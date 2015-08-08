Yarıiletken pazarında Samsung, lider Intel'i zorluyor

Son dönemde yaptığı atılımlarla yarıiletken sektöründe büyük başarılara imza atan Samsung, sektörün lideri Intel'i de zorlamaya başladı. Uzmanlar bu hızla giderse Samsung'un liderlik koltuğuna oturabileceğini düşünüyor.





IC Insights tarafından yapılan yeni bir analize göre yarıiletken sektöründe satış gelirleri açısından Samsung sektörün üzerinde büyüyor ve Intel ile arasındaki farkı kapatmak üzere. DRAM, NAND bellek, işlemci gibi yarıiletken tabanlı ürünler geliştiren Samsung ayrıca çeşitli firmalara da döküm hizmeti veriyor.





Yılın ikinci çeyreği itibariyle Intel toplamda 11.9 milyar dolarlık yarıiletken satışı gerçekleştirdi ve çeyrek bazda yüzde 3 artış elde etti. Samsung ise 10.3 milyar dolarlık satış ile çeyrek bazda yüzde 10 artış gösterdi. Yılın ilk yarısı itibariyle Intel 23.5 milyar dolarlık, Samsung ise 19.6 milyar dolarlık satış yaptı.





Geçen yıl itibariyle Intel'in 51.4 milyar dolarlık satışı, Samsung'un ise 37.8 milyar dolarlık satışı bulunuyordu. Intel'in Samsung'dan fazlalığı ise yüzde 50 seviyesine kadar çıkıyordu. Ancak bu yılın ilk yarısı itibariyle aradaki fark yüzde 20 seviyesine kadar gerilemiş durumda.





Listede döküm hizmeti veren TSMC'nin yüzde 5 kayıpla 6.6 milyar dolarlık satış rakamına erişti. SK Hynix yüzde 3 kayıpla 4.2 milyar dolarlık satış yaptı. Qualcomm ise yüzde 13 civarında düşüşle 3.8 milyar dolara geriledi. İlk 20 firmadan oluşan listenin tamamı ortalama olarak yüzde 1 artış gösterdi ve toplam satış 64.4 milyar dolar oldu.





Samsung'un bu ivmeyi koruduğu takdirde gelecek yıl yarıiletken pazarında yeni bir lidere merhaba diyebiliriz. Ancak özellikle yılın ikinci yarısında firmanın DRAM üretiminde kısıntıya gidecek olması ve tedarik ettiği yarıiletken ürünlerini taşıyan cihazların satış yönünden beklentilerin altında kalarak stokları eritmemesi bu ivmeye engel olabilecek faktörler arasında.





Analizde biri masaüstü ve sunucu tarafında lider diğeri mobil tarafta lider iki firmanın kıyasıya bir mücadele içine girmesi dikkat çekiyor. Ayrıca bir dönemin önemli oyuncuları olan Nvidia ve AMD'nin liste dışı kalması da diğer dikkat çekici gelişme.

http://www.icinsights.com/news/bulletins/Samsung-Cuts-Intels-Semiconductor-Sales-Lead-To-16-In-2Q15-/