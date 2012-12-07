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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yandex.Haritalar kapsamlı uydu görüntüleriyle güncellendi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Harita servisleri konusunda Google'ın önde gelen alternatifleri arasında yer alan ve ülkemizde de oldukça önemli çalışmalara imza atan Yandex, uydu görüntülerinde kapsamlı bir güncellemeye gitti.

Söz konusu güncellemeyle birlikte toplamda 6 bin kilometrekare'lik uydu görüntüsü yenilenirken; Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Kütahya ve Mersin gibi iller de bu güncelleme kapsamında yer aldı. Ticari ve tarihi öneme sahip pek çok mekanı da kapsayan güncelleme; Adana Sabancı Merkez Cami, Bursa Yeşil Cami, Diyarbakır Surları, Kütahya Kalesi, Mersin Ticaret Merkezi ve Side Antik Tiyatrosuna daha net bir görünüm kazandırdı. 

Yeni uydu görüntüleriyle ülkemizdeki illere, tarihi ve ticari öneme sahip mekanlara daha net bir görüntü kazandıran Yandex'in ilerleyen dönemlerde Türkiye'de ne gibi çalışmalar yapacağını hep birlikte göreceğiz.  

http://harita.yandex.com.tr Yorum Yaz
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e-Militarist 2 yıl
Bugün bir güncelleme daha aldı yandex haritalar.



Yandex.Haritalar microsoft.com/...





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Batuist 6 yıl
Yandexi yaptıklarından dolayı çok çok takdir ediyorum ama hala google mapsin yanında çok geride kalıyor.. ama streetview özelliği Türkiyede tek olduğu için oldukça başarılı buluyorum. çünkü alternatifi yok.. streetview özelliğine sık sık başvururum.. rusyadan da teknoloji alanında rekabete katılacak bir firmanın çıkması güzeldir..
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max_style 6 yıl
şuursuzun biri eksileri basmıs gitmiş ne insanlar var ya
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Nightmare70 6 yıl
Karaman'da yaşıyorum,Karaman'ın uydu görüntüsü yok daha çok çalışmalı yandex,Google güncelleme yaptı daha net daha taze görüntüler var artık.Bunlar hala üzgünüz burada hizmet veremiyoruz diyor :) Rusları sevmem zaten kullanmamda..
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cagataykoroglu 6 yıl
Adamlar her türlü bilgimizi elde ediyor. Biz buna bir şey yapamıyoruz.
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s_mail 6 yıl
Sırf bu kadar reklam ve ülkemize yatırım yaptıklarından dolayı ana sayfamı yandex yaptım.
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demo11 6 yıl
Ben arama motoru ve harita olarak yandex kullanıyorum çok memnunum hiç bir eksiyi yok rusları çok severim kullanmamın bir nedeni de bu.
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yanyuju000 6 yıl
Paylasim icin teşekkürler!
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