Yapay zeka sahte olduğu anlaşılamayan haberler yazabiliyor

Başka işlevler için geliştiriliyordu
Araştırmacılar bu yapay zekayı aslında sorulara cevap vermek, hikayeleri özetlemek vb. işlevler için geliştirdiklerini açıkladılar. Daha sonrasında yapılan çalışmalar ile bu yapay zekanın sahte hikayeler yazabilmek amacıyla kullanılabileceği ortaya çıkmış. Vereceğiniz birkaç kelimeyi başlangıç olarak alan yapay zeka buradan hareketle istediğiniz konu hakkında sahte olduğu anlaşılamayan haberler üretmeyi başarıyor.Ayrıca Bkz. "NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx""
Şu an için sadece alıntı veya oldukça yüzeysel hikayeler kullandığı için hala belirli kusurları mevcut. Ancak OpenAI çalışanlarından Jack Clark bu yapay zekayı kusursuzlaştırmanın yalnızca bir veya iki sene süreceğini açıkladı. Her konu hakkında istenilen şekilde sahte haberler üretebilen böyle bir yapay zeka ileride baş edilmesi gereken önemli problemlere sebebiyet verebilir.
https://www.engadget.com/2019/02/14/openai-fake-news-algorithm/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
9/11'de kulelerin toz olmasıyla ile ilgili 2008'de Rus asker Dimitri A. Khalezov "9/11thology" isimli araştırmasını yayınladı (Download: stgvisie.home.xs4all.nl/... ) ve binaların 50m altına yerleştirilmiş 150kiloton gücünde imha bombaları ile imha edildiğini tüm ayrıntısı ile gösterdi. Kitap 127 sayfa bilgi dolu. Fakat bu kadar uzun çalışmaya gerek olmadan, haber videosunu belli bir saniyesinde uçak kuleye doğru giderken sol kanadı 50m gerideki binanın arkasından geçiyor; video montaj esnasında katman belirleme hatası :) Bir tek bu bile 9/11 haberinin gerçek olmadığına dair yeter fakat hiç buna da gerek kalmadan sadece şunu düşünmek de yeter: Uçak 800km/h hızla binaya carpıyor, beraberinde 800km/h hızında rüzgar getirir ve patlama sonrası toz bulutları enkazın bir kısmı o rüzgarla savrulur fakat haber videosunda hiçbirşey savrulmuyor.
Ancak sahte habercilerin kullandığı bir de "şok" yöntemi vardır ki, o yöntemle en süpheci, en sorgulayıcı en akıllı kişiler dahi sahte haberi anlayamaz 9/11 haberi bu yönteme iyi bir örnektir, kulelere uçaklar çarpıp içindeki 3000 insanla kül olduğunu seyreden milyar insan şok olduğu için o habere cok güzel kandı. Ne zamanki aradan yıllar ve olayın şoku iyice geçti ve insanlar tekrar düşünmeye başladı o zaman 9/11 'in büyük bir kurgu olduğu yani o kulelere gerçekte uçak carpmadığı, görüntüye sonradan eklendiği ve kulelerin de uçak yakıtı ile değil içerden imha bombaları ile indirildiği anlaşıldı.
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