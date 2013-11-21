Bir dönem uygun fiyatlı ürünleriyle oldukça popüler olan ve başarılı satışlar yapan Tayvanlı Acer, yılın üçüncü çeyreğini büyük bir zararla kapatınca istifalar da peşpeşe geldi.



Firmanın en ünlü siması olan CEO JT Wang 15 gün önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yerine geçecek isim olan Jim Wong ise daha koltuğa oturmadan görevden ayrıldığını açıkladı. Firma içerisinde şok etkisi yaratan bu karar sonrası ise kurucu Stan Shih firmaya geri dönüş kararını duyurdu.



Yönetim kurulu tarafından da kabul edilen değişikliğe göre Stan Shih yönetim kurulu başkanı ve geçici CEO olarak Acer'ın dümenini devralıyor. Shih bu görevde maaş almadan çalışacak. Diğer kurucu George Huang da yönetim ekibine katılma kararı aldı.



Firma bundan sonra daha hızlı bir şekilde yeniden yapılanma sürecine ağırlık verecek. Eski CEO'lar Wang ve Wong ise geçiş aşamasında danışman olarak firmada görev yapacak.







Yeni Acer CEO'su da istifa etti