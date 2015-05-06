Yandex.Browser Unity Web Player desteğini sürdürecek

Chromium tabanlı tarayıcılardan Unity Web Player ve uygulama geliştirme arayüzü NPAPI desteğinin sona ereceği açıklanırken Yandex bu desteklere devam edeceğini açıkladı.

Chromium tabanlı olmasına rağmen desteği kesmeyen tarayıcı, hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin problem yaşamaması adına böyle bir karar aldıklarını belirtiyor. Facebook gibi sosyal ağlarda da sıkça kullanılan Unity Web Player gibi motorlar dünya çapında 600 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıyor. Üstelik son kullanıcıya ulaşan yapımlar arasında aylık kullanıcısı 5 Milyonu aşan çok oyunculu Contract Wars gibi bazı içerikler de yine bu sayede görüntüleniyor.

Bu tarz içeriklere erişmekte sıkıntı yaşayan kullanıcılar Yandex.Browser tarayıcısını tercih edebilirler.