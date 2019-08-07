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Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki ikinci gemisi ile sondaja başladı. Sondaj çalışmaları yaklaşık 3 ay sürecek. Suyun derinliklerinde doğal gaz ve petrol kaynağı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondaja başladı. Fatih gemisi Kıbrıs’ın batısında sondaj gerçekleştirirken, Yavuz gemisi Kıbrıs’ın doğusunda sondaj yapıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) satın aldığı Türkiye’nin ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz’da yüzde 50’yi aşkın Türk mürettebat görev alıyor. Yavuz'a bölgede yürüttüğü sondaj faaliyetlerinde TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG İmbat Hücumbotu eşlik ediyor.

Yavuz Sondaj Gemisi, Kıbrıs açıklarında Karpaz-1 kuyusunda doğal gaz ve petrol arıyor. Bin 710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşan geminin 3 bin metrenin üzerinde sondaj derinliğine ulaşması hedefleniyor. Sondaj çalışmaları yaklaşık 2,5 – 3 ay sürecek.

Kıbrıs’ın batısında Fatih, doğusunda Yavuz gemileri sondaj gerçekleştirirken; Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi de Kıbrıs’ın güneyinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Bu ay içerisinde MTA Oruç Reis Gemisi de sismik araştırmalarına başlayacak. Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle Kıbrıs’ın çevresini saracak, dört koldan doğal gaz ve petrol arayacağız. Bölgede önemli bir zenginliğin olduğunu tahmin ediliyor. Bu zenginliklerden hem Türkiye hem de KKTC payını alacak.

Yavuz sondaj gemisi özellikleri 

Uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre olan altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz'da, yaklaşık 130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor. 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da çalışan Türk personel genellikle 21 günün ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. TPAO şirketi, Ekim 2018’de gemiyi 262,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. Yavuz, 20 Haziran 2019 tarihinde göreve başladı.

Türkiye doğal gaz ve petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’luk bölümünü dışarıdan karşılamaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılma çalışmaları kapsamında Fatih ve Yavuz sondaj gemileri satın alındı. İki gemi birbirine benzer özelliklere sahip.

Doğu Akdeniz'de neler oluyor? 

Kıbrıs’ın batısında Türkiye'nin sondaj çalışmaları yürütmesinden rahatsız olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fatih gemisi çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Türkiye, kendi haklarıyla birlikte garantörlükten doğan sorumlulukları nedeniyle Kıbrıs Türklerinin haklarını da korumak için barışçıl çözüm yollarına öncelik veriyor. Ancak diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması durumunda geri adım atmayarak başta aldığı kararlardan geri dönmüyor.

Doğu Akdeniz'de TP aracılığıyla etkinliğini her geçen gün daha fazla artıran Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle KKTC'nin ruhsat verdiği A, B, C, D, E, F ve G olarak adlandırılan alanlarda sondaj ve arama çalışmalarına başlamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait deniz muharip güçleri de bölgedeki çalışmaları esnasında bu gemilere refakat ediyor.

KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, Mısır, Lübnan, Suriye ve Libya’nın Doğu Akdeniz sularında sahaları bulunuyor. Bölgeye sınırı olmamasına rağmen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve İtalya da uluslararası enerji şirketleriyle bölgede faaliyetlerde bulunuyor. Bölge ülkeleri Türkiye ve KKTC’yi sürecin dışına itebilmek adına resmi ve gayri resmi ittifaklar kuruyor.




https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yavuz-dogu-akdenizde-sondaja-basladi/1551661 Yorum Yaz
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taktaktakirdama 10 sa. en beğenilen
Çok güzel bir gelişme ama kamuoyunda bir cam filmi kadar bile etki görmüyor. Gerçekten çok ama çok üzücü
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atarlı.ergen 9 sa.
hükümetin ileri görüşlülüğünü tebrik etmek lazım önceden olayı anlayıp tarama ve sondaj gemilerini almış yoksa hiç bir şirket bizim için bu faliyetleri yapmazdı gerçi bunada çamur atacak muhalif zihniyetler oalcaktır ama onlara kalsaydık hala heykel yapıp medeni olacaktık doğu akdenizde hiç bir söz hakkımız olmayacaktı akp ve rte yi sevmesemde bizi muhalefet zihniyetinden kurtardığı için destekliyorum.
hükümetin ileri görüşlülüğünü tebrik etmek lazım önceden olayı anlayıp tarama ve sondaj gemilerini almış yoksa hiç bir şirket bizim için bu faliyetleri yapmazdı...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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hanahmet 10 sa.
Çok güzel bir gelişme. Devamı da gelir inş.
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brokenwings 5 sa.
Biz şimdi niye sondaj işlerine başladık 19. Asırların sonunda petrol ve türevleri bulunmuş ve işlenmeye başlanmış biz daha şimdi aramaya başlıyoruz uyutmuşlar bizleri kimbilie ne kadar rezervler var denizlerimizde haberimiz yok
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paco_ct 6 sa.
benim asıl merak ettiğim bu çalışmaların sonucunda KKTC tarafına ne gibi bir fayda sağlanacağı??? halk tanınır bir hale gelecekmi?? hakları bu yol üzerinde korunacakmı?? yoksa şu anda olduğu gibi kara para aklama merkezi olarak kalmaya devammı edicek??? bu soruların cevabını ömrümüz yeterse görmek isterim açıkcası
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Mr. Jingles 6 sa.
Tutuklama emri çıkarmışlar. Ulan sizi bir kaşık suda boğacağız haberiniz yok.
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Hendrik Johannes Cruijff 8 sa.
İstediğin kadar sondaj gemin olsun rum yunan bile çıkarabilecek teknolojiye sahip değil oranın güvenliğini sağlayabilecek gücünde kısıtlı.Batılılara ve doğu bloğunun ayısı belki Rusya'ya mahkumsun acı gerçek.
1 Yanıt Yanıtla +1
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murat1981pls 6 sa. Hendrik Johannes Cruijff
Ne kadar sacma bos seyler yazmissin hetrik efendi, gucun kisitliymis, gemiler delemez murettebatini tutuklariz demislerdi.. Gemiler deliyor.. Olgularida mi gorecek gozunuz yok
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sefa1451 8 sa.
Dış politikada yapılan az sayıdaki doğru adımlardan biri yetkililer varsa ücretsiz gemi tayfası olabilirim.
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sonofmana 8 sa.
Bizim orada ne işimiz var ? diyenler gelmedi mi hala .
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por favor 8 sa.
Bu gemileri edinip oraya inadına sondaja gönderenlere helal olsun.
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atarlı.ergen 9 sa.
hükümetin ileri görüşlülüğünü tebrik etmek lazım önceden olayı anlayıp tarama ve sondaj gemilerini almış yoksa hiç bir şirket bizim için bu faliyetleri yapmazdı gerçi bunada çamur atacak muhalif zihniyetler oalcaktır ama onlara kalsaydık hala heykel yapıp medeni olacaktık doğu akdenizde hiç bir söz hakkımız olmayacaktı akp ve rte yi sevmesemde bizi muhalefet zihniyetinden kurtardığı için destekliyorum.
3 Yanıt Yanıtla +19
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Jose_Gökhan 8 sa. atarlı.ergen
İleri görüşlülük mü?Yunanistanın adaları işgal etmesi ileri görüşlülük.Akpnin oturup izlemesi ilrei görüşlülük değil.Ülkenin geleceğini ilgilendiren durumda bile iyiye iyi kötüye kötü diyemiyorsunuz ya.Bırakın fanatikliği.
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Xtracer 6 sa. atarlı.ergen
isminin hakkını vermişsin.keşke boş atıp tutmadan önce son 10 sene içerisinde verilen 12 adayı ve o adanın başımıza neler açtığını öğrenip yorum yazsaydın.antalya kaşa 4.5 km mesafede küçücük adacığın bile yunanistana verilmesi ve yunanistanın saha genişliğinden ötürü bizi sıkıştırmasını ve olayların bu noktaya gelmesi .bu arada tayyibi ve akp yi sevmem demişsin,burdan bakınca tapıyor gibisin
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Chaghatai 2 sa. atarlı.ergen
Kıbrıs Rum Kesimi Akdeniz'de petrol aramak için 10 yıldan uzun süredir planlı şekilde ilerliyor. Önce kendilerine göre Münhasır Ekonomik Bölge ilan ettiler sonra sırayla bizim aramızın bozulduğu her ülke ile ikili anlaşma imzaladılar. İsrail ile aramız bozulduğunda İsrail ile hem MEB konusunda uzlaştılar hem petrol boru hattı konusunda planlara başladılar. Suriye ile aramız bozulduğunda keza Suriye ile MEB anlaşması yapıldı. Sisi'ye laf çakarken de Sisi ile. Yani adanın çevresindeki bizim dışımızdaki her önemli devlet ile anlaştılar.
Daha sonra kendi MEB'lerini parsel parsel yabancı petrol şirketlerine ihale ile verdiler pazarladılar. Biz hiçbir şey yapmadık. Bir tane külüstür gemi yolladık bu muhabbet ilk kez gün yüzüne çıktığında, o kadar plansızdı çünkü devlet. Şimdi adamlar boruları indirmiş sondaja başlamış. Biz daha yeni bir duruş sergiliyoruz. Üstelik hala ilan ettiğimiz bir MEB yok, anlaştığımız uzlaştığımız bir bölge devleti yok. Yapılan duruş milli ve ekonomik çıkar için doğru elbette. Ama inanılmaz derecede geç kalınmış bir şey. Monşer diye dalga geçilen diplomatlar olsaydı bu kadar yalnız ve geç kalmazdık bu mevzuda.
Son olarak bilmemek değil öğrenmemek ayıp, kimse vatan haini değil aramızda. Muhalifler muhalifse elbet bir sebebi vardır olaylara tek boyutuyla bakmayın. Hükumete bu konuda destek olunsun eyvallah ama ileri görüşlü diye övmek abesle iştigal. Büyük devletler bölge politikalarını 10 yıl 15 yıl öncesinden planlar, bizim durumumuz gibi götü sıkışınca hamle yapmaya başlamaz. Sağlıcakla kalın.
Not: Kaynak koymakla uğraşmadım ama 21.YY Türkiye Enstitüsü'nde Dış Politika ve Milli Güvenlik uzmanları bu konuda yıllardır yazıyor, isteyen açıp okusun.
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AhmediNesaj 9 sa.
Dün gece 2 3 tane video izledim doğu Akdeniz le ilgili, çok sinirlendim resmen sinirden ağlayacak duruma geldim çünkü bizim hakkımızı bize vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bölgede hakkı olmayanlar bile kendilerine pay çıkartmak için bizi devre dışı bırakmak istiyorlar, çıldırmamak elde değil. Umarım istediğimiz umduğumuz şeye ulaşırız.
Ülke içinde her ne kadar birbirimize düşman olsak ta Ülke dışında tek yürek olmalıyız çünkü ancak böyle hakkımızı alabiliriz.
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KayıpG 9 sa.
Bu sondaj gelişmesinin anlamı şuan okullarda ders olarak okutulmalı zira bu kadar cahil insanın bu ülkede barınması bir şeylerin ters gittiğini göstermekte. Eğitim sistemini artık revize edip içinde bulunduğu ortamı ve dış politikayı okuyabilen nesiller yetiştirmek boynumuzun borcu. Bu ülke neredeyse 100 yıl aradan sonra bu oyundan bende varım hasta adam iyileşti inşallah koşmaya başlicak mesajıdır. Bu tir tir korku bundandır...
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yavuz gemisi özellikleri, yavuz gemisi ve
9 etiket daha sondaj gemisi kıbrıs doğu akdeniz petrol doğal gaz savunma sanayii Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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