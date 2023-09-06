Tüm iPhone ve iPad uygulamaları Vision Pro’da çalışacak

Vision Pro'nun mağazası çok geniş olacak
Hem iPad hem de iPhone uygulamaları yeni App Store'da visionOS uygulamalarıyla birlikte görünecek. Apple'ın daha önce de söylediği gibi, iOS ve iPadOS uygulamalarını "ek bir çalışma gerektirmeden" otomatik olarak yeni karma gerçeklik işletim sistemine aktaracak. Geliştiriciler gerekirse uygulamalarını optimize etmeye devam edebilecekler.
Apple, yaptığı açıklamada “Varsayılan olarak, iPad ve/veya iPhone uygulamalarınız Apple Vision Pro'daki App Store'da otomatik olarak yayınlanacaktır” diye belirtiyor. iPadOS ve iOS'ta bulunan çoğu framework visionOS'ta da yer alıyor, dolayısıyla neredeyse tüm iPad ve iPhone uygulamaları visionOS'ta değiştirilmeden çalışabiliyor.
Geliştiriciler ayrıca Apple'ın visionOS yazılım geliştirme kitini kullanarak Vision Pro için bir uygulama oluşturma seçeneğine de sahipler. Apple, Vision Pro geliştirici kitleri için başvuruları temmuz ayında almaya başlayarak, önümüzdeki yılın başlarında resmi olarak piyasaya sürülmeden önce geliştiricilere aygıtla oynamaları için bolca zaman verdi. Hatta 12 Eylül'deki iPhone 15 etkinliğinde Apple'ın Vision Pro ile ilgili planları hakkında daha fazla şey duyabiliriz. Bu arada, Vision Pro önümüzdeki yılın başlarında 3,500 dolarlık fiyatıyla piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.