Yatay konumda fotoğraf ve video çekimi sağlayabilen iPad kılıfı, "MirrorCase"









Apple'ın iPad modelleri ile yatay konumda fotoğraf ya da video çekmek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş yeni bir kılıf projesi, çok fonksiyonlu yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kickstarer üzerinde RHP Multimedia Corp. tarafından başlatılan ve MirrorCase ismine sahip olan proje, 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad'ler ile kullanılabiliyor ve bağlandığı cihazları her türlü darbe ya da düşmeye karşı koruyabiliyor. Üzerinde yer alan hareketli ayna mekanizması ve özel geliştirilmiş MirrorCase uygulaması ile yatay konumda fotoğraf ve video çekimine izin verebilen ürün, ayrıca iPad modellerini dik açılarda da tutabiliyor. Akustik portu ile müzik, film ya da oyun seslerini kullanıcıya yönlendiren ve gövdesi üzerinde farklı aksesuarları taşımak için bir bölüm yer alan MirrorCase, oldukça şık ve ince bir yapıya sahip.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 5,000$ hedefin, bitimine 24 gün kalan 70 bağış ile 3,582$'lık kısmını toplayan MirrorCase projesine, site üzerinden 49$ bağış yaparak Ağustos ayında ulaşabilirsiniz. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, gerçekte nasıl performans verdiğini görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/rhpmm/mirrorcase-for-ipad?ref=recently_launched