Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupe tanıtıldı

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BMW’nin 8 Serisi ailesi bugün tanıtılan yeni bir modelle genişledi. Geçtiğimiz günlerde tasarımı sızdırılan BMW 8 Serisi Gran Coupe resmi olarak tanıtıldı. Boyutları 6 Serisi Gran Coupe ile benzerlik gösteren dört kapılı coupe model daha şık bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

BMW 8 Serisi Gran Coupe’nin ön yüzündeki tasarım standart modelle neredeyse aynı. Bu da geniş bir böbrek ızgara, Laser Light teknolojisine sahip adaptif LED farlar ve geniş hava girişlerine sahip agresif bir tampon anlamına geliyor. Yan taraftan bakıldığında ise ekstra iki arka kapı, belirgin omuz çizgisi ve tavanın daha yüksek olduğu göze çarpıyor. BMW 8 Serisi Gran Coupe’de panoramik cam tavan standart olarak gelirken, M850i xDrive Gran Coupe versiyonua özel karbon fiber tavan seçeneği de sunuluyor.

Coupe modelle karşılaştırdığımızda BMW 8 Serisi Gran Coupe’nin 228.6 mm daha uzun, 30.5 mm daha geniş ve 55.9 mm daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu sayede arka taraftaki yolcular için fazladan 86.4 mm baş mesafesi, 200 mm uzayan aks mesafesiyle de 180 mm daha fazla diz mesafesi sunduğu verilen bilgiler arasında. Bagaj hacmi de yaklaşık 20 litre yükseltilerek 440 litreye tırmanmış.

BMW 8 Serisi Gran Coupe’nin kabini oldukça tanıdık. Sürücünün hemen önünde 12.3 inç dijital gösterge paneli yer alırken merkezde 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Diğer dikkat çeken özellikler arasında ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatması ve 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar bulunuyor. Baş üstü göstergesi, kablosuz şarj ünitesi ve 16 hoparlörlü Harman-Kardon ses sistemi de sunulan özellikler arasında.

BMW 8 Serisi Gran Coupe ilk etapta dört farklı versiyonla satışa sunulacak. 840i Gran Coupe ve 840i xDrive Gran Coupe modellerinde 3.0 litre TwinPower Turbo altı silindirli ünite bulunuyor. 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten bu motor 8 ileri otomatik şanzımanla ve opsiyonel olarak sunulan xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle eşleniyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Daha fazla güç arayanlara M850i xDrive Gran Coupe

Daha güçlü bir BMW 8 Serisi Gran Coupe isteyenlere de 4.4 litre TwinPower Turbo V8 motora sahip M850i xDrive Gran Coupe sunuluyor. 530 beygir güç ve 750 Nm tork üreten motor 8 ileri otomatik şanzıman ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle çalışıyor. Maksimum hızı değişmeyen aracın 0-100 km/s hızlanması 3.9 saniye sürüyor. Tercihini dizelden yana kullanmak isteyenler de 320 beygir güç ve 680 Nm tork üreten 3.0 litre altı silindirli motora sahip 840d xDrive Gran Coupe’yi satın alabiliyor. Bu aracın 0-100 km/s hızlanması da 5.1 saniye sürüyor.

Eylül ayından itibaren satışa sunulacak BMW 8 Serisi Gran Coupe ailesinin başlangıç fiyatı 84 bin 900 dolar olarak belirlenmiş. M850i xDrive Gran Coupe versiyonunda ise bu fiyat 108 bin 900 dolara kadar tırmanıyor.