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Yansıdığı alanı dokunmatik hale getiren projeksiyon cihazı Avrupa’da

Sony Xperia Touch isimli projeksiyon cihazı, sıradan cihazlardan farklı olarak görüntü yansıttığı yüzeylerin dokunmatik ekran olarak kullanılabilmesini sağlıyor.
1 yıl
3,5b
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14
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin MWC 2017 fuarında tanıttığı ve yansıdığı alanı dokunmatik hale getirmesiyle dikkat çeken Sony Xperia Touch adındaki projeksiyon cihazı Avrupa kıtasında satışa sunuldu. Fiyatlar oldukça yüksek.

Yüzey fark etmiyor

Sony Xperia Touch projeksiyon cihazı, yansıtıldığı herhangi bir yüzeyi 23 inç boyutunda dokunmatik bir alan haline getirebiliyor. Bu sayede farklı projeler üzerinde çalışırken veya oyun oynarken geniş alanlar kullanabiliyorsunuz.

Sony Xperia Touch, içerisinde orta seviye bir mobil cihaz donanımı barındırıyor. Android işletim sistemi üzerinde Touch arayüzünü çalıştıran cihaz, gerçek zamanlı hava durumunu gösterebiliyor, hatırlatıcı veya takvim gibi özellikler sunuyor. Arayüz geniş yüzeylere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. 60 fps kamerasıyla Skype üzerinden videolu görüşme bile yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Razer’ın mobil oyun pazarına yönelik büyük planları var"

Xperia Touch, Sony’nin SXRD projeksiyon teknolojisine ve kullanıcısının hareketlerini takip etmesini sağlayan birkaç adet kızılötesi sensöre sahip. Ayrıca Google Play üzerinden uygulama veya oyun da indirebiliyorsunuz.

Dokunmatik özelliğe sahip projeksiyon cihazları aslında akıllı sınıf veya konferans odası gibi kurumsal konseptlerde uzun süredir kullanılıyordu. Son kullanıcı tarafında ise çok ilgi görmüyor zira akıllı telefon ve tabletler hali hazırda dokunmatik tecrübesini en iyi şekilde sunabiliyor. Daha önce yüzeylere dokunmatik sanal klavye yansıtabilen bir cihaz, televizyon ekranını dokunmatik hale getiren bir adaptör piyasaya çıkmış ancak ilgi görmemişti. Sony Xperia Touch, 1700$ fiyat etiketi ile bakalım ne kadar ilgi görecek.


 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Touch-now-available-in-Europe_id95157 Yorum Yaz
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0MG90 1 yıl en beğenilen
Muhteşem bir şey ya. Alabilsem bir saniye bile düşünmem valla.
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1 Avatar
karaqedi 5 ay
iyi güzelde projeksiyonun önüne geçmeyim diye kenardan kıyıdan ugrasıcaksak ne anlamı kaldı
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System Lord 5 ay
şu an dolar 5.30 tl . bu kurlar 9000 tl . 1700 tl olsa alırdım ama 9000 tl ?
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DH Misafiri 1 yıl
uzun zamandır var bu m3 screenfilm ile camda yapılıyordu yukarıdan yansıtma ile yerde top oynayan insanlar vardi ben öğreneli 6-7 yıl olmuştur.
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Kerim5100 1 yıl
iPhone 5 prototipi değil miydi bu ya :D
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kadirirdem 1 yıl
Zamanında İphone böyle olacak deniliyordu aklıma o geldi :D :D
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Zuko 1 yıl
Bunlar yillar once yapildi, sony yeni kesfetmis ki tekrar sundu. Sonra vay super bir sey oldu. Apple gibi ayni. Sony'i severdim ama yakismadi.
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Silent Guardian 1 yıl
Bir gün birisi cep telefonlarına şunu koyup klavye olarak kullanabilirsiniz diyecek
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Biyturs_OnSr 1 yıl
$1700
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El_domingo 1 yıl
dokunmatik başarımını merak ettim??
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0MG90 1 yıl en beğenilen
Muhteşem bir şey ya. Alabilsem bir saniye bile düşünmem valla.
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