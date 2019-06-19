Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupe tanıtıldı

BMW 8 Serisi Gran Coupe’nin ön yüzündeki tasarım standart modelle neredeyse aynı. Bu da geniş bir böbrek ızgara, Laser Light teknolojisine sahip adaptif LED farlar ve geniş hava girişlerine sahip agresif bir tampon anlamına geliyor. Yan taraftan bakıldığında ise ekstra iki arka kapı, belirgin omuz çizgisi ve tavanın daha yüksek olduğu göze çarpıyor. BMW 8 Serisi Gran Coupe’de panoramik cam tavan standart olarak gelirken, M850i xDrive Gran Coupe versiyonua özel karbon fiber tavan seçeneği de sunuluyor.
Coupe modelle karşılaştırdığımızda BMW 8 Serisi Gran Coupe’nin 228.6 mm daha uzun, 30.5 mm daha geniş ve 55.9 mm daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu sayede arka taraftaki yolcular için fazladan 86.4 mm baş mesafesi, 200 mm uzayan aks mesafesiyle de 180 mm daha fazla diz mesafesi sunduğu verilen bilgiler arasında. Bagaj hacmi de yaklaşık 20 litre yükseltilerek 440 litreye tırmanmış.
BMW 8 Serisi Gran Coupe’nin kabini oldukça tanıdık. Sürücünün hemen önünde 12.3 inç dijital gösterge paneli yer alırken merkezde 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Diğer dikkat çeken özellikler arasında ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatması ve 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar bulunuyor. Baş üstü göstergesi, kablosuz şarj ünitesi ve 16 hoparlörlü Harman-Kardon ses sistemi de sunulan özellikler arasında.
BMW 8 Serisi Gran Coupe ilk etapta dört farklı versiyonla satışa sunulacak. 840i Gran Coupe ve 840i xDrive Gran Coupe modellerinde 3.0 litre TwinPower Turbo altı silindirli ünite bulunuyor. 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten bu motor 8 ileri otomatik şanzımanla ve opsiyonel olarak sunulan xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle eşleniyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.
Daha fazla güç arayanlara M850i xDrive Gran Coupe
Daha güçlü bir BMW 8 Serisi Gran Coupe isteyenlere de 4.4 litre TwinPower Turbo V8 motora sahip M850i xDrive Gran Coupe sunuluyor. 530 beygir güç ve 750 Nm tork üreten motor 8 ileri otomatik şanzıman ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle çalışıyor. Maksimum hızı değişmeyen aracın 0-100 km/s hızlanması 3.9 saniye sürüyor. Tercihini dizelden yana kullanmak isteyenler de 320 beygir güç ve 680 Nm tork üreten 3.0 litre altı silindirli motora sahip 840d xDrive Gran Coupe’yi satın alabiliyor. Bu aracın 0-100 km/s hızlanması da 5.1 saniye sürüyor.
Eylül ayından itibaren satışa sunulacak BMW 8 Serisi Gran Coupe ailesinin başlangıç fiyatı 84 bin 900 dolar olarak belirlenmiş. M850i xDrive Gran Coupe versiyonunda ise bu fiyat 108 bin 900 dolara kadar tırmanıyor.
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Her araba fiyatı mevzusu açıldığında “Adamlar 20.000 birim paraya araba alıyorlar.” diyenler, Japonya, Güney Kore gelişmiş ülkeler değil mi, onlar neden arabaları 2,5 milyon para birimine alıyorlar? Demek para birimi, mantıklı bir yaklaşım değil. Sırf sizin dediğiniz gibi Avrupada otomobiller çok ucuz olsa Avrupalılar en lüks araçlara (Mercedes S Serisi, BMW 7 serisi gibi) binerdi ama binmiyorlar. Orada da en çok satan araçlar Renault Clio ve Skoda Octavia. İnsanların refah düzeyine bakılırken sadece otomobil ve telefon fiyatlarına bakılmaz. Barınma, kıyafet, eğitim, sağlık gibi kalemlere de bakacaksınız. Niye Avrupalılar saç ektirmeye, diş tedavisine Türkiye’ye geliyorlar?
Türkiyeden Almanyaya AB Projesi kapsamında teknik geziye gitti arkadaşlar. Orada sordular, Metro makinisti 3000 Euro maaş alıyor. Bunun 1500ünü ev kirasına veriyor. Kalan 1500 euro ile geçinecek. Yarım litre su 2 euro, bir dilim pizza bir koldan oluşan yemek 10 euro. Orta karar bir gömlek 30 euro.
Diğer bir hususta Batının, Doğu Akdeniz Petrollerine göz dikmesi. 2011 Yılında Suriye karıştırıp iç savaş başlattılar Arap baharı ile sonra 2013’de Mısır’da darbe yaptılar. Doğu Akdenizdeki (Kıbrıs etrafında.) zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarını rahat rahat sömürmek için önlerinde tek engel Türkiye kaldı. Şimdi ülkemizi ekonomik cendereye aldılar, uşaklarıyla bizi zorluyorlar pes edelim diye. Öfkemiz aklımıza mani olmasın.
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