Yarışmaya var mısın? NVIDIA, rüya oyuncu sistemi, ekran kartı ve bir dolu oyun veriyor

Yarışmaya var mısın? Eğer varım diyorsan Exper'in güçlü oyuncu bilgisayarı Xcellerator CLAW (Intel Core i7 4770K, Geforce GTX780, 8GB Bellek ve Fazlası), GTX760 ve 5 oyun paketi kazanma şansı seni bekliyor!





Ne mi yapman lazım? Büyük ödülü kazanmak için Nvidia'nın oyuncu dostu teknolojisi Nvidia Geforce Experiance'ı anlatan bir Reklam filmi hazırlamalısın.





Bu filmde dikkat etmen gereken önemli şey ise özel kelimeler. Aşağıdaki kelimeler mutlaka video içinde kullanılmalı!







Geforce Experience, Gelecek, Yeşil, İki ve Oyun





Video çekemem ama hediyeyi isterim mi diyorsun? O da kolay; Nvidia Geforce GTX 760 ve 5 adet Oyun paketi kazanma şansı seni bekliyor.





Tek yapman gereken Nvidia'nın Facebook Türkiye Sayfası'nı beğenmek ve Geforce Haber Bültenlerine üye olmak hepsi bu. Nvidia'nın İngiltere ofisinde yapılacak çekiliş ile şanslı kişi sen olabilirsin.





Ama büyük ödül için mutlaka videon ile yarışmaya dahil olmalsın. Haydi durma göster kendini! Hayallerindeki oyun bilgisayarı senin olsun!













NVIDIA kuralları değiştirme, iptal etme gibi hakları kendinde saklı tutar. Türkiye dışından katılım geçerli değildir. Katılımcılar, Youtube’a yüklenen filmlerinin sınırsız süreyle NVIDIA reklam, pazarlama ve sosyal medya çalışmalarında kullanılması şartını direkt kabul etmiş olurlar. Sonradan telif ve kullanım hakkı ile ilgili hiçbir talep ve itirazda bulunamaz. Birincilik ödülü olan Exper Xcellerator CLAW Masaüstü Bilgisayarını kazanan kişi Donanımhaber ve NVIDIA Türkiye ekiplerinin bir araya gelerek jüriyi oluşturması ve videoları beraber değerlendirmesi sonucu belirlenecektir. Bu Yarışma'ya katılarak, NVIDIA ve Donanımhaber Jüri Üyeleri'nin kararlarına tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz. Çekilişle verilecek 1 adet GeForce GTX 760 grafik kartı ve 5 adet Oyun Paketi (Metro Last Light ve Splinter Cell Blacklist) NVIDIA Ingitere ofisinde yapılacak çekilişle belirlenecektir. Ödül GeForce GTX 760 ekran kartı: NVIDIA ’nın yetkili ekran kartı üreticisi ortaklarına ait markalardan biri olacaktır. Kazananların isimleri yarışma sayfasından 20.10.2013 tarihine kadar Donanımhaber yarışma sayfasından açıklanacaktır. Masaüstü Bilgisayar ve Grafik Kartı Ödülü kazandıkları anons edilen kişilerle mail adresleri üzerinden irtibata geçilip adresleri alınarak gönderilecektir. Oyun ödülleri ise kazanan kişilerin e-mail adreslerine dijital kod şeklinde iletilecektir. Katılım şartları: Video yüklenmesi: Exper Xcellerator CLAW, GeForce Experience ön-yüklemeli olarak geliyor. Peki nedir bu GeForce Experience? Haydi gel, bize yardım et, anlatalım. GeForce Experience’ın reklam filmini çek. Videonu yükle! En yaratıcı reklamı çek, Xcellerator CLAW senin olsun. Biraz daha zorlaştıralım J . Reklam filmini çekerken bu kelimeleri kullanmalısın: YEŞİL, GELECEK, İKİ, OYUN, GEFORCE EXPERIANCE NVIDI A ve GeForce Bültenlerine kayıt olunması NVIDIA Türkiye Facebook Sayfasının Beğenilmesi Yarışmaya katılım 02.10.2013 tarihinde sona erecektir.