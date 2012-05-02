Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Galaxy modeline ait görseller ve ekran koruyucu örnekleri internette paylaşıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,8b
1
97
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Galaxy modeline ait görseller ve ekran koruyucu örnekleri internette paylaşıldı
Tam Boyutta Gör

Samsung'un merakla beklenen yeni Galaxy modeli için geri sayım devam ederken, model ile ilgili yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

SamMobile sitesi tarafından yayınlanan görüntülerde daha önce video ve diğer görüntüleri internete sızdırılan örneklerin birbirine benzediği görülüyor. 

Görüntülerde GT-I9300 kod adlı modelin Android 4.0.4 sürümünü kullandığı görülüyor. Görüntüleri sızdıran kişi telefonun lansmandan bir hafta sonra satışa sunulacağını belirtmiş. En altta geniş Home tuşu görülürken her iki tarafında kapasitif fonksiyon tuşları bulunuyor.  

Modelde I9300UBLD8 şeklinde yazılım versiyonu kodlanmış. Bu modelin Brezilya'da Nisan ayında üretildiğini ve 8 numaralı sürüm olduğunu gösteriyor.

Modelle ilgili diğer bir ayrıntı da 12MP kamerası ve LED bildirim ışığı.

Yine aynı site tarafından yayınlanan ekran koruyucu görsellerine göre de ürünün Galaxy SIII modeline göre üretildiği görülüyor. Çizilmelere ve kirlenmelere karşı koruma sağlayan ürünün ilginç özelliği ise 4.8 inçlik ekrana göre üretilmiş olması. Bilindiği gibi yeni Galaxy modelinin 4.65 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu da biraz kafa karıştırıcı. 

Son iddia ise yarın ki lansmanda GT-I9800 adlı farklı bir modelin daha tanıtılacak olması. Yarın ki lansmanda önemli sürprizler bizi bekliyor olabilir.

http://www.sammobile.com/2012/05/02/screen-protector-galaxysiii-leaks/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
__Nikolaus__ 7 yıl en beğenilen
Canlı yayın olacak mı donanımhaber tarafından ?
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 7 yıl
lütfen SIII bu olmasın...
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Ntvmsnbc de canlı yayınlacacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
SII zaten mükemmel bir telefon. Bunda da olsa olsa 4 çekirdekli işlemci, nfc, daha iyi kamera, ekran, bilmemne olacaktır. Bu gereksiz hız merakını anlamıyorum, 4 çekirdek olunca angry birds daha mı iyi çalışacak, daha mı hızlı tweet atacaksınız? iPhone 4'ün çalıştıramadığı, ya da hantal kaldığı bir durum mu var ki, böyle yana yakıla iPhone 5 bekleyen insanlar var? bir de "4s çıktı, biz 5 bekliyorduk" diye yakınıyorlar. Telefonda gerçek zamanlı 3 boyutlu tasarım mı yapacak bu her şeyin yenisini heyecanla bekleyen arkadaşlar?
Öte yandan, Desire One X'e fark atacak bir üstünlüğü olacağını sanmıyorum. Ki, o da çift çekirdekli One S'i pek geride bırakamıyor.
Kendi adıma, sadece S2 fiyatlarını düşüreceği için isteyebilirim 3'ün çıkmasını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakyurek 7 yıl
asdemre
thenextgalaxy.ntvmsnbc.com/...

sagol sayende izliyorum ..bir yanda maci acmissim fener kaybetsin diye dua ediyorum ..bir yandan da lansmana bakiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m@hm@ 7 yıl
Sana afiyet olsun mac izlerken guzel gider çay, cips yeme sagliksiz yiyeceklerin başinda gelir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 7 yıl m@hm@
m@hm@

Sana afiyet olsun mac izlerken guzel gider çay, cips yeme sagliksiz yiyeceklerin başinda gelir

sık sık yemem zaten neyse ıyı aksamlar sıze he bu sırada ben galaxy3 un gorsellıgını begendım hosuma gıttı beelkı alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m@hm@ 7 yıl
Bende hem iphone hemde s2 kullaniyorum senin imzada pin yaziyo demekki var biseyler

Bu arada çayi koydunmu?:)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 7 yıl m@hm@
m@hm@

Bende hem iphone hemde s2 kullaniyorum senin imzada pin yaziyo demekki var biseyler

Bu arada çayi koydunmu?:)

BENDE DE 9900 ILE ESKI 3GS VAR BU SIRADA CAYI KOYDUM MACI IZLIYORUM BUYRUN GELIN CIPS FALAN DA VAR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 7 yıl
ne ayfon nede samsung bu alemde kral BLACKBERRY BOLD 9900 (cok tepkı alıcam bılıyorum)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m@hm@ 7 yıl cengizhan1903
Cengizhan97
ne ayfon nede samsung bu alemde kral BLACKBERRY BOLD 9900 (cok tepkı alıcam bılıyorum)

Bi git çay koy sen
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 7 yıl cengizhan1903
Cengizhan97
ne ayfon nede samsung bu alemde kral BLACKBERRY BOLD 9900 (cok tepkı alıcam bılıyorum)

Benimki acik olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 7 yıl
Samsung bi surpriz yapsa da cortex a15li mali604lu 4cekirdekli fantastik yazilim ozellikli bisey tanitsa eger iddaalardaki gibi a9 olursa ve mali400 olursa cogu kisi almaktan vaz gecer gibi geliyo en azindan ben oyle yaparim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdemre 7 yıl
İnanılmaz şeyler yazılıyor, 5250ler 5450ler havada uçuşuyor, daha önce hiç bir telefon bu kadar merak edilmedi. Samsung eğer bu akşam beklentileri karşılayamayacak bir model çıkarirsa ortalık fena karışir, "ben demiştim"ler havada uçuşur :D :D saat 22:00 gibi donanımhaber cayır cayır yanacak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
favoriteteam 7 yıl
buysa almam ben bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
b0Ni 7 yıl
son 6 saat 26 dakika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12846 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung galaxy ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite Yeni Bölüm: Samsung Galaxy S III'ün işlemcisi, Apple'ın şaşırtan sonuçları ve fazlası... 7 yıl Casper Nirvana Tablet video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim