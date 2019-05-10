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WhatsApp, Windows Phone desteğini sonlandırıyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın bir süredir Windows Phone desteğini sonlandıracağı söyleniyordu ve şirket bu söylentileri resmi sitesinden doğruladı.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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WhatsApp, Windows Phone desteğini sonlandırıyor
İnternet dünyasının en popüler iletişim platformlarından biri olan WhatsApp, web sitesinden yaptığı açıklamayla uzun süredir gündemde olan Windows Phone desteğini sonlandıracağı söylentilerini doğruladı.

Eski Android ve iOS sürümleri de sırada

Facebook'un sahibi olduğu şirket, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Windows Phone işletim sistemi kullanan cihazlar için desteğini sonlandıracağını açıkladı. Aynı durum gelecek yıldan başlayarak Android ve iOS'un eski sürümleri için de geçerli olacak. WhatsApp'ın bu kararı şaşırtıcı değil zira Windows Phone, Microsoft'un unutulmaya yüz tutmuş mobil işletim sistemi olarak değerlendiriliyor.
Diğer işletim sistemi sürümlerine gelince, Android 2.3.7 ve daha eski bir sürümü çalıştıran cihazlar artık 1 Şubat 2020'den itibaren WhatsApp'ı kullanamayacaklar. iOS 7 ve daha eski sürümlerde çalışan hiçbir aygıt da aynı tarihte WhatsApp ile uyumlu olmayacak. Bu işletim sistemini çalıştıran cihazlara sahip kullanıcılar ise WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmek için, cihazlarını yeni bir akıllı telefon modeline yükseltmeleri gerekecek.

https://faq.whatsapp.com/26000006/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 4 hf. en beğenilen
Cihazların yazılımsal desteği açısından değil de işletim sisteminin geriye dönük uygulama desteği açısından bakarsak Android iOS’tan daha uzun ömürlü.
1 Yanıt Yanıtla +13
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mehxpal 2 hf.
Umurumda değil,kullandığım tek bir uygulama var oda skype ,2014 te aldığım lumia yı 2024 kadar kullanmayı düşünüyorum. 10 yıllık telefon parasını bir vejetaryen olarak hayvanlar için harcayacağım. Bu beni daha çok mutlu 😊 ediyor
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emrebas256 1 hf. yeni yorumcu mehxpal
Yakın zamanda Microsoft store da çalışmayabilir mobil üzerinde.
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mmucit 2 hf.
Hadi ya annem hala l535 kullanıyor. Kadına arada resim filan atıyorduk, sene sonuna çalışmayacak demek. Desene yeni telefon almam lazım.
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kaazto28 3 hf.
Şu noktada beni aydınlatacak var mı?
Desteği kesmeye kesiyorsunuz, bari hiç karışmayın whatsapp ile 930umu kullanayım daha yeni batarya aldım... :) yani anlamadığım fişi komple niye çekiyorlar???, bu haliyle bile ben kullanıyorum...

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ipli jeton 3 hf. kaazto28
Whatsapp ilk çıktığında SMS'e alternatif olma hedefindeydi. Dolayısıyla internete bağlanabilen her telefonda çalışabiliyordu.
Facebook aldıktan sonra uygulamayı iyice aşureye çevirdi.
Evet komple gidecek. Uygulama mağazadan kalkacak. Yüklü uygulamalar da sunucuya bağlanamayacak.
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~Lion King~ 3 hf.
Windows phone telefonların arayüzüne bayılıyorum. Keyfe keder lumia 920 satacak varsa pm atsın :)
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Asaf04 3 hf.
Yazık oldu :(
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AirSupport 4 hf.
Lumia cihazları hep içimde ukte kaldı. Oysa ki ben çok sevmiştim mesela destek verilse ve Salak MS batırmasa android ve IOS arasında güzel bir yere konumlanabilirdi.
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Puitu 4 hf.
Hadi ya bu habere üzüldüm bizim 535 in emekliligine az kaldi.
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ipli jeton 4 hf.
Haklısınız hocam. Buralarda göremediğimiz, internete de giriyor, whatsapp çalışıyor diye Windows Phone cihazlarını kullanan bir sürü insan var.
Ülkemiz gibi akıllı telefonun gittikçe ulaşması zor bir cihaz haline geldiği ulkeler*de destek kesilince bazı insanlar kulnnamayıveriyim yaa çok da önemli değil diyecektir.
Tabi amiral gemisi olmayan telefonlara çöp diyen baba parasıyla yaşayan insanların olduğu forumda bunu kimseye anlatamazsın.
*Ülkeler dedim de bizden başka akıllı telefonun lüks olarak görüldüğü başka ülke yoktur herhalde.
Teknoseyir'de Levent abi başından geçen ama ibretlik bir şeyi anlattı. Hastaneye gidiyor diyorlar uygulamamız var onu indirip oradan randevu al da gel. Tahlil çıkıyor onun uygulaması var telefonundan bakabilirsin. Velhasıl çoğu banka akıllı telefon uygulaması olmadan internet bankacılığına girdirmiyor. Kaldı ki bu uygulamalar güncel işletim sistemi değilse zaten çalışmıyor.
Artık herkesin cebinde güncel bir akıllı telefon olduğu varsayılıyor. Adam direkt uygulamamımızı yükle ordan yap diyor. Uygulamayı çalıştıracak akıllı telefonun var mı diye sormuyor, çünkü akıllı telefon lar lüks değil bir zaruret artık. Herkeste var kabul ediliyor.
Sonra da insanlar telefonu yenileyince zırt pırt telefon değiştiriyor oluyor. Sonra vatandaştan birşey istemeye gelince akıllı telefon bir ihtiyaç, vatandaştan vergi almaya gelince akıllı telefon bir lüks.
Bir yandan insanları akıllı telefon almak zorunda bırakıyorsun, vergisini almaya gelince bu lüks bir şey bundan fazla vergi alayım diyorsun.
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ipli jeton 4 hf.
Hepsini kapsıyor hocam.
Açıklamada Windows powered phones diyor.
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pUnduli 4 hf. ipli jeton
O zaman sene sonu hepsi perte çıkar Windows phoneların, bende Mi 4 var hava hoş ama 950XL gibi cihazlara yazık o kamerayla
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Mr. Jingles 4 hf. en beğenilen
Cihazların yazılımsal desteği açısından değil de işletim sisteminin geriye dönük uygulama desteği açısından bakarsak Android iOS’tan daha uzun ömürlü.
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esmerbuyucu 4 hf. Mr. Jingles
Alakasız ve düşünülmeden atılmış bir yorum. iOS 7'nin yani iPhone 4'ün desteği çekilecek, 2010'da çıkmış bir cihaz. Aynı dönem rakipleri Samsung Galaxy S, HTC Desire/Desire HD/Evo 4G/Nexus One, Motorola Droid X, SE X10, LG Optimus One gibi cihazlar resmi olarak 2.3 Gingerbread'ten ötesini görmemiş ki mesela HTC Desire 2.2 Froyo'da kaldığı için WA desteği 2016 sonunda bitmiş. WhatsApp uygulama desteği ömürü olarak arada bir fark yok.
Ortada uzun ömürlülük falan da yok. Mecburiyetten uygulama geliştiricileri daha eski sürümlere destek veriyorlar çünkü üreticiler mesela 2010 cihazına yazılım olarak desteğini erken bırakmış, hatta olduğu gibi bırakmış desek daha doğru. Bilmeyen birisi yazdığını okusa Android'in artı bir özelliği sanır halbuki durum vahim...
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