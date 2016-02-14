Yarım asırlık Porsche 911'in 70 saniyelik evrimi

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Donut Media, Alman otomobil üreticisi Porsche tarafından üretilen Porsche 911'in evrimini gösteren 70 saniyelik fantastik bir animasyon hazırladı. Yarım yüzyıllık geçmişe sahip otomobil ilk üretildiği 1964 yılından bu yana sürekli bir gelişim içinde olsa da temel çizgisini korumayı başarmıştı.
Otomobil sadece 90'ların ortasında tamamen yeni bir forma bürünmüş ve su soğutmalı motorla kapsamlı bir makyajdan geçmişti. Neredeyse 50 yılı aşkın bir süredir spor otomobil hayranlarının gönüllerini fetheden Porsche 911 o süreçten bu yana şirketin ikonik bir modeli olmayı başarmış durumda.
Hazırlanan kısa video, 1964 model fildişi beyaz bir 901 ile başlayıp 2016 model mor renkli 991 GT3 RS'e uzanan bir süreçte Porsche 911'in gelişimini gözler önüne seriyor. Bu zaman diliminde Ferdinand Porsche'nin arkadan motorlu coupe otomobilinin nasıl bir değişime uğradığı konusunda fikir sahibi olabiliyoruz.
http://www.theverge.com/2016/2/13/10982142/porsche-911-evolution-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hayalimde ki tek araba diyebilirim.
"Kontrolsüz güç güç değildir." marifet dediğimiz şey araba için tüm önlemleri gereklilikleri almak o turboyu koyuyorsa hakimiyeti koruyacak veya hakimiyeti arttıracak sistemde koymalılar. Bugün nükleer enerjiyle çalışan telefon yapsalar 6 ay sonra bir tarafımızda patlasa "Adamlar ne yapmış vay beaaa, güce bak mı" diyeceğiz? Zaten bu anlayış yüzünden silah severler carteller hız terörcüleri güç için herşeyi yapan tutkunlar doğuyor.
Almancada porşe (firmanın da telaffuz ettiği şekil), ingilizcede porşha (yanlış), türkisch'de porş
Sadece tamponla 45 sene gelecek değil adamlar.
Tebrikler hocam porsche nin gözünü açtınız bu mesajınız sayesinde. Adamlar tüm argeyi çöpe attılar fabrikaları kapatacaklar. Eski tosbağalara turbo takıp yola devam etme kararı aldılar. Ne demişler hızlı giden tosbağa porsche sayılır.
Spoilerlere takılanlar olmuş ama Spoiler yıla değil modele göre değişiyor tıpkı şu anda olduğu gibi mesela 911 Turbo da Spoiler var ama Carrerada yok. Videoda yılın altında model ismi de var ordan takip ediniz.
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