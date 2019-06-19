Yeni Ford Transit ve Transit Custom Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Ford’un ticari araç ailesindeki yenilenme süreci tam gaz devam ediyor. Yeni Ford Transit ve Ford Transit Custom modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Ford Transit 113.800 TL'den, Ford Transit Custom Van 118.300 TL'den, Transit Custom Kombi 148.000 TL’den, Tourneo Custom ise 164.700 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yeni Ford Transit’in minibüs versiyonu 170 beygirlik EcoBlue motor seçeneğiyle, Van versiyonu ise 130 ve 170 beygirlik EcoBlue motor seçeneklerinin yanı sıra 170 beygirlik yeni EcoBlue Hibrit ve 185 beygirlik EcoBlue Upgrade motor seçenekleriyle sunulacak. Kamyonet versiyonu ise 170 beygirlik EcoBlue ve 185 beygirlik EcoBlue Upgrade versiyonlarıyla müşteri bekleyecek. İlk etapta 130 ve 170 beygirlik EcoBlue versiyonları sunulurken, EcoBlue Hibrit ve EcoBlue Upgrade motorlar 2019’un Kasım ayında seriye eklenecek. 2020 yılının ilk çeyreğinde de arkadan itişli modeller için yeni 10 ileri otomatik şanzıman seçeneği gelecek.

Yeni Ford Transit’in kabininde Ford’un SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Bu sistem 8 inç dokunmatik ekran üzerinden veya sesli komutla kontrol edilebiliyor. Bunun yanı sıra Elektrik Destekli Direksiyonu (EPAS), 180 derece görüş sağlayan Ön ve Arka Kamera Sistemi, Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Yan Park Sensörleri, Adaptif Hız Kontrolü, Akıllı Fren Sistemi ve Aktif Park Asistanı gibi özellikler de yeni Ford Transit’in teknolojileri arasında. Ayrıca Transit sürücüleri ilk kez Normal, Eko ve Kaygan olarak belirlenen sürüş modları arasında seçim yapabilecek.

Hibrit seçeneği Tourneo ve Transit Custom'da da sunulacak

Yenilenen Tourneo Custom, önceki seride sunulan 130 ve 170 beygirlik EcoBlue motor seçeneklerinin yanı sıra şimdi 185 beygir Ecoblue Upgrade ve 185 beygir Ecoblue Hibrit motor seçenekleriyle de satışa sunulacak. Aracın van versiyonu Transit Custom, önceki seride sunulan 105 ve 130 beygir EcoBlue motor seçeneklerinin yanı sıra şimdi yeni 170 beygir Ecoblue Hibrit seçeneğiyle de satışa sunulacak. Transit Custom Kombi ve Kombi Van ise Ecoblue 130PS ve 170PS seçenekleri ile müşteri bekleyecek.

Yeni Transit Custom ve Tourneo Custom sürücülerinin ilk kez faydalanacağı özellikler arasında Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Adaptif Hız Kontrolü, Aktif Park Asistanı, Elektrik Destekli Direksiyon (EPAS) ile desteklenen Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı gibi teknolojiler mevcut.