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    Tüm iPhone ve iPad uygulamaları Vision Pro’da çalışacak

    iPhone ve iPad uygulamaları varsayılan olarak Vision Pro’nun mağazasında yer alacak. Apple, bu sonbaharda visionOS beta sürümünü yayınladığında yeni App Store'u geliştiricilerin kullanımına sunacak.
    Tüm iPhone ve iPad uygulamaları Vision Pro’da çalışacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Vision Pro gözlüğü için hazırladığı App Store, tüm uyumlu iPhone ve iPad uygulamalarını "varsayılan olarak" içerecek. Salı günü yapılan bir güncellemede Apple, yeni App Store'u bu sonbaharda visionOS'un geliştirici beta sürümüyle birlikte yayınlayacağını söyledi.

    Vision Pro'nun mağazası çok geniş olacak

    Hem iPad hem de iPhone uygulamaları yeni App Store'da visionOS uygulamalarıyla birlikte görünecek. Apple'ın daha önce de söylediği gibi, iOS ve iPadOS uygulamalarını "ek bir çalışma gerektirmeden" otomatik olarak yeni karma gerçeklik işletim sistemine aktaracak. Geliştiriciler gerekirse uygulamalarını optimize etmeye devam edebilecekler.

    Apple, yaptığı açıklamada “Varsayılan olarak, iPad ve/veya iPhone uygulamalarınız Apple Vision Pro'daki App Store'da otomatik olarak yayınlanacaktır” diye belirtiyor. iPadOS ve iOS'ta bulunan çoğu framework visionOS'ta da yer alıyor, dolayısıyla neredeyse tüm iPad ve iPhone uygulamaları visionOS'ta değiştirilmeden çalışabiliyor.

    Geliştiriciler ayrıca Apple'ın visionOS yazılım geliştirme kitini kullanarak Vision Pro için bir uygulama oluşturma seçeneğine de sahipler. Apple, Vision Pro geliştirici kitleri için başvuruları temmuz ayında almaya başlayarak, önümüzdeki yılın başlarında resmi olarak piyasaya sürülmeden önce geliştiricilere aygıtla oynamaları için bolca zaman verdi. Hatta 12 Eylül'deki iPhone 15 etkinliğinde Apple'ın Vision Pro ile ilgili planları hakkında daha fazla şey duyabiliriz. Bu arada, Vision Pro önümüzdeki yılın başlarında 3,500 dolarlık fiyatıyla piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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