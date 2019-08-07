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Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu

Türkiye'nin uzay çalışmalarını yürütecek Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu. Türkiye Uzay Ajansı'nı yönetecek isimler kimler? Daha önceki çalışmaları neler?
15 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
3,5b
5
41
Uzay
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu
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Geçtiğimiz yılın sonunda kurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın yönetim kurulu atamaları yapıldı. Türkiye’nin uzay çalışmalarını yönetecek isimler belli oldu.

Türkiye Uzay Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek. Ajans, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı hazırlayacak ve hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek.

Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması ile birlikte Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü kapatılmıştı. Söz konusu Genel Müdürlüğün başındaki isim Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

7 kişilik yönetim kurulunda ise, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümünün kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, NASA'nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Murat İkinci ile TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen yer aldı.

Ajansın kuruluş mevzuatına göre, başkan dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olacak. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek. Her ay en az bir kere toplanacak yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları, Ajans tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Yönetim kurulundaki isimler kimler? Daha önceki çalışmaları neler?

Serdar Hüseyin Yıldırım

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü'nde okurken Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Burayı bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli hava yolu şirketlerinde yönetici olarak çalıştı ve proje danışmanlığı yaptı. Kadir Has Üniversitesinde hava yolu işletmeciliği dersleri verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük yaptı. Yıldırım, son olarak Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Yurdanur Tulunay

Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans, ABD'nin Fordham Üniversitesi Nükleer Fizik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve İngiltere'nin Birmingham Üniversitesinde uzay araştırmaları alanında doktora eğitimi aldı. ABD'de Berkeley Üniversitesinde misafir hoca olarak görev yapan Tulunay, ODTÜ, Fordham ve Selçuk üniversitelerinde dersler verdi. Japonya'da Uzay ve Havacılık Enstitüsünde misafir doçentlik, İTÜ ve ODTÜ'de profesörlük yapan ve alanında duayen isimlerden kabul edilen Tulunay, İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümünün kurucuları arasında yer aldı.

Sacit Özdemir

Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde tamamladı. Akademik çalışmalarını Çanakkale 18 Mart, Gazi, Ahi Evran ve Ankara üniversitelerinde yürüttü. Halen Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde profesör olarak görev yapan Özdemir, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü görevini de yürütüyor.

Lokman Kuzu

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Syracuse Üniversitesinde doktora yaptı. Gözlem uyduları, iletişim ve haberleşme uyduları, yer istasyonları üzerine kariyer yaptı. TURKSAT AŞ'de TV Platform Müdürü, Mitsubishi Elektrikte yönetici, TÜBİTAK Uzay'da direktör olarak görev yaptı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde doçentlik görevinde bulunan Kuzu, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapıyor. TÜBİTAK Uzay'da Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A ve görüntü uydusu İMECE projeleri üzerinde çalışıyor.

Ahmet Akgiray

Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu
Lisansını Cornell Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisansını Illinois Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, doktorasını Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech Üniversitesi) Elektrik Mühendisliği bölümlerinde tamamladı. Buraya bağlı uzay araştırma merkezi olan Jet Propulsion Laboratory'de çalıştı. NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdürdü. Mars'a inen robot laboratuvar Curiosity'nin en kritik bölümü olan radar iniş sistemlerini tasarlayan Akgiray, genç bir araştırmacı ve girişimci olarak da tanınıyor. Halen Özyeğin Üniversitesinde görev yapan Akgiray, Alcan Systems GmbH'nin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışıyor.

Murat İkinci

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. HAVELSAN'da yazılım mühendisi olarak çalıştı. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür görevini yürüttü. TRT Test ve Değerlendirme AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Savunma- Uzay Kümelenmesinde Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. İkinci, halihazırda STM'de genel müdür olarak ilk milli mikro uydu olan Lagari üzerinde çalışıyor. 2020'de uzaya fırlatılması planlanan yüksek çözünürlüklü mikro yer gözlem uydusu Lagari, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün takibi, tarım alanlarının incelenmesi, doğal afet takibi gibi amaçlara yönelik görev yapacak keşif gözetleme takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak.

Cenk Şen

Kara Harp Okulu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. TSK bünyesinde muhabere subayı olarak, kablolu, telsiz ve uydu haberleşme sistemleri ile kriptolama, bilgi güvenliği, elektronik harp konularında görev aldı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans, Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yaptı. Ayrıca uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi aldı. NATO'da çeşitli kademelerde çalışan Şen, ABD'de ağ tabanlı yapılar, siber güvenlik, bilişim sistemleri, bilgi sistem güvenliği konularındaki eğitimlere katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumunun Bilgi Sistem ve Siber Güvenlik Koordinasyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Şen, halen TÜRKSAT AŞ'de Genel Müdürü olarak görev yapıyor.


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiye-uzay-ajansinin-yildiz-kadrosu-belli-oldu/1551368 Yorum Yaz
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Samura ii 14 sa. en beğenilen
napıcaklar acaba? Geçen astroidlerden nasıl vergi alırız? Bizden çok yani 2 veya daha fazla uydusu olan gezegenlere sansürleme yolları, 15 temmuz milletin iradesi yıldızlar geçidi, pluton gb çıkıntılık yapan gezenleri hapis cezası, ne yapabilirler ki? eyyy uzay kimsin sen ya
napıcaklar acaba? Geçen astroidlerden nasıl vergi alırız? Bizden çok yani 2 veya daha fazla uydusu olan gezegenlere sansürleme yolları, 15 temmuz milletin irade...
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2 Yanıt Yanıtla +45
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b0Ni 14 sa.
1 tane bıyıklı var hayret
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yoksulseytan22 13 sa.
Eğitim sistemini çürüten zihniyetin böyle projelerde başarılı olacağını düşünmek tam anlamıyla ahmaklıktır.
Milli dedikleri her projede Amerika başta olmak üzere tüm batıya muhtaç oldukları gibi bunda da öyle olacaklar. Yani mandacı zihniyet.!
Batının istediği kadar olur bu proje.
Eğitim sistemini çürüten zihniyetin böyle projelerde başarılı olacağını düşünmek tam anlamıyla ahmaklıktır.Milli dedikleri her projede Amerika başta olmak ...
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Ahmet DOĞAN 1 sa.
Durun Tahmin Edeyim Yaşar Nuri Öztürk...... Töbeee Töbeee :)
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jubeii 3 sa.
haskkktr la. sen youtube netflix karartma yasak zihniyetinde koş, yok uzay, yok plüton , yok söğüt ağacının kökü. sen git diğer damadıda buraya başgan yap.
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mladenbmv 5 sa.
yakında siyasetçi yakınları dolar,sonra derler allah bilir deyip parayı cupkaya götürürler.
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pyp 9 sa.
Her seye neden "Milli" deme ihtiyaci hissediyoruz anlamadim gitti?
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Ahmet DOĞAN 1 sa. pyp
Orası Bizim Hassas Damarımız. Oradan Giriyorlarki Millet Altını Fazla Eşelemesin......
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zanka 9 sa.
Tamam herşeyi geçtim tek sorum ve elestirim; neden halen bir görevi yürüten (bir başka devlet kurum ve/veya görevini sürdürürken) neden illa bir göreve veya yönetim kurulunada atanıyor. Koca Türkiye'de başka yetenekli ve eğitimli kişiler yok mu? akp de illa birilerinin 3, 4 yerden maaş alması gelenek mi?
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AhmediNesaj 9 sa.
Sonunda uzaydada heykellerimiz olacak çok şükür


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Nevfel 9 sa.
Hazımsız hiçbir halta yaramadığı halde buralarda ahkam kesen zava zingo tayfa konuyu basmış.
Kadro gayet iyi. İyi şeyler yapacaklardır siz çatlayın.
Netflixiniz batsın, abd şirketlerini koruduğunuz kadar ülkenizi savunsanız ya trol cahiller.
1 Yanıt Yanıtla +4
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smart1978 6 sa. Nevfel
Sadece kadro ile olmaz. Es zamanli butceleri de ilan edilmeliydi. KISA orta UZUN vadeli planlari da es zamanli duyurulmeasi yol haritasi cikartilmasi gerekirdi ...
Askeri ve Sivil ayaklari nelerdir ?
Bircok soru bastan belirtilmis olmasi gerekirdi...
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muroooo19 9 sa.
Vatana millete hayırlı olsun. Dolu adamlara benziyorlar. Umarım doğru düzgün destek alirlarda güzel işler yaparlar.
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KayıpG 10 sa.
Yine toplanmış ülkenin menfaatine her türlü konuda mide bulandırıcı çürümüş aynı zamanda beyni batılılarca bloke edilmiş yapamayızcılık programlanmış işe yaramaz mahsuller. Yahu 20 yıl önce süper güçtük ne bilim bakkalda bile uçan araba satılıyordu da bu hükümet geldi hepsi yok olmuş gibi neden böylesine cahil her şeye muhalefet bilinçsizce hakkında hiçbir fikriniz olmadan beyanatta bulunabiliyorsunuz. Bu donanımhaber ölücüleriyle bu ülke nasıl kalkınsın Allah aşkına çok merak ediyorum. Bu cahiliyeti geçti artık bu şizofrenik bir anlayışa doğru gidiyor. Hükümet hizmet yapıyor bakın dikkatinizi çekerim hizmet yapmıyor değil hizmet yapıyor diye eleştiriliyor aynı saatlerde butonla heykel açılışı yapan heykelperestlere tek laf yok! Bu ne perhiz ne lahana böyle mi muasır medeniyetler seviyesine eriştireceksiniz bu vatan ah o Henry Krippel nerden bulaştırdı bu zehri bu putperestlere
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alito 10 sa.
Faturalarda TUA vergisine hazırmıyıııııız!? Coming Soooon!!!!
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muroooo19 9 sa.
Düzgün işler yapılırsa tua vergisine hayır demem. Bu iş geleceğin işi. Gereken para neyse alsınlar vergisini. TRT vergisi benim canımı yakan.
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