, Model Y ve Model X olsun tamamı ucubeden farksız.
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CoreXXX 1 ay
iç tasarım harika olmuş. LCD ekranı çok güzel yere koymuşlar. mersolardaki gibi sonradan göğüse eklenmiş tablet gibi durmuyor. ama ortaya yerleştirelen yuvarlak gösterge olmasa dahada şık olurmuş . neyse o kadar kusur kadı kızındada olur::)
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redbul_540 2 ay

Güzel araba hayırlı olsun tabi alabilirseniz

Türkiyede Turbo modeli 430 Bin Euro civarında olur
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Ezkici 2 ay
Nası coupe olm bu?
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12 Angry Men 2 ay
Bence harika bir araba ama türkiye de yaşadığım sürece asla alamayacağım. Burada en az milyondan başlar bunun fiyatı, bunu alabilmek için milyoner olmam lazım.
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CapriceClassic 2 ay en beğenilen
Her şeye bir tesla karıştırmak da moda oldu. Porshe cayenne deniyor model 3 le kıyaslanıyor. Dilimlenmiş ekmekten sonra dünyadaki en iyi icat sanki tesla model 3!
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TITAN291 2 ay
Fiyatını belirtmeseniz daha iyi idi.

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Oguzinho01 2 ay yeni yorumcu
Efsane duruyor binene hayırlı olsun :D
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