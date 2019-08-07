Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı

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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondaja başladı. Fatih gemisi Kıbrıs’ın batısında sondaj gerçekleştirirken, Yavuz gemisi Kıbrıs’ın doğusunda sondaj yapıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) satın aldığı Türkiye’nin ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz’da yüzde 50’yi aşkın Türk mürettebat görev alıyor. Yavuz'a bölgede yürüttüğü sondaj faaliyetlerinde TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG İmbat Hücumbotu eşlik ediyor.

Yavuz Sondaj Gemisi, Kıbrıs açıklarında Karpaz-1 kuyusunda doğal gaz ve petrol arıyor. Bin 710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşan geminin 3 bin metrenin üzerinde sondaj derinliğine ulaşması hedefleniyor. Sondaj çalışmaları yaklaşık 2,5 – 3 ay sürecek.

Kıbrıs’ın batısında Fatih, doğusunda Yavuz gemileri sondaj gerçekleştirirken; Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi de Kıbrıs’ın güneyinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Bu ay içerisinde MTA Oruç Reis Gemisi de sismik araştırmalarına başlayacak. Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle Kıbrıs’ın çevresini saracak, dört koldan doğal gaz ve petrol arayacağız. Bölgede önemli bir zenginliğin olduğunu tahmin ediliyor. Bu zenginliklerden hem Türkiye hem de KKTC payını alacak.

Yavuz sondaj gemisi özellikleri

Uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre olan altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz'da, yaklaşık 130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor. 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da çalışan Türk personel genellikle 21 günün ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. TPAO şirketi, Ekim 2018’de gemiyi 262,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. Yavuz, 20 Haziran 2019 tarihinde göreve başladı.

Türkiye doğal gaz ve petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’luk bölümünü dışarıdan karşılamaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılma çalışmaları kapsamında Fatih ve Yavuz sondaj gemileri satın alındı. İki gemi birbirine benzer özelliklere sahip.

Doğu Akdeniz'de neler oluyor?

Kıbrıs’ın batısında Türkiye'nin sondaj çalışmaları yürütmesinden rahatsız olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fatih gemisi çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Türkiye, kendi haklarıyla birlikte garantörlükten doğan sorumlulukları nedeniyle Kıbrıs Türklerinin haklarını da korumak için barışçıl çözüm yollarına öncelik veriyor. Ancak diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması durumunda geri adım atmayarak başta aldığı kararlardan geri dönmüyor.

Doğu Akdeniz'de TP aracılığıyla etkinliğini her geçen gün daha fazla artıran Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle KKTC'nin ruhsat verdiği A, B, C, D, E, F ve G olarak adlandırılan alanlarda sondaj ve arama çalışmalarına başlamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait deniz muharip güçleri de bölgedeki çalışmaları esnasında bu gemilere refakat ediyor.

KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, Mısır, Lübnan, Suriye ve Libya’nın Doğu Akdeniz sularında sahaları bulunuyor. Bölgeye sınırı olmamasına rağmen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve İtalya da uluslararası enerji şirketleriyle bölgede faaliyetlerde bulunuyor. Bölge ülkeleri Türkiye ve KKTC’yi sürecin dışına itebilmek adına resmi ve gayri resmi ittifaklar kuruyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yavuz-dogu-akdenizde-sondaja-basladi/1551661