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Bir dönem uygun fiyatlı ürünleriyle oldukça popüler olan ve başarılı satışlar yapan Tayvanlı Acer, yılın üçüncü çeyreğini büyük bir zararla kapatınca istifalar da peşpeşe geldi.
Firmanın en ünlü siması olan CEO JT Wang 15 gün önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yerine geçecek isim olan Jim Wong ise daha koltuğa oturmadan görevden ayrıldığını açıkladı. Firma içerisinde şok etkisi yaratan bu karar sonrası ise kurucu Stan Shih firmaya geri dönüş kararını duyurdu.
Yönetim kurulu tarafından da kabul edilen değişikliğe göre Stan Shih yönetim kurulu başkanı ve geçici CEO olarak Acer'ın dümenini devralıyor. Shih bu görevde maaş almadan çalışacak. Diğer kurucu George Huang da yönetim ekibine katılma kararı aldı.
Firma bundan sonra daha hızlı bir şekilde yeniden yapılanma sürecine ağırlık verecek. Eski CEO'lar Wang ve Wong ise geçiş aşamasında danışman olarak firmada görev yapacak.
Firmanın en ünlü siması olan CEO JT Wang 15 gün önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yerine geçecek isim olan Jim Wong ise daha koltuğa oturmadan görevden ayrıldığını açıkladı. Firma içerisinde şok etkisi yaratan bu karar sonrası ise kurucu Stan Shih firmaya geri dönüş kararını duyurdu.
Yönetim kurulu tarafından da kabul edilen değişikliğe göre Stan Shih yönetim kurulu başkanı ve geçici CEO olarak Acer'ın dümenini devralıyor. Shih bu görevde maaş almadan çalışacak. Diğer kurucu George Huang da yönetim ekibine katılma kararı aldı.
Firma bundan sonra daha hızlı bir şekilde yeniden yapılanma sürecine ağırlık verecek. Eski CEO'lar Wang ve Wong ise geçiş aşamasında danışman olarak firmada görev yapacak.
Yeni Acer CEO'su da istifa etti Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kendi malı zarar ediyor bi zahmet almasın.
firmaların bu tür imkanları varken neden yapmıyorlar anlamak mümkün değil adam ilk çıkarttığı telefondan yabancı olduğu bir pazarda konuda ürettiği bir üründen hemen %131231212412 kar etmeye çalışıyor sen önce pazara uygun fiyatlı bir telefon koy insanlar senin telefon ürettiğini fark etsin ondan sonra kar marjını yükselt ya bu tür şeyler bize çok kolay geliyor yada firmalar insanları enayi filan sanıyor anlamış değilim
Nasıl bu kadar saçma durumlara düşüyorlar anlamak mümkün değil.
Yap 4 çekirdekli Snapdragon 800'lü 8 inch 2GB bir Tablet.
Yükle 4.4 Kitkat, ve devamlı olarak Stock Android güncellemesi ver 3 yıl boyunca.
Fiyatı 199 Dolar olarak belirle tüm dünyada milyonlarca satar.
Çamur at izi kalsın sana sony verseler sen onunda tuşlarını dökersin sana müstehaktır.
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