Yeni FuelBand, 15 Ekim'de tanıtılıyor

Apple ile birlikte spor ve teknoloji bir araya getirmeyi başaran Nike, en popüler çözümü Fuelband'in yenisini 15 Ekim'de tanıtacak.

New York'da yapılacak olan Nike Fuel Forum'unda Nike, dijital dünya ve fiziksel aktivitenin geleceğini masaya yatıracak ve bu etkinliğin ana gündem maddesini yeni nesil Fuelband oluşturacak.

15 Kasım'da tanıtılacak olan FuelBand, birçok önemli yeniliği de beraberinde getirmesi olası görünüyor. Firmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre yeni FuelBand, zorlu çevre şartlarına karşı daha dayanıklı bir malzemeden imal edilecek ve 1.nesile göre çok daha uzun pil ömrü sunacak. Daha uzun pil ömrünü sahip olduğu Bluetooth 4.0 LE standartına borçlu olacak olan yeni FuelBand, tasarım ve ekran yapısı açısından ise ilk modele göre büyük benzerlik taşıyacak.

FuelBand nedir ki diyen okuyucularımız için kısaca açıklamak gerekirse; FuelBand, sade, ancak bir o kadar teknolojik görüntüsüyle göz dolduran,, günlük olarak aktivitelerde yaptığımız hareketleri üzerindeki sensörler yardımıyla tespit eden ve "Fuel" isimli birimiyle hareketliliğimize puan veren akıllı bileklik. FuelBand'i bu denli yaygınlaştıran ise Nike+ platformu. Çünkü kazanılan puanlar dünyanın en büyük spor ağı olan Nike+ üzerindeki hesabınızla eşzamanlanıyor ve FuelBand ile kendinizi dünya genelindeki bir yarışın içerisinde buluyorsunuz.