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Yarım asırlık Porsche 911'in 70 saniyelik evrimi

Alman otomobil devi Porsche tarafından üretilen ikonik Porsche 911 modelinin evrimi 70 saniyelik bir animasyona sığdırıldı. Video, yarım asırlık geçmişe sahip otomobilin gelişimini gösteriyor...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yarım asırlık Porsche 911'in 70 saniyelik evrimi
Donut Media, Alman otomobil üreticisi Porsche tarafından üretilen Porsche 911'in evrimini gösteren 70 saniyelik fantastik bir animasyon hazırladı. Yarım yüzyıllık geçmişe sahip otomobil ilk üretildiği 1964 yılından bu yana sürekli bir gelişim içinde olsa da temel çizgisini korumayı başarmıştı.

Otomobil sadece 90'ların ortasında tamamen yeni bir forma bürünmüş ve su soğutmalı motorla kapsamlı bir makyajdan geçmişti. Neredeyse 50 yılı aşkın bir süredir spor otomobil hayranlarının gönüllerini fetheden Porsche 911 o süreçten bu yana şirketin ikonik bir modeli olmayı başarmış durumda.

Hazırlanan kısa video, 1964 model fildişi beyaz bir 901 ile başlayıp 2016 model mor renkli 991 GT3 RS'e uzanan bir süreçte Porsche 911'in gelişimini gözler önüne seriyor. Bu zaman diliminde Ferdinand Porsche'nin arkadan motorlu coupe otomobilinin nasıl bir değişime uğradığı konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. 

http://www.theverge.com/2016/2/13/10982142/porsche-911-evolution-video Yorum Yaz
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L.o.T.u.S 3 yıl en beğenilen
spoilerı indirip kaldırmışlar
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Rouvax 3 yıl
Porche modelleri sadece 911 değil
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DH Misafiri 3 yıl
En güzel 911 ilk üretilen model bence.
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dynaturk 3 yıl
"930 turbo 1987" tek geçerim. sürüş testinde turbo devreye girince ön tekerleklerdeki baskının azalmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin azaldığı söyleniyor. o nasıl bir güçtür.
hayalimde ki tek araba diyebilirim.
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YediGüzelAdam 3 yıl dynaturk
dynaturk
"930 turbo 1987" tek geçerim. sürüş testinde turbo devreye girince ön tekerleklerdeki baskının azalmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin azaldığı söyleniyor. o nasıl bir güçtür.
hayalimde ki tek araba diyebilirim.

"Kontrolsüz güç güç değildir." marifet dediğimiz şey araba için tüm önlemleri gereklilikleri almak o turboyu koyuyorsa hakimiyeti koruyacak veya hakimiyeti arttıracak sistemde koymalılar. Bugün nükleer enerjiyle çalışan telefon yapsalar 6 ay sonra bir tarafımızda patlasa "Adamlar ne yapmış vay beaaa, güce bak mı" diyeceğiz? Zaten bu anlayış yüzünden silah severler carteller hız terörcüleri güç için herşeyi yapan tutkunlar doğuyor.
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fthkn 3 yıl
Porş diye okunur demişti birisi bir yerde porşe değil. Ben de ne fark eder demiştim. Filmlerde herkes porşe diye okuyor. Demek ki hepimiz porşe diye okumak istiyoruz. Porş diye okuyunca itibarına saygısızlık etmişim gibi hissediyorum. Almancada nasıl okunur umrunda değil o bir Porsche. Porşe diye okuyorum. Ve hayatım boyunca sahip olmayacağım bir araba. Bu yüzden yanına bile yaklaşmam asla. Gurur yapıyorum sanırım.
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Elsa 3 yıl fthkn
fthkn
Porş diye okunur demişti birisi bir yerde porşe değil. Ben de ne fark eder demiştim. Filmlerde herkes porşe diye okuyor. Demek ki hepimiz porşe diye okumak istiyoruz. Porş diye okuyunca itibarına saygısızlık etmişim gibi hissediyorum. Almancada nasıl okunur umrunda değil o bir Porsche. Porşe diye okuyorum. Ve hayatım boyunca sahip olmayacağım bir araba. Bu yüzden yanına bile yaklaşmam asla. Gurur yapıyorum sanırım.

Almancada porşe (firmanın da telaffuz ettiği şekil), ingilizcede porşha (yanlış), türkisch'de porş
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Lova 3 yıl
Bence çok çirkin arabalar. Hızlı giden tosbadır benim görüşüme göre.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Video yu izlerken verilere de bakın. ARaç da sadece spoiler değil güç, ağırlık, ergonomi, eklenilen malzemeler ve kullanılan malzemeler de değişmiş.

Sadece tamponla 45 sene gelecek değil adamlar.
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Lucas Black 3 yıl Lova
Lova
Bence çok çirkin arabalar. Hızlı giden tosbadır benim görüşüme göre.

Tebrikler hocam porsche nin gözünü açtınız bu mesajınız sayesinde. Adamlar tüm argeyi çöpe attılar fabrikaları kapatacaklar. Eski tosbağalara turbo takıp yola devam etme kararı aldılar. Ne demişler hızlı giden tosbağa porsche sayılır.
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porsche911gt2 3 yıl
Şunlardan birine sahip olmadan, sahip olmayı bırak içine binmeden öleceğim ya ona yanarım.

Spoilerlere takılanlar olmuş ama Spoiler yıla değil modele göre değişiyor tıpkı şu anda olduğu gibi mesela 911 Turbo da Spoiler var ama Carrerada yok. Videoda yılın altında model ismi de var ordan takip ediniz.
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kadirirdem 3 yıl
ana hatlar aynı spoiler bir gitmiş bir gelmiş :) 2000 den sonra modern tasarıma geçilmiş efsane araba....
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Dukkha 3 yıl
Nam-diğer:bad ass yerin ayrı porche apayrı
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transverse 3 yıl
gelmiş geçmiş en iyi spor otomobil.
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Fenomenon 3 yıl
PS1'im de NFS Porsche unleashed oyunu vardı. 2000 yapımı olduğu için en iyi model de haliyle 2000 model 911'di. Belki ondandır bilemiyorum, 2000 yılındaki halini çok severim. Sonra dış görünüşü üstüne fazla bişey katamadı bence.
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dr20mouse 3 yıl
1977 911S üretiliyorken rahmetli dedemde o Batı Almanya Stuttgart'daki Porsche fabrikasında çalışıyordu. 911'in motorunun pistonlarının büyüklüğünü anlatıyordu hep bize 911 gördüğünde.
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