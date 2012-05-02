Yeni Galaxy modeline ait görseller ve ekran koruyucu örnekleri internette paylaşıldı

Samsung'un merakla beklenen yeni Galaxy modeli için geri sayım devam ederken, model ile ilgili yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.





SamMobile sitesi tarafından yayınlanan görüntülerde daha önce video ve diğer görüntüleri internete sızdırılan örneklerin birbirine benzediği görülüyor.





Görüntülerde GT-I9300 kod adlı modelin Android 4.0.4 sürümünü kullandığı görülüyor. Görüntüleri sızdıran kişi telefonun lansmandan bir hafta sonra satışa sunulacağını belirtmiş. En altta geniş Home tuşu görülürken her iki tarafında kapasitif fonksiyon tuşları bulunuyor.





Modelde I9300UBLD8 şeklinde yazılım versiyonu kodlanmış. Bu modelin Brezilya'da Nisan ayında üretildiğini ve 8 numaralı sürüm olduğunu gösteriyor.





Modelle ilgili diğer bir ayrıntı da 12MP kamerası ve LED bildirim ışığı.





Yine aynı site tarafından yayınlanan ekran koruyucu görsellerine göre de ürünün Galaxy SIII modeline göre üretildiği görülüyor. Çizilmelere ve kirlenmelere karşı koruma sağlayan ürünün ilginç özelliği ise 4.8 inçlik ekrana göre üretilmiş olması. Bilindiği gibi yeni Galaxy modelinin 4.65 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu da biraz kafa karıştırıcı.





Son iddia ise yarın ki lansmanda GT-I9800 adlı farklı bir modelin daha tanıtılacak olması. Yarın ki lansmanda önemli sürprizler bizi bekliyor olabilir.