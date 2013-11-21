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Yeni Acer CEO'su da istifa etti

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Acer CEO'su da istifa etti
Bir dönem uygun fiyatlı ürünleriyle oldukça popüler olan ve başarılı satışlar yapan Tayvanlı Acer, yılın üçüncü çeyreğini büyük bir zararla kapatınca istifalar da peşpeşe geldi.

Firmanın en ünlü siması olan CEO JT Wang 15 gün önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yerine geçecek isim olan Jim Wong ise daha koltuğa oturmadan görevden ayrıldığını açıkladı. Firma içerisinde şok etkisi yaratan bu karar sonrası ise kurucu Stan Shih firmaya geri dönüş kararını duyurdu.

Yönetim kurulu tarafından da kabul edilen değişikliğe göre Stan Shih yönetim kurulu başkanı ve geçici CEO olarak Acer'ın dümenini devralıyor. Shih bu görevde maaş almadan çalışacak. Diğer kurucu George Huang da yönetim ekibine katılma kararı aldı.

Firma bundan sonra daha hızlı bir şekilde yeniden yapılanma sürecine ağırlık verecek. Eski CEO'lar Wang ve Wong ise geçiş aşamasında danışman olarak firmada görev yapacak.
  

Yeni Acer CEO'su da istifa etti Yorum Yaz
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GetSomeRest 5 yıl en beğenilen
Şuan kullandığım Acer notebook un tuşlarıda dökülüyor ceo lar gibi. Dökülen tuşlara bakarsak 3 tane daha ceo değişecek, 4 tanesininde geleceği hiç parlak değil.
Şuan kullandığım Acer notebook un tuşlarıda dökülüyor ceo lar gibi. Dökülen tuşlara bakarsak 3 tane daha ceo değişecek, 4 tanesininde geleceği hiç parlak değil....
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2 Yanıt Yanıtla +25
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furky86 5 yıl
"Acer'ın Yeni Ceo'su da istifa etmiş" olmasın o başlık?
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ulubatlısinan 5 yıl
Eski ceo lar geçiş aşamasında danışmanlık mı yapacaklarmış, şirketi tam batıramamışlar herhalde...
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Nokia Specialist 5 yıl
Hayırlı olsun
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teramit 5 yıl
armutcan
ipleri tekrar eline alacak olan kurucuları maaş almadan çalışacak helal olsun! adamlar marka değerini korumak için canla başla çalışıyorlar. yerli firmalarımızın da bu durumdam pay almalarını isterdim.

kendi malı zarar ediyor bi zahmet almasın.
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mhasturk 5 yıl
Yeni "Acer" ile eski "Acer" firması arasında ki fark nedir?
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interwap 5 yıl
Daha beni CEO yapmadan istifa etmiştim. O yüzden pek tanınmıyorum. :P
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DH Misafiri 5 yıl
Ben de Acer'da çalışıyordum bu gün bıraktım ne tesadüf =) Duyan basmış istifayı diyorum heryerde =)
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Gl4dius 5 yıl
senersongur
Koskoca Acer neler yapıyor anlamak mümkün değil. Elinde o kadar imkan var. Nasıl bu kadar saçma durumlara düşüyorlar anlamak mümkün değil. Yap 4 çekirdekli Snapdragon 800lü 8 inch 2GB bir Tablet. Yükle 4.4 Kitkat, ve devamlı olarak Stock Android güncellemesi ver 3 yıl boyunca. Fiyatı 199 Dolar olarak belirle tüm dünyada milyonlarca satar.

firmaların bu tür imkanları varken neden yapmıyorlar anlamak mümkün değil adam ilk çıkarttığı telefondan yabancı olduğu bir pazarda konuda ürettiği bir üründen hemen %131231212412 kar etmeye çalışıyor sen önce pazara uygun fiyatlı bir telefon koy insanlar senin telefon ürettiğini fark etsin ondan sonra kar marjını yükselt ya bu tür şeyler bize çok kolay geliyor yada firmalar insanları enayi filan sanıyor anlamış değilim
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cübbeli gandalf 5 yıl
Acer e büyü yapılmış
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LilTunechi 5 yıl
#direnacer diyecektim de toshiba laptop 4 seneyi dolduracakken acer in 3 senede cop oldugunu unutmadık.Ceolarinizla batın
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senersongur 5 yıl
Koskoca Acer neler yapıyor anlamak mümkün değil. Elinde o kadar imkan var.

Nasıl bu kadar saçma durumlara düşüyorlar anlamak mümkün değil.

Yap 4 çekirdekli Snapdragon 800'lü 8 inch 2GB bir Tablet.
Yükle 4.4 Kitkat, ve devamlı olarak Stock Android güncellemesi ver 3 yıl boyunca.

Fiyatı 199 Dolar olarak belirle tüm dünyada milyonlarca satar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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nepasvior 5 yıl
tayvanlı mıymış bunlar? bi de casper a laf söylerler, neden tüm laptoplarımın sorunlu olduğu belli, 4 tane vardı 4ü de ayrı sorunlu, servisleri zaten berbat, beter olsunlar
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FreeRun 5 yıl
hakan811
Şuan kullandığım Acer notebook un tuşlarıda dökülüyor ceo lar gibi. Dökülen tuşlara bakarsak 3 tane daha ceo değişecek, 4 tanesininde geleceği hiç parlak değil.

Çamur at izi kalsın sana sony verseler sen onunda tuşlarını dökersin sana müstehaktır.
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