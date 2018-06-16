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Yapay zeka mail bildirimlerine el attı: Gmail'den akıllı bildirim özelliği

E-posta servisi Gmail, yüksek öncelikli bildirimler özelliğiyle birlikte e-postalar için gelen bildirim kalabalığının önüne geçiyor. Peki ya akıllı bildirim özelliği nasıl aktif edilir? İşte detaylar:
11 ay
2,6b
1
10
Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yakın bir süre önce yeni arayüzüne kavuşan Gmail, kullanıcıları sık sık rahatsız eden e-posta bildirimleri kalabalığının önüne geçmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinden yararlanacak. Şimdilik kademeli olarak iOS kullanıcılarının hizmetine sunulan yüksek öncelikli bildirimler özelliği, ilerleyen günlerde tüm iOS ve Android kullanıcıları için de aktif olacak.
Kullanıcısının davranışlarını yakın takip altına alan uygulama, makine öğrenimi sayesinde okumak isteyebileceğiniz mailleri filtreliyor ve sizin için önem arz ettiğini düşündüğü e-postalar için bildirim atıyor. Gmail tarafından sunulan yüksek öncelikli bildirimler özelliğini kullanabilmek içinse Ayarlar > Bildirimler > Sadece Yüksek Öncelikli Bildirimler seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. 
İlerleyen günlerde tüm iOS ve Android kullanıcılarının hizmetine sunulacak özellikle birlikte kullanıcının önem vermediği e-posta bildirimlerinin önüne geçilecek.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2018/06/gmail-ios-high-priority-notifications.html Yorum Yaz
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Holy-Ghost 11 ay en beğenilen
o kadar süper, o kadar harika, hala tablo ekleme yok
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DH Misafiri 9 ay
Ek olarak filtreleme yaparak da sanırım belli mailler belli şekilde filtrelemeye uğrayabiliyor. Öncelikle filtre kriteri giriliyor, akabinden belirlenilen filtre kriterine etiket uygulanıyor. Filtrelenen mesajların bu aşamadan sonra gelen kutusunda görünüp görülmeyeceği de belirlenebiliyor. wikihow.com/... sosyallob.com/...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Gmail bu konuda biraz yavaş davrandı açıkçası. Ama yine de çok iyi oldu, saolsunlar. Zira ben bütün işlerimi Gmail üzerinden hallediyorum ve bu özellik de işime yarayacak gibi. Yalnız hala tablo eklemenin olmaması kötü.
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webjini 11 ay
Outlook'un üstüne başka mail programı tanımam.
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kabadayi 11 ay
Dün maillde bir arama yaptım sadece bir tane buldu o da maildeki resimdeki yazan numara
baktım numara mailin herhangi bir yerinde yazmıyor başka bir yerde de yazmıyor ilginç ;)
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kymelria 11 ay
yeter artık ne yapay zekaymış
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MHEC 11 ay
Şimdi mi aklınıza geldi?
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emre7107 11 ay
Outlookta yıllardır var o özellik.
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SkyTech74 11 ay
Ben bildirim almayı tamamen kapatıyorum. Boşuna titreşim ve fazlalık.
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5LER 11 ay
Outlookta 2 yıldır var olan özellik
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Holy-Ghost 11 ay en beğenilen
o kadar süper, o kadar harika, hala tablo ekleme yok
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