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Yarıiletken pazarında Samsung, lider Intel'i zorluyor

3 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yarıiletken pazarında Samsung, lider Intel'i zorluyor

Son dönemde yaptığı atılımlarla yarıiletken sektöründe büyük başarılara imza atan Samsung, sektörün lideri Intel'i de zorlamaya başladı. Uzmanlar bu hızla giderse Samsung'un liderlik koltuğuna oturabileceğini düşünüyor.

IC Insights tarafından yapılan yeni bir analize göre yarıiletken sektöründe satış gelirleri açısından Samsung sektörün üzerinde büyüyor ve Intel ile arasındaki farkı kapatmak üzere. DRAM, NAND bellek, işlemci gibi yarıiletken tabanlı ürünler geliştiren Samsung ayrıca çeşitli firmalara da döküm hizmeti veriyor. 

Yılın ikinci çeyreği itibariyle Intel toplamda 11.9 milyar dolarlık yarıiletken satışı gerçekleştirdi ve çeyrek bazda yüzde 3 artış elde etti. Samsung ise 10.3 milyar dolarlık satış ile çeyrek bazda yüzde 10 artış gösterdi. Yılın ilk yarısı itibariyle Intel 23.5 milyar dolarlık, Samsung ise 19.6 milyar dolarlık satış yaptı.

Geçen yıl itibariyle Intel'in 51.4 milyar dolarlık satışı, Samsung'un ise 37.8 milyar dolarlık satışı bulunuyordu. Intel'in Samsung'dan fazlalığı ise yüzde 50 seviyesine kadar çıkıyordu. Ancak bu yılın ilk yarısı itibariyle aradaki fark yüzde 20 seviyesine kadar gerilemiş durumda. 

Listede döküm hizmeti veren TSMC'nin yüzde 5 kayıpla 6.6 milyar dolarlık satış rakamına erişti. SK Hynix yüzde 3 kayıpla 4.2 milyar dolarlık satış yaptı. Qualcomm ise yüzde 13 civarında düşüşle 3.8 milyar dolara geriledi. İlk 20 firmadan oluşan listenin tamamı ortalama olarak yüzde 1 artış gösterdi ve toplam satış 64.4 milyar dolar oldu. 

Samsung'un bu ivmeyi koruduğu takdirde gelecek yıl yarıiletken pazarında yeni bir lidere merhaba diyebiliriz. Ancak özellikle yılın ikinci yarısında firmanın DRAM üretiminde kısıntıya gidecek olması ve tedarik ettiği yarıiletken ürünlerini taşıyan cihazların satış yönünden beklentilerin altında kalarak stokları eritmemesi bu ivmeye engel olabilecek faktörler arasında. 

Analizde biri masaüstü ve sunucu tarafında lider diğeri mobil tarafta lider iki firmanın kıyasıya bir mücadele içine girmesi dikkat çekiyor. Ayrıca bir dönemin önemli oyuncuları olan Nvidia ve AMD'nin liste dışı kalması da diğer dikkat çekici gelişme.  
Yarıiletken pazarında Samsung, lider Intel'i zorluyor
 

http://www.icinsights.com/news/bulletins/Samsung-Cuts-Intels-Semiconductor-Sales-Lead-To-16-In-2Q15-/ Yorum Yaz
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The Balance 3 yıl en beğenilen
Ey Samsung bizi Intel'in tekelliğinden koru. Sen de gel PC pazarına. Hepimiz senin işlemcilerini alacağız!
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lapatid 3 yıl
eğer intel samsung un amd yi satin almasina kostek olmaz ise samsung x86 lisansıyla birlikte masaüstü işlemci piyasasını renklendirecektir diye düşünüyorum.intel in her yıl performansi %20 ve fiyati %50 artan islemcilerine bakilacak olursa,samsung kucuk zar alanli teknolojileriyle ve mobil islemci tecrubeleriyle beraber zorlu bir rakip olacaktır diye düşünüyorum.tabi ne intel ne samsung babamin markasi,maksat rekabetten istifade edebilmek
eğer intel samsung un amd yi satin almasina kostek olmaz ise samsung x86 lisansıyla birlikte masaüstü işlemci piyasasını renklendirecektir diye düşünüyorum.inte...
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Creav 3 yıl
samsung dünyayı ele geçirir yakında.
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Momo-Oz 3 yıl
samsung amd yi satın almalı bence
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DH Misafiri 3 yıl
Bi apple değiller
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DH Misafiri 3 yıl
Tüm sektörlerde olduğu gibi samsung un pc pazarına işlemci satışına izin verilmezse elinde malı olduğu halde sa ta maz. Satarsa fişini çekerler. Samsung apple gibi bir firma ile ortaklık yaptığı sürece böyle devam eder, abd ortaklığı biterse samsung da biter. Bu günleri göremez. Birçok firmada pc işlemcisi hazırda bekliyor ama izin çıkmadığı için kasada duruyor :(( Ticaretin her alanı böyle.!!!! ABD 5,6 yıl içinde yıkılırsa..... ve israili haritadan silersek işte o zaman dünyayı Türkiye idare eder ve bu sıkıntılar azalır. Herneyse.......
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Mr xXx 3 yıl
Samsung amd yi satın alsa intel i 10 a katlar..
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ipli jeton 3 yıl Mr xXx
AMD nin başka bir firmaya satılması halinde amdnin x86 mimarisi kullanım hakkı sona erer. Yani samsung amd yi satın alsa bile intel lisans vermezse x86 işlemci üretemez.
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canguler917 3 yıl
samsung babamızın şirketi mi?onlarda pahali satacak.rekabet ortamı oluşur fiyatlar düşer demeyin çünkü tıpkı telefon pazarında olduğu gibi rekabet fiyat dusurmekten çok fiyat artırma yönünde. tüketiciye yarayacak hiçbir şey yapmaz ticari firmalar
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dr20mouse 3 yıl
Madem samsung x86 kullanamıyor o zaman Samsung da x128 mimarisi geliştirsin bizi 128 bit işlemcilerle tanıştırsın. Tek istediğim şey birinin İntel'le adam akıllı rekabet etmesi. Rekabet azaldıkça son kullanıcı zora düşüyor.
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ipli jeton 3 yıl dr20mouse
Bak,
Şimdi şu anda x64 dediğimiz mimari gerçekte x86-64 tür. x86 nın 64 bite uygun olarak geliştirilmişi. Temelinde x86 yatıyor yine, yani yine intelin mimarisi kullanılyor.
Bir de ARM ye bakalım, patenti ingiliz bir firmaya ait bir mimari.
Şimdi sıfırdan bir işlemci mimarisi yaratmak çok zordur. Fiziken üretsen bile buna uygun işletim sistemi desteği, uyumlu çipsetler, bunları geçtim yeni işlemciye göre program yazacak geliştiricilerin olması... Tüm bunların gerçekleşmesi hemen olup bitecek şeyler değil.
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darkdiva 3 yıl
Samsung'un arge yatırımları meyvelerini veriyor. Arge'ye harcadığı para dağlar kadar.
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tugares 3 yıl
MediaTek in de 13.sıraya kadar ilerlemiş olması dikkat çekici, mobil pazarın her ne kadar yavaşlasa da yükselişi söz konusu firmaların da Qualcomm yerine MediaTek i tercih etmeye başlaması Samsung un sa dram üretimini düşürmesi ve işlemci hususunda geniş çaplı olarak mobil pazara kendi telefonları dışında girmeyişi ve MedaiTek in diğer üretim kaynakları konusunda pek bilgim olmasa da haberlerden takip ettiğim kadarıyla ciddi bir gelişim kaydettiği için MediaTek önümüzdeki yıllarda pazarda çok daha ciddi bir oyuncu haline gelebilir düşüncesindeyim.
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OverClocK1ng 3 yıl
Texas'a bak. Sessiz sedasız, en baba firmaların altında yer alıyor.
Yürü be Texas.
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kadirirdem 3 yıl
bence lider koltuğuna oturacaktır samsung...samsung'u tebrik etmek istiyorum adamlar nerdeyse her konuda ya1. ya 2.ler helal olsun....
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