Yarım asırlık Porsche 911'in 70 saniyelik evrimi

Donut Media, Alman otomobil üreticisi Porsche tarafından üretilen Porsche 911'in evrimini gösteren 70 saniyelik fantastik bir animasyon hazırladı. Yarım yüzyıllık geçmişe sahip otomobil ilk üretildiği 1964 yılından bu yana sürekli bir gelişim içinde olsa da temel çizgisini korumayı başarmıştı.





Otomobil sadece 90'ların ortasında tamamen yeni bir forma bürünmüş ve su soğutmalı motorla kapsamlı bir makyajdan geçmişti. Neredeyse 50 yılı aşkın bir süredir spor otomobil hayranlarının gönüllerini fetheden Porsche 911 o süreçten bu yana şirketin ikonik bir modeli olmayı başarmış durumda.





Hazırlanan kısa video, 1964 model fildişi beyaz bir 901 ile başlayıp 2016 model mor renkli 991 GT3 RS'e uzanan bir süreçte Porsche 911'in gelişimini gözler önüne seriyor. Bu zaman diliminde Ferdinand Porsche'nin arkadan motorlu coupe otomobilinin nasıl bir değişime uğradığı konusunda fikir sahibi olabiliyoruz.

http://www.theverge.com/2016/2/13/10982142/porsche-911-evolution-video