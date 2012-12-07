Yandex.Haritalar kapsamlı uydu görüntüleriyle güncellendi

Harita servisleri konusunda Google'ın önde gelen alternatifleri arasında yer alan ve ülkemizde de oldukça önemli çalışmalara imza atan Yandex, uydu görüntülerinde kapsamlı bir güncellemeye gitti.





Söz konusu güncellemeyle birlikte toplamda 6 bin kilometrekare'lik uydu görüntüsü yenilenirken; Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Kütahya ve Mersin gibi iller de bu güncelleme kapsamında yer aldı. Ticari ve tarihi öneme sahip pek çok mekanı da kapsayan güncelleme; Adana Sabancı Merkez Cami, Bursa Yeşil Cami, Diyarbakır Surları, Kütahya Kalesi, Mersin Ticaret Merkezi ve Side Antik Tiyatrosuna daha net bir görünüm kazandırdı.





Yeni uydu görüntüleriyle ülkemizdeki illere, tarihi ve ticari öneme sahip mekanlara daha net bir görüntü kazandıran Yandex'in ilerleyen dönemlerde Türkiye'de ne gibi çalışmalar yapacağını hep birlikte göreceğiz.

http://harita.yandex.com.tr