Yansıdığı alanı dokunmatik hale getiren projeksiyon cihazı Avrupa’da

Sony’nin MWC 2017 fuarında tanıttığı ve yansıdığı alanı dokunmatik hale getirmesiyle dikkat çeken Sony Xperia Touch adındaki projeksiyon cihazı Avrupa kıtasında satışa sunuldu. Fiyatlar oldukça yüksek.

Yüzey fark etmiyor

Sony Xperia Touch projeksiyon cihazı, yansıtıldığı herhangi bir yüzeyi 23 inç boyutunda dokunmatik bir alan haline getirebiliyor. Bu sayede farklı projeler üzerinde çalışırken veya oyun oynarken geniş alanlar kullanabiliyorsunuz.

Sony Xperia Touch, içerisinde orta seviye bir mobil cihaz donanımı barındırıyor. Android işletim sistemi üzerinde Touch arayüzünü çalıştıran cihaz, gerçek zamanlı hava durumunu gösterebiliyor, hatırlatıcı veya takvim gibi özellikler sunuyor. Arayüz geniş yüzeylere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. 60 fps kamerasıyla Skype üzerinden videolu görüşme bile yapabiliyor.

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Xperia Touch, Sony’nin SXRD projeksiyon teknolojisine ve kullanıcısının hareketlerini takip etmesini sağlayan birkaç adet kızılötesi sensöre sahip. Ayrıca Google Play üzerinden uygulama veya oyun da indirebiliyorsunuz.

Dokunmatik özelliğe sahip projeksiyon cihazları aslında akıllı sınıf veya konferans odası gibi kurumsal konseptlerde uzun süredir kullanılıyordu. Son kullanıcı tarafında ise çok ilgi görmüyor zira akıllı telefon ve tabletler hali hazırda dokunmatik tecrübesini en iyi şekilde sunabiliyor. Daha önce yüzeylere dokunmatik sanal klavye yansıtabilen bir cihaz, televizyon ekranını dokunmatik hale getiren bir adaptör piyasaya çıkmış ancak ilgi görmemişti. Sony Xperia Touch, 1700$ fiyat etiketi ile bakalım ne kadar ilgi görecek.



