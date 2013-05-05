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Yatay konumda fotoğraf ve video çekimi sağlayabilen iPad kılıfı, "MirrorCase"

6 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yatay konumda fotoğraf ve video çekimi sağlayabilen iPad kılıfı,


Apple'ın iPad modelleri ile yatay konumda fotoğraf ya da video çekmek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş yeni bir kılıf projesi, çok fonksiyonlu yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Kickstarer üzerinde RHP Multimedia Corp. tarafından başlatılan ve MirrorCase ismine sahip olan proje, 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad'ler ile kullanılabiliyor ve bağlandığı cihazları her türlü darbe ya da düşmeye karşı koruyabiliyor. Üzerinde yer alan hareketli ayna mekanizması ve özel geliştirilmiş MirrorCase uygulaması ile yatay konumda fotoğraf ve video çekimine izin verebilen ürün, ayrıca iPad modellerini dik açılarda da tutabiliyor. Akustik portu ile müzik, film ya da oyun seslerini kullanıcıya yönlendiren ve gövdesi üzerinde farklı aksesuarları taşımak için bir bölüm yer alan MirrorCase, oldukça şık ve ince bir yapıya sahip.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 5,000$ hedefin, bitimine 24 gün kalan 70 bağış ile 3,582$'lık kısmını toplayan MirrorCase projesine, site üzerinden 49$ bağış yaparak Ağustos ayında ulaşabilirsiniz. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, gerçekte nasıl performans verdiğini görebilirsiniz.
 
Yatay konumda fotoğraf ve video çekimi sağlayabilen iPad kılıfı,
Yatay konumda fotoğraf ve video çekimi sağlayabilen iPad kılıfı,

http://www.kickstarter.com/projects/rhpmm/mirrorcase-for-ipad?ref=recently_launched Yorum Yaz
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MxFxOx 5 yıl
güzel düşünce,çok daha farklı yöntemler uygulanabilir.Ancak bu tarz ürünleri kılıflara uyarlamadan olmaz tabi.Hepsini kılıftan geçirin :D
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Smile75 6 yıl
Saçma bir kılıf daha. Psömürmekten başka birşeyde değil. Şu camı mahallede kestir daha kullanışlısını yaparsın ya. Dedeme göstersem bunu bana yapar.
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memoseler 6 yıl
Çok yararlı. Öncelikte tripod'da ihtiyacınız kalmıyor. Altına kitap dizebilir hatta evinizdeki sehpanın üzerinden bile tripodlu gibi çekimler yapabilirsiniz. Özellikle hoperlörlerin hemen önüne geliştirdikleri ses arttıcı kaviside bambaşka bir artısı. iPad'im olsaydı, kaçırmazdım. Çok beğendim. Çok harika bence.
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tolsen 6 yıl
ne gereksiz bişi bu :D
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