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Yeni FuelBand, 15 Ekim'de tanıtılıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Shady
Haber Editörü
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Yeni FuelBand, 15 Ekim'de tanıtılıyor

Apple ile birlikte spor ve teknoloji bir araya getirmeyi başaran Nike, en popüler çözümü Fuelband'in yenisini 15 Ekim'de tanıtacak.

New York'da yapılacak olan Nike Fuel Forum'unda Nike, dijital dünya ve fiziksel aktivitenin geleceğini masaya yatıracak ve bu etkinliğin ana gündem maddesini yeni nesil Fuelband oluşturacak.

15 Kasım'da tanıtılacak olan FuelBand, birçok önemli yeniliği de beraberinde getirmesi olası görünüyor. Firmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre yeni FuelBand, zorlu çevre şartlarına karşı daha dayanıklı bir malzemeden imal edilecek ve 1.nesile göre çok daha uzun pil ömrü sunacak. Daha uzun pil ömrünü sahip olduğu Bluetooth 4.0 LE standartına borçlu olacak olan yeni FuelBand, tasarım ve ekran yapısı açısından ise ilk modele göre büyük benzerlik taşıyacak.

FuelBand nedir ki diyen okuyucularımız için kısaca açıklamak gerekirse; FuelBand, sade, ancak bir o kadar teknolojik görüntüsüyle göz dolduran,, günlük olarak aktivitelerde yaptığımız hareketleri üzerindeki sensörler yardımıyla tespit eden ve "Fuel" isimli birimiyle hareketliliğimize puan veren akıllı bileklik. FuelBand'i bu denli yaygınlaştıran ise Nike+ platformu. Çünkü kazanılan puanlar dünyanın en büyük spor ağı olan Nike+ üzerindeki hesabınızla eşzamanlanıyor ve FuelBand ile kendinizi dünya genelindeki bir yarışın içerisinde buluyorsunuz.


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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bu da çok profesyoneller ya da düzenli spor yapanlar için bir çözüm.Sürekli spor yapmıyorsanız ve partnerini yoksa üzerinde düşünmenize gerek yok....
Kim daha çok kalori yakmış, kim daha hızlı gibi değerleri sizin hareketleriniz kapsamında kayıt ediyor ve nike hesabınızdan paylaşıyor.
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onizuka_sensei 6 yıl
Türkiye de nerden bulunuyo belli değil. Bir kaç satan site denk geldim fiyatlar çok uçuk. Direk iki katı fiyat istiyolar.
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umut_baris 6 yıl
Yarış atımıyız da kapışacağız? Buna para verene diyecek söz bulamıyorum.
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Lord Melkor 6 yıl
Prochnow
O kadar okudum gerçekten oturdum okudum ne lan bu dedim hatta sonra aşşada nedir ki diyen okuyucalarımız kısmını okududum ama yine anlamadım.

Neyini anlamadın
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Prochnow 6 yıl
O kadar okudum gerçekten oturdum okudum ne lan bu dedim hatta sonra aşşada nedir ki diyen okuyucalarımız kısmını okududum ama yine anlamadım.
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