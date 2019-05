NASA'nın yeni uzay teleskobu ortaya çıktı: İşte "SPHEREx"

Ayrıca Bkz.

"Hubble, 160 bin ışık yılı uzaklıktaki dev 'yıldız kümesini' görüntüledi"

300 milyon galaksi, 100 milyon yıldız

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7336

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Amerikan uzay ajansı NASA, evrenimizin sırlarını ortaya çıkarmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de yepyeni bir uzay teleskobu için hazırlıklara başladı.fırlatılması planlanan teleskobun ismi(Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) olacak.NASA'nınduyurusunu yaptığı teleskop, çok önemli iki bilimsel konuda cevaplar arayacak. Uzay ajansı, SPHEREx ile birlikte öncelikleSamanyolu Galaksisi'ndeki haritasını çıkarmak istiyor. NASA'nın bir diğer hedefiyse evrenimizin 13.8 milyar yıllık evrimini yakından incelemek.Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen,"SPHEREx, evrenimizin ilk dönemlerinden 'parmakizleri' taşıyan, daha önce bir benzerini görmediğimiz galaktik bir harita çıkaracak. Ayrıca bu görevin bize sunacağı verilerle birliktecevaplamaya çalışacağız: Evren, Big Bang sonrasında bir nanosaniyeden daha kısa bir sürede nasıl bu kadar hızlı bir şekilde genişleyebildi?" sözlerini kullandı.NASA'nın kullandığı ifadelere göre SPHEREx,olmak üzere iki farklı şekilde uzayı inceleyebilecek. Gözle görülemeyen kızılaltı ışınların kozmik araştırmalar için çok güçlü bir araç olduğu belirtiliyor. NASA ayrıca Samanyolu içerisinde tam 100 milyon farklı yıldız üzerinde çalışmalar yapılacağını söylüyor. Samanyolu dışarısında ise 300 milyon galaksi SPHEREx tarafından gözlemlenecek.Samanyolu Galaksisi'ndekiçıkaracak olan SPHEREx, ayrıcagibi geleceğin dev teleskopları için de çok iyi bir hazırlık olacak. NASA'lı araştırmacılar bu görevde elde edilen verilere göre James Webb'in gözlem yapacağı hedeflerin belirlenebileceğini söylüyor.Toplamdasahip olacağı düşünülen SPHEREx teleskobu 2023 yılında uzaya gönderilecek.