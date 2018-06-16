Yapay zeka mail bildirimlerine el attı: Gmail'den akıllı bildirim özelliği

Yakın bir süre önce yeni arayüzüne kavuşan Gmail, kullanıcıları sık sık rahatsız eden e-posta bildirimleri kalabalığının önüne geçmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinden yararlanacak. Şimdilik kademeli olarak iOS kullanıcılarının hizmetine sunulan yüksek öncelikli bildirimler özelliği, ilerleyen günlerde tüm iOS ve Android kullanıcıları için de aktif olacak.

Kullanıcısının davranışlarını yakın takip altına alan uygulama, makine öğrenimi sayesinde okumak isteyebileceğiniz mailleri filtreliyor ve sizin için önem arz ettiğini düşündüğü e-postalar için bildirim atıyor. Gmail tarafından sunulan yüksek öncelikli bildirimler özelliğini kullanabilmek içinse Ayarlar > Bildirimler > Sadece Yüksek Öncelikli Bildirimler seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.

İlerleyen günlerde tüm iOS ve Android kullanıcılarının hizmetine sunulacak özellikle birlikte kullanıcının önem vermediği e-posta bildirimlerinin önüne geçilecek.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2018/06/gmail-ios-high-priority-notifications.html