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NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx"

NASA, yeni bir uzay teleskobu için düğmeye bastı. SPHEREx ismiyle anılan teleskop insanlığın uzaydaki yeni gözü olacak ve evrenimizin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacak.
3 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan uzay ajansı NASA, evrenimizin sırlarını ortaya çıkarmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de yepyeni bir uzay teleskobu için hazırlıklara başladı. 2023 yılında fırlatılması planlanan teleskobun ismi SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) olacak.

NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurusunu yaptığı teleskop, çok önemli iki bilimsel konuda cevaplar arayacak. Uzay ajansı, SPHEREx ile birlikte öncelikle yaşamı oluşturan yapı taşlarının Samanyolu Galaksisi'ndeki haritasını çıkarmak istiyor. NASA'nın bir diğer hedefiyse evrenimizin 13.8 milyar yıllık evrimini yakından incelemek.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen,"SPHEREx, evrenimizin ilk dönemlerinden 'parmakizleri' taşıyan, daha önce bir benzerini görmediğimiz galaktik bir harita çıkaracak. Ayrıca bu görevin bize sunacağı verilerle birlikte bilim tarihinin en büyük gizemlerinden birisini cevaplamaya çalışacağız: Evren, Big Bang sonrasında bir nanosaniyeden daha kısa bir sürede nasıl bu kadar hızlı bir şekilde genişleyebildi?" sözlerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Hubble, 160 bin ışık yılı uzaklıktaki dev 'yıldız kümesini' görüntüledi"

300 milyon galaksi, 100 milyon yıldız


NASA'nın kullandığı ifadelere göre SPHEREx, görülebilir ışık ve yakın kızılaltı ışık olmak üzere iki farklı şekilde uzayı inceleyebilecek. Gözle görülemeyen kızılaltı ışınların kozmik araştırmalar için çok güçlü bir araç olduğu belirtiliyor. NASA ayrıca Samanyolu içerisinde tam 100 milyon farklı yıldız üzerinde çalışmalar yapılacağını söylüyor. Samanyolu dışarısında ise 300 milyon galaksi SPHEREx tarafından gözlemlenecek.

Samanyolu Galaksisi'ndeki su ve organik moleküllerin haritasını çıkaracak olan SPHEREx, ayrıca James Webb gibi geleceğin dev teleskopları için de çok iyi bir hazırlık olacak. NASA'lı araştırmacılar bu görevde elde edilen verilere göre James Webb'in gözlem yapacağı hedeflerin belirlenebileceğini söylüyor.

Toplamda 214 milyon dolarlık bir maliyete sahip olacağı düşünülen SPHEREx teleskobu 2023 yılında uzaya gönderilecek.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7336 Yorum Yaz
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LKLC 3 ay en beğenilen Kvot
Bu haberleri ben hazırlıyorum. James Webb haberlerini de eğer DH'de okuduysanız onları da ben hazırladım. 3 yıldan uzun bir süredir uzay alanında yazıyorum emin olun söylediğiniz şeyleri çok iyi biliyorum. James Webb'e hazırlık kısmını ben değil NASA söylüyor. Kaynak kısmındaki linkte cümleleri bulabilirsiniz. James Webb'in görevi 2021'de fırlatılınca bitmeyecek. Gelecekteki görevleri için bu teleskopta elde edilen veriler kullanılabilecek.
"It also will identify targets for more detailed study by future missions, such as NASA's James Webb Space Telescope and Wide Field Infrared Survey Telescope."
Bu haberleri ben hazırlıyorum. James Webb haberlerini de eğer DH'de okuduysanız onları da ben hazırladım. 3 yıldan uzun bir süredir uzay alanında yazıyorum emi...
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AKTeknisyen 3 ay
Birde "düşmeye" değil düğmeye basmayı denesinler.O zaman halihazırda inşa edilen James Webb'ten önce bile fırlatırlar.
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Kvot 3 ay
Hocam bu haberleri kimlere hazırlatıyorsunuz böyle ya.Yok efendim James Webb için hazırlık olacakmış.Ya arkadaşım James Webb zaten yıllardır inşa aşamasında ve 2021 de uzaya fırlatılacak.Bu teleskop yeni duyuruldu ve fırlatma tarihi 2023.Nasıl bir hazırlık olacakmış bu çözemedim ben?
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LKLC 3 ay Kvot
Bu haberleri ben hazırlıyorum. James Webb haberlerini de eğer DH'de okuduysanız onları da ben hazırladım. 3 yıldan uzun bir süredir uzay alanında yazıyorum emin olun söylediğiniz şeyleri çok iyi biliyorum. James Webb'e hazırlık kısmını ben değil NASA söylüyor. Kaynak kısmındaki linkte cümleleri bulabilirsiniz. James Webb'in görevi 2021'de fırlatılınca bitmeyecek. Gelecekteki görevleri için bu teleskopta elde edilen veriler kullanılabilecek.
"It also will identify targets for more detailed study by future missions, such as NASA's James Webb Space Telescope and Wide Field Infrared Survey Telescope."
2 Yanıt Yanıtla +8
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gun 3 ay
James Webb’te araştıracakları hedefleri belirlemek için bundan yararlanacaklarmış. Hazırlık buda tabii ama hazırlık deyince düz bunla tecrübe ediniriz gibi algılanıyor tabii.
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gun 3 ay Kvot
James Webb’te araştıracakları hedefleri belirlemek için bundan yararlanacaklarmış. Hazırlık buda tabii ama hazırlık deyince düz bunla tecrübe ediniriz gibi algılanıyor tabii.
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