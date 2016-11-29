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Yemeksepeti’nden restoranları ayağınıza getiren yeni girişim: Vale

Yemeksepeti, paylaşım ekonomisi anlayışıyla yemek siparişlerine farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Artık tüm restoranlardan paket sipariş vermek mümkün. Peki ama nasıl?
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yemeksepeti’nden restoranları ayağınıza getiren yeni girişim: Vale
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Yemeksepeti’nin son dönemdeki en geniş kapsamlı iş geliştirme projelerinden Yemeksepeti Vale, “Artık hiçbir lezzet ulaşılmaz değil” mottosu ile yayında. Bu ürün ile Yemeksepeti, restoran ağını daha önce hiç olmadığı kadar genişletmeyi hedefliyor. Uzakdoğu mutfağından ev yemeğine, deniz mahsulünden Hint mutfağına, dondurmadan kahve, kahvaltı ve pastaya akla gelebilecek her türlü lezzeti kullanıcılarının ayağına getiriyor. Yalnızca premium restoranlarda veya lokal olarak isim yapmış lokantalarda tadılabilecek özgün lezzetler artık evde veya işyerinde de yenebiliyor.

Restoranların ciroları ortalama yüzde 25 artıyor 

Yemeksepeti Vale, iş modelleri, operasyonel verimlilik, hizmet kalitesi gibi kaygıları nedeniyle paket servise girmeyi tercih etmeyen işletmelerin, halihazırda bu hizmeti veren deneyimli restoranların kuryelerini kullanmalarına imkan tanıyor. Böylece restoranlar kendi uzmanlıkları dışındaki bir işe yatırım yapmak zorunda kalmadan, kullanıcı memnuniyeti ve operasyon anlamında Yemeksepeti’nin desteğinden faydalanıyorlar.

Ayrıca, herhangi bir ekstra ücret ödemeden 6 milyon Yemeksepeti kullanıcısının radarına giriyorlar. İş Geliştirme Direktörü Mert Baki’nin verdiği bilgiye göre, Yemeksepeti Vale’ye dahil olan restoranlar cirolarını ortalama yüzde 25 oranında büyütüyor.

Dünyada ilk kez uygulanan bir model

Kuryelerini diğer restoranların hizmetine sunan restoranlar ise, hem birden fazla paydaş için değer yaratmış oluyor hem de halihazırdaki kuryelerinin boş vakitlerinde ekstra kazanç elde ediyor. Bu model, restoranların birbirlerinin kuryelerini kullanmaları itibarıyla, dünyada türünün ilk örneği olarak da öne çıkıyor.

2017 yılında Ankara'da ve İzmir'de

Şu an İstanbul’da Beşiktaş, Maslak, Etiler, Beyoğlu, Şişli, Acıbadem, Caddebostan ve Ataşehir semtlerinde aktif olan Yemeksepeti Vale, bugüne dek 100 bine yakın sipariş aldı. Baki, “Bugün sistemimizde 350 restoran bulunuyor. 2017 yılı sonunda İstanbul, Ankara ve İzmir’de 1000’in üzerinde Vale restoranını bünyemize katmayı, Vale’nin cirosunu ise 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Sepet tutarlarının Yemeksepeti ortalamasına göre yüzde 45 daha yüksek olduğu Vale’de, en çok tercih edilen lezzetler de farklılaşıyor. Yemeksepeti’nde ilk üç, burger, kebap ve pizza iken, Vale’de özgün dünya mutfaklarının yanı sıra tatlı, kahvaltı ve kahve sipariş sıralamasının başında yer alıyor. Bugüne kadar on binlerce tatlı ve kahvaltı kullanıcılara ulaştırıldı.

50 bin kahve adrese ulaştı

Yemeksepeti Vale’de kullanıcıların tercih ettiği en önemli ürünlerden biri kahve. Büyük kahve zincirlerinin yanı sıra, üçüncü dalga kahveciler de bu sisteme dahil. Bugüne kadar toplamda 112 kafe ve restorandan toplam 50 bine yakın kahve adreslerine ulaştı. Yemeksepeti Vale Ürün Müdürü Merve Kesat, “Gelen siparişlere bakınca paket servis özelinde kullanıcılarımızın en çok sırasıyla caffe latte, americano ve filtre kahve sipariş ettiğini görüyoruz” dedi.


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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen
Kuryeler kendi restaurantının ürününü taşırken bile küfredermiş gibi teslim ediyor. Bir de başkasınınkini mi teslim edecekler?
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QuexSeeL 2 yıl
Bu olay gerektiği gibi işlemezse en kötü olarak uber gibi ara hizmet yapan yeni servis firmalar ortaya çıkarır. Servisi olmayan restoranlar için özel kurye firması. Yemeksepeti ile anlaşabilirler restoranlar da rakip işletmenin hizmetindense bu firmaları kullanmayı tercih eder.
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astralll 2 yıl
Al komisyonu ver komisyonu... İşin hamallıgını çeken sadece kuryeler...
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Suat Ç 2 yıl
Bir yerden sonra ellerinde patlayabilecek bir uygulama... pizzadan tut kahveye lahveden kahvaltıya kadar herşey taşınıyor.
Kurye olarak hepsinin taşınmasına uygun araç gereç saklama kabı kuryelerde yok. Kaldı ki işletmeler de paket servisten bihaber. "Al götür" diye uzatıyor peyderpeyi. ürün kullanıcıya akmış dökülmüş yada soğumuş gidiyor. Tartışılır...
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Piêr Dé Sans 2 yıl
o araç gereç kuryenin değil zaten. Mağazanın. Yani kahve satışı gerçekleştiren mağazada taşımaya uygun malzeme var. kuryeyi bağlayan bir durum değil.
@BekirTemel
Olaya yanlış bakıyorsunuz bence. Hizmet verecekleri yerler kadar bunu kabul edecek mağazada bulmak zordur.
Şöyle düşünün,
İstanbul Maltepe de iş yapan bir kokoreççisiniz. 100 metre ilerinizde sushi restoranı sipariş aldı ve sizin motorunuzu istiyor.
Zaten topu topu 20 tane sipariş alıyorsunuz, motorunuz da tek. Vermek ister misiniz?
Herkes buna aynı algıyla yaklaşır mı? Bunu yapacak kalitede ve zihniyette mağaza bulmak kolay değil.
Yemeksepetinden eski bir pazarlama müdürü ile ufak bir konuşma yapma şansım oldu. Ellerinde öyle şeyler var ki uygulayacak, bir başlasalar yemek alanında Dünya üzerinde çığır açar lider olurlar. Ama o kadar kolay olmuyor maalesef. Pazarı buna hazırlamak, zihniyeti buna göre yönetmek oldukça zor.
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Piêr Dé Sans 2 yıl Suat Ç
o araç gereç kuryenin değil zaten. Mağazanın. Yani kahve satışı gerçekleştiren mağazada taşımaya uygun malzeme var. kuryeyi bağlayan bir durum değil.
@BekirTemel
Olaya yanlış bakıyorsunuz bence. Hizmet verecekleri yerler kadar bunu kabul edecek mağazada bulmak zordur.
Şöyle düşünün,
İstanbul Maltepe de iş yapan bir kokoreççisiniz. 100 metre ilerinizde sushi restoranı sipariş aldı ve sizin motorunuzu istiyor.
Zaten topu topu 20 tane sipariş alıyorsunuz, motorunuz da tek. Vermek ister misiniz?
Herkes buna aynı algıyla yaklaşır mı? Bunu yapacak kalitede ve zihniyette mağaza bulmak kolay değil.
Yemeksepetinden eski bir pazarlama müdürü ile ufak bir konuşma yapma şansım oldu. Ellerinde öyle şeyler var ki uygulayacak, bir başlasalar yemek alanında Dünya üzerinde çığır açar lider olurlar. Ama o kadar kolay olmuyor maalesef. Pazarı buna hazırlamak, zihniyeti buna göre yönetmek oldukça zor.
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kadirirdem 2 yıl
bakalım ne kadar iyi olacak göreceğiz...
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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen
Kuryeler kendi restaurantının ürününü taşırken bile küfredermiş gibi teslim ediyor. Bir de başkasınınkini mi teslim edecekler?
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BekirTemel 2 yıl
Çok güzel bir sistem ancak istanbulun tamamını bile kapsayamamışken diğer iller için işler zor olacak gibi görünüyor
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Stand Alone 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
Çok güzel bir sistem ancak istanbulun tamamını bile kapsayamamışken diğer iller için işler zor olacak gibi görünüyor

Sen Ankara'da mıydın?
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