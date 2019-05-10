WhatsApp, Windows Phone desteğini sonlandırıyor

İnternet dünyasının en popüler iletişim platformlarından biri olan WhatsApp, web sitesinden yaptığı açıklamayla uzun süredir gündemde olan Windows Phone desteğini sonlandıracağı söylentilerini doğruladı.

Eski Android ve iOS sürümleri de sırada

Facebook'un sahibi olduğu şirket, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Windows Phone işletim sistemi kullanan cihazlar için desteğini sonlandıracağını açıkladı. Aynı durum gelecek yıldan başlayarak Android ve iOS'un eski sürümleri için de geçerli olacak. WhatsApp'ın bu kararı şaşırtıcı değil zira Windows Phone, Microsoft'un unutulmaya yüz tutmuş mobil işletim sistemi olarak değerlendiriliyor.

https://faq.whatsapp.com/26000006/

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Diğer işletim sistemi sürümlerine gelince,ve daha eski bir sürümü çalıştıran cihazlar artık'den itibaren WhatsApp'ı kullanamayacaklar.ve daha eski sürümlerde çalışan hiçbir aygıt da aynı tarihte WhatsApp ile uyumlu olmayacak. Bu işletim sistemini çalıştıran cihazlara sahip kullanıcılar ise WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmek için, cihazlarını yeni bir akıllı telefon modelinegerekecek.