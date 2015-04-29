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Yeni Chrome eklentisiyle gülümseten siteler kayıt altına alınıyor

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni Chrome eklentisiyle gülümseten siteler kayıt altına alınıyor
 
Eklenti desteği açısından büyük bir arşive sahip olan internet devi Google'ın popüler tarayıcısı Chrome, Smile Suggest isimli yeni alternatifle ise ilginç bir altyapı sunuyor.
Sizi güldüren / gülümseten internet sitelerini kaydedin mottosuyla yolan çıkan Smile Suggest, cihazların web kamerası üzerinden kişileri görüntülüyor ve özel algoritmasıyla kişilerin mutluluk değerini 10 üzerinden değerlendiriyor. Bu değerlendirmeye göre yüzümüzde gülümseme oluşturan siteleri belirleyen ve bu sayfaları yer imi ekleyerek kayıt altına alan eklenti, isteğe bağlı olarak bu sitelerin Facebook ve Twitter gibi ağlarla paylaşılmasına da imkan tanıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Smile Suggest eklentisine buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/04/28/smile-suggests-chrome-extension-interview/ Yorum Yaz
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Elsa 4 yıl en beğenilen

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Elsa 4 yıl en beğenilen

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hikmaster 4 yıl
izlemeye yeni kılıf
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Uçan Gergedan 4 yıl
(GBG)
Açılımı 'Google Bizi Gözetliyor'
Eklentiye gerek yok nasıl olsa chrome'u kurunca gizlilik politikasına onay veriyoruz ama okumuyoruz bi okuyun bakalım adamlar bilgisayarınızın heryerine ulaşabiliyor.
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