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Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupe tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan görsellerle tasarımı gün yüzüne çıkan yeni BMW 8 Serisi Gran Coupe bugün resmi olarak tanıtıldı. Dört kapılı coupe modelin tasarımı ve tüm teknik detayları haberimizde:
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupe tanıtıldı
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BMW’nin 8 Serisi ailesi bugün tanıtılan yeni bir modelle genişledi. Geçtiğimiz günlerde tasarımı sızdırılan BMW 8 Serisi Gran Coupe resmi olarak tanıtıldı. Boyutları 6 Serisi Gran Coupe ile benzerlik gösteren dört kapılı coupe model daha şık bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

BMW 8 Serisi Gran Coupe’nin ön yüzündeki tasarım standart modelle neredeyse aynı. Bu da geniş bir böbrek ızgara, Laser Light teknolojisine sahip adaptif LED farlar ve geniş hava girişlerine sahip agresif bir tampon anlamına geliyor. Yan taraftan bakıldığında ise ekstra iki arka kapı, belirgin omuz çizgisi ve tavanın daha yüksek olduğu göze çarpıyor. BMW 8 Serisi Gran Coupe’de panoramik cam tavan standart olarak gelirken, M850i xDrive Gran Coupe versiyonua özel karbon fiber tavan seçeneği de sunuluyor.

Coupe modelle karşılaştırdığımızda BMW 8 Serisi Gran Coupe’nin 228.6 mm daha uzun, 30.5 mm daha geniş ve 55.9 mm daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu sayede arka taraftaki yolcular için fazladan 86.4 mm baş mesafesi, 200 mm uzayan aks mesafesiyle de 180 mm daha fazla diz mesafesi sunduğu verilen bilgiler arasında. Bagaj hacmi de yaklaşık 20 litre yükseltilerek 440 litreye tırmanmış.

BMW 8 Serisi Gran Coupe’nin kabini oldukça tanıdık. Sürücünün hemen önünde 12.3 inç dijital gösterge paneli yer alırken merkezde 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Diğer dikkat çeken özellikler arasında ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatması ve 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar bulunuyor. Baş üstü göstergesi, kablosuz şarj ünitesi ve 16 hoparlörlü Harman-Kardon ses sistemi de sunulan özellikler arasında.

BMW 8 Serisi Gran Coupe ilk etapta dört farklı versiyonla satışa sunulacak. 840i Gran Coupe ve 840i xDrive Gran Coupe modellerinde 3.0 litre TwinPower Turbo altı silindirli ünite bulunuyor. 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten bu motor 8 ileri otomatik şanzımanla ve opsiyonel olarak sunulan xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle eşleniyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Daha fazla güç arayanlara M850i xDrive Gran Coupe

Daha güçlü bir BMW 8 Serisi Gran Coupe isteyenlere de 4.4 litre TwinPower Turbo V8 motora sahip M850i xDrive Gran Coupe sunuluyor. 530 beygir güç ve 750 Nm tork üreten motor 8 ileri otomatik şanzıman ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle çalışıyor. Maksimum hızı değişmeyen aracın 0-100 km/s hızlanması 3.9 saniye sürüyor. Tercihini dizelden yana kullanmak isteyenler de 320 beygir güç ve 680 Nm tork üreten 3.0 litre altı silindirli motora sahip 840d xDrive Gran Coupe’yi satın alabiliyor. Bu aracın 0-100 km/s hızlanması da 5.1 saniye sürüyor.

Eylül ayından itibaren satışa sunulacak BMW 8 Serisi Gran Coupe ailesinin başlangıç fiyatı 84 bin 900 dolar olarak belirlenmiş. M850i xDrive Gran Coupe versiyonunda ise bu fiyat 108 bin 900 dolara kadar tırmanıyor.


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ceo-tr 3 gün en beğenilen
yine dönüp dolaşıp aynı şeye geliyorum. adam 85 bine bu arabaya biniyor biz 85 bine egea ya binizyoruz. gerçi egea alabilecek para da yok. oyun başında bu zorluk seviyesini hard olarak mı ayarladık acaba :))
yine dönüp dolaşıp aynı şeye geliyorum. adam 85 bine bu arabaya biniyor biz 85 bine egea ya binizyoruz. gerçi egea alabilecek para da yok. oyun başında bu zorlu...
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fantomasds 2 gün
100 yıllık otomobil üretim serüvenimiz mi var? Ülkemizde arap ülkelerindeki gibi doğalgaz petrol mü var? Türkiye bir sömürge imparatorluğu mu kurmuş da mazlumların kanıyla gelen paralar sayesinde otomobili vatandaşlarına ucuza mı satabilmiş? ABD gibi Irak'a Afganistana mı çökmüş sömürmüş? Fransa gibi 13 afrika ülkesini hala sömürmeye devam mı ediyor? Norveç İsveç gibi kimsenin burnunu sokmadığı bir coğrafyada mı kurulmuş bir devlet? Ülkemizin kaynakları ABD destekli darbelerle her 10 yılda bir iç edilmemiş mi? Türkiye, Güney Kore ve Japonya gibi anayasasının ABD tarafından yazıldığı bir ülke mi ki tüm milli savunmasını ABD’ye devredip otomobil üretmeye kaynak aktarabilsin? Hükümetlerden bağımsız düşünüldüğünde Devlet zenginlerden alması gereken vergiyi alabiliyor mu? Bu soruların cevaplarını düşünün, ondan sonra otomobil pahalı mı ucuz mu karar verin. Devletimiz holdinglerden fabrika sahiplerinden alması gereken vergiyi alamıyor. Almaya kalktığında ise Fabrika sahipleri "Bak benim kazancımı azaltırsan her şeyi satıp savar parayı faize yatırırım. İşçinin ağız kokusunu çekmem." diyor. Fabrika sahiplerinin bu cevabını duyan hükümetler parti farketmeksizin (CHPli, Demokrat Partili, Adalet Partili, DSPli, Anaplı, Doğruyollu, Ak Partili...) biz senden az vergi alırız aman ha fabrikaları kapatma yatırımı azaltma istihdamı azaltma yoksa işsizlik artar diye az vergi almaya razı oluyorlar. Vergi gelirindeki kaybı dengelemek için akaryakıttan, otomobilden v.b.den fazla vergi alıyorlar. Fabrika sahiplerinden holdinglerden vermeleri gereken ancak pek azını verdikleri vergiyi almanın bir yolunu bulursanız o zaman otomobil, telefon, bilgisayar… ucuzlayacak. Hali hazırda otomobil satışları yeterli sayıda olduğu için Devletimiz de vergi almaya devam ediyor. Satışlar çok düşse vergiyi de düşürecektir Devletimiz.
Her araba fiyatı mevzusu açıldığında “Adamlar 20.000 birim paraya araba alıyorlar.” diyenler, Japonya, Güney Kore gelişmiş ülkeler değil mi, onlar neden arabaları 2,5 milyon para birimine alıyorlar? Demek para birimi, mantıklı bir yaklaşım değil. Sırf sizin dediğiniz gibi Avrupada otomobiller çok ucuz olsa Avrupalılar en lüks araçlara (Mercedes S Serisi, BMW 7 serisi gibi) binerdi ama binmiyorlar. Orada da en çok satan araçlar Renault Clio ve Skoda Octavia. İnsanların refah düzeyine bakılırken sadece otomobil ve telefon fiyatlarına bakılmaz. Barınma, kıyafet, eğitim, sağlık gibi kalemlere de bakacaksınız. Niye Avrupalılar saç ektirmeye, diş tedavisine Türkiye’ye geliyorlar?
Türkiyeden Almanyaya AB Projesi kapsamında teknik geziye gitti arkadaşlar. Orada sordular, Metro makinisti 3000 Euro maaş alıyor. Bunun 1500ünü ev kirasına veriyor. Kalan 1500 euro ile geçinecek. Yarım litre su 2 euro, bir dilim pizza bir koldan oluşan yemek 10 euro. Orta karar bir gömlek 30 euro.
Diğer bir hususta Batının, Doğu Akdeniz Petrollerine göz dikmesi. 2011 Yılında Suriye karıştırıp iç savaş başlattılar Arap baharı ile sonra 2013’de Mısır’da darbe yaptılar. Doğu Akdenizdeki (Kıbrıs etrafında.) zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarını rahat rahat sömürmek için önlerinde tek engel Türkiye kaldı. Şimdi ülkemizi ekonomik cendereye aldılar, uşaklarıyla bizi zorluyorlar pes edelim diye. Öfkemiz aklımıza mani olmasın.
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tokatli6061 2 gün fantomasds
Olurmu kardeş Almanya da asgari ücretle bile çalışsan gidip bu 8.50 yi alabiliyorsun... Adamların kafası daha üç kuruş geçim hesabına basmıyo sen sağlık kira su yeme içme vs. hesabınıda işin içine katın diyosun. Bi şarkı vardı doksanlarda Zerrin'in yemek yesem zayıf kalsam çalışmasam zengin olsam diye hah işte şimdiki nesil şarkının vücüt bulmuş hali
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freedom36 2 gün fantomasds
Şu yazının alnı olsa da öpsem. Evet, her şey mükemmel değil, ama enseyi bu kadar kararttığımız kadar da yok. Gel gör ki, içeride her cenahtan öyle tiplemeler var ki... Ne desen boş.
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fantomasds 2 gün
Porsche Panamera'ya güzel bir rakip olmuş.
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tokatli6061 2 gün fantomasds
O dediğine rahmetli çok zulüm etti 7.60 la :)
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tokatli6061 2 gün
Biri BMW de bu günlerde tasarımı yapan dallamaya şu böbreği bu kadar büyük yapmakla güzelim BMW tasarımının içine ettiğini söylesin. Bir eski 8.50 ye baksın o küçük BMW böbreğinin nasıl şık durduğuna...
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routemaster 3 gün
Guzel makam araci olur, valilerimize yakisir valla.
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Denorath 3 gün
Benim hatırladığım 8’lerde farlar açılıp kapanıyordu. Hareketsiz farlı 8’e 8 demem ben 😁
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simbolmina 3 gün
Head-up display’i başüstü gösterge diye çevireni tavşanlar kovalasın. Head-up basustu demek değil, ileri bak, başını dik tut anlamına geliyor. İleri bakarken de basini eğmeden bu ekranı görebiliyorsun anlamında kullanmışlar. (Bunkari muhtemelen siz de biliyorsunuz) Fakat Çeviri işinde kavram üretmeyi beceremiyorsanız yapmayın derim zira ucube bir kavram üretmiş oluyorsunuz. Olası doğru bir kavramı da engellemiş oluyorsunuz böylece.
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xml-arif 3 gün
6 serisine güle güle
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Sirrüs 3 gün xml-arif
6 Serisi saçma bir karoser ile ortaklıkta kaldı. Resmen üvey evlat.
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JanKlod 3 gün
Amg gt 4 door un içinden geçecek delikanlı bu demek ki
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DH Misafiri 3 gün
Bu araba bildiğim kadarıyla 6 Serisi Gran Coupe'nin yerine geldi. Bmw 6 Serisi yerine 8 Serisini getirdi
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DH Misafiri 3 gün
Mercedes-AMG GT-4 door varken gereksiz olmuş
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