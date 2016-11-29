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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1989 yılından kalma sürücüsüz otomobil: ALVINN

Günümüzde çok fazla ilgi gören ve hızla gelişen sürücüsüz araba teknolojileri, bazılarımıza yepyeni teknoloji gibi gelebilir ancak, işin aslı böyle değil. Gelin 1989'da geliştirilen ALVINN ile tanışın
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,6b
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11
Otomobil Teknolojileri
Alper Çakan
Yazar
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1989 yılından kalma sürücüsüz otomobil: ALVINN
Günümüzde sürücüsüz otomobil teknolojilerine verilen önem giderek artıyor. Teknoloji devleri ve otomobil şirketleri bu alanda çalışmalar yapıyor, prototipler geliştiriyor. Belki de 5 - 6 sene sonra kendi şehrimizde, sokağımızda yollarda otonom bir araba gördüğümüzde şaşırmayacağız. Ama şimdilik hala otonom araba teknolojileri bize teknolojinin son ürünüymüş, yepyeni bir şeymiş gibi hissettiriyor. Tabi işin aslı böyle değil.
Otonom sürüş teknolojilerinin geçmişine baktığımız zaman bu alanda 30 seneden daha da uzun bir çalışma geçmişi görüyoruz. Bilgisayar tarafından kontrol edilen araba araştırmaları ve ilk üretim, 1986 yılında ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesinde Navlab 1 isimli aracın üretimiyle başladı. ALVINN (Nöral Ağ Kullanan Otonom Kara Taşıtı) isimli kamyon ise 1990'lara kadar test aracı olarak kullanıldı.
ALVINN'in işlemcisi bir buzdolabı büyüklüğünde olmasına rağmen saniyede ancak 100 milyon kayan noktalı sayı işlemi (Apple Watch'un hızının onda biri) yapabiliyordu. Buna rağmen, 1990'ların başında ALVINN ile 113 km/saat hıza ulaşılabiliyordu. Ordu tarafından desteklenen 8 yıllık bir projenin sonucu olan ALVINN'in en önemli özelliği ise, kendi zamanı için çok yenilikçi bir şekilde, nöral ağlar kullanıyor olması. Otonom arabalar için nöral ağ kullanımının giderek popülerleştiği günümüzde, ALVINN için modern otonom arabaların babası desek yanlış olmaz herhalde.
Otonom sürüş için nöral ağ kullanmanın bir sonucu ise detaylı haritalara ihtiyaç duymaması. Örneğin Google'ın otonom sürüş teknolojisi, bölgenin detaylı 3 boyutlu haritalarına dayanıyor. Bundan dolayı sadece haritasına sahip olduğu yerlerde çalışabiliyor. Nöral ağ kullanan bir sistem ise daha önce hiç gitmediği, bilmediği bir yerde, eski deneyimlerine dayanarak çalışabiliyor.
 

http://www.theverge.com/2016/11/27/13752344/alvinn-self-driving-car-1989-cmu-navlab Yorum Yaz
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Musty3535123 3 yıl en beğenilen BAM TELİ
BAM TELİ

Onotom araçlar, sadece kenarlarındaki sensörler yardımı ile mi yolu takip ediyor ? eğer böyle ise, bence yollarda onotum araçlara göre tasarlanmalıdır, yolların kenarlarına onotom araçların algılayacağı sensörler yerleştirilmeli olduğunu düşünüyorum.

Türkiye de olsa söküp karaborsada satarlar :)

dünyada tüm araçlar akıllı nöral ağlarla çalışsa, sürekli güncel gps gibi birşey olurdu; yolda tadilatmı var araç hemen sisteme kaydeder arkadan gelen yolun kapalı olduğunu sistemden görüp yön değiştirir :D
BAM TELİOnotom araçlar, sadece kenarlarındaki sensörler yardımı ile mi yolu takip ediyor ? eğer böyle ise, bence yollarda onotum araçlar...
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MS4343 3 yıl
Sürücüsüz araçlar herhangi bir sakatlığı ( körlük vs )bulunan biri için ideal de normal sürücüler için gerekli olacak mı tartışılır.
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esmerbuyucu 3 yıl
Bu sistem son kullanıcı için değil de otonom araçların güzergahının ve haritasının çıkarılmasında kullanılsa daha mantıklı. Ki bu yüzden Dünya'nın etrafında sürücüsüz yol belirleme arabaları dolaşıyor özellikle ABD'de daha yaygın. Son kullanıcıyı pek ilgilendiren bir durum değil.
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Macella 3 yıl
işte apple reklamı böyle yapar! Buz dolabı büyüklüğünde ki işlemciden sadece kol saatinin bile 10 kat daha hızlı olduğunu bilinç altınıza yerleştirdiler ve marka değerini gözünüzde yüsekselttiler hemde hiç farkında olmadınız.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
birden aklıma A-TAKIMI geldi :)
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Piêr Dé Sans 3 yıl SEO-Uzmanı
A-Takımı ile alakası nedir?
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kadirirdem 3 yıl
teknolojinin evrimini gösteriyor kameraya filan bak :D...
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eric13 3 yıl
Cok daha akillica sistem, gps den bagimsiz hale getiriyor otonom sistemi ki uydu bilgisi alinamayan yerlerin sayisi azimsanacak gibi degil hele yanlis ve eski haritalari saymiyorum bile ...
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BAM TELİ 3 yıl
Onotom araçlar, sadece kenarlarındaki sensörler yardımı ile mi yolu takip ediyor ? eğer böyle ise, bence yollarda onotum araçlara göre tasarlanmalıdır, yolların kenarlarına onotom araçların algılayacağı sensörler yerleştirilmeli olduğunu düşünüyorum.
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Musty3535123 3 yıl BAM TELİ
BAM TELİ

Onotom araçlar, sadece kenarlarındaki sensörler yardımı ile mi yolu takip ediyor ? eğer böyle ise, bence yollarda onotum araçlara göre tasarlanmalıdır, yolların kenarlarına onotom araçların algılayacağı sensörler yerleştirilmeli olduğunu düşünüyorum.

Türkiye de olsa söküp karaborsada satarlar :)

dünyada tüm araçlar akıllı nöral ağlarla çalışsa, sürekli güncel gps gibi birşey olurdu; yolda tadilatmı var araç hemen sisteme kaydeder arkadan gelen yolun kapalı olduğunu sistemden görüp yön değiştirir :D
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