Yapay zeka sahte olduğu anlaşılamayan haberler yazabiliyor

Yapay zeka konusunda pek çok çalışma mevcut. Bu çalışmalardan bazıları Elon Musk tarafından 2015 yılında kurulan OpenAI şirketi çatısı altında gerçekleştiriliyor. Bu şirket kar amacı gütmeden farklı yapay zeka teknolojileri üzerinde geliştirmeler yapıyor. Açıklanan bilgilere göre OpenAI ekibi, yapay zekaya sahte olduğu anlaşılamayan haberler yazdırmayı başardı.

Başka işlevler için geliştiriliyordu

Araştırmacılar bu yapay zekayı aslında sorulara cevap vermek, hikayeleri özetlemek vb. işlevler için geliştirdiklerini açıkladılar. Daha sonrasında yapılan çalışmalar ile bu yapay zekanın sahte hikayeler yazabilmek amacıyla kullanılabileceği ortaya çıkmış. Vereceğiniz birkaç kelimeyi başlangıç olarak alan yapay zeka buradan hareketle istediğiniz konu hakkında sahte olduğu anlaşılamayan haberler üretmeyi başarıyor.

Ayrıca Bkz.

"NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx""

Şu an için sadece alıntı veya oldukça yüzeysel hikayeler kullandığı için hala belirli kusurları mevcut. Ancak OpenAI çalışanlarından Jack Clark bu yapay zekayı kusursuzlaştırmanın yalnızca bir veya iki sene süreceğini açıkladı. Her konu hakkında istenilen şekilde sahte haberler üretebilen böyle bir yapay zeka ileride baş edilmesi gereken önemli problemlere sebebiyet verebilir.

https://www.engadget.com/2019/02/14/openai-fake-news-algorithm/