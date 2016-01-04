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Yeni Game of Thrones kitabı diziye yetişmeyecek

Game of Thrones'un uyarlandığı kitap serisinin yaratıcısı olan George R.R. Martin, uzun süredir üzerinde çalıştığı altıncı kitabın, Nisan ayında başlayacak yeni sezona yetişmeyeceğini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,6b
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni Game of Thrones kitabı diziye yetişmeyecek
Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones'a kaynaklık eden fantastik kitap serisi Buz ve Ateşin Şarkısı bundan sonra dizinin arkasından gelecek. 7 kitaptan oluşacak serinin beşinci kitabı olan Ejderhaların Dansı, 2011'in Eylül ayında, yani dizi başlamadan 3 ay önce yayınlanmış olsa da, serinin merakla beklenen altıncı kitabı dizinin altıncı sezonuna yetişmeyecek.
Serinin yaratıcısı olan George R.R. Martin, bugün yayınladığı açıklamayla serinin altıncı kitabı olan The Winds of Winter'ı daha önce belirlenen tarihte tamamlayamadığını, dolayısıyla kitabın Nisan ayında başlayacak altıncı sezondan önce yayımlanamayacağını duyurdu. Martin'in bu açıklaması, serinin hayranları tarafından bir süredir dile getirilen endişeleri doğrulamış oldu.
The Winds of Winter'ı belirledikleri tarihe yetiştiremeyerek serinin hayranlarını, editörünü ve yayımcısını hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Martin, en çok da kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Altıncı kitabın yeni sezona yetişmeyeceğini duyuran ünlü yazar, kitabın ne zaman tamamlanacağı ve yayımlanacağı hakkında herhangi bir tarih vermekten ise kaçındı.
Game of Thrones henüz dördüncü ve beşinci kitaptaki bölümlerin tamamını işlememiş olsa da, bazı karakterlerin hikayeleri beşinci kitabın sonuna çoktan ulaşmış durumda. Bu da yeni sezonda henüz kitaplarda yer almayan bazı bölümlerin yer alacağı anlamına geliyor. Yeni sezonda dizinin yaratıcılarına kaynaklık edecek bir kitap bulunmasa da, dizinin yapımcıları daha önce verdikleri röportajlarda Martin ile sürekli temas halinde olduklarını ve hangi karakterlerin hangi yolları izleyeceklerini bildiklerini açıklamışlardı.

http://grrm.livejournal.com/465247.html Yorum Yaz
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canguler917 3 yıl en beğenilen
herkesi öldürdü yazacak birşey kalmadı
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V4LKyR 3 yıl
En büyük korkum, bu adamın hikayeyi bitiremeden ölmesi. Baksana g*tü göbeği salmış, kesin şeker, tansiyon falan da vardır bunda.
Kitapları bitirmeden ölmese bari... :(
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dimitradon 3 yıl
adam daha 67 yaşında hemen öldürdünüz yaw 80'i görür heralde martin reyiz
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DH Misafiri 3 yıl
ne diziymiş ama :)
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Jeopol 3 yıl
belki 2017 de sezon yayinlamazlar. zaten senede 10 bolum 2-2.5 ay yayinlaniyor.
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Antares 3 yıl
5 yıl oluyor ve seneye yani 2017de 7.kitap çıkmadan yeni sezon gelecek. Dizi bitecek 7.kitap belki 3 4 yıl sonra gelecek. Kitap serisi bitmeden diziye başlanırsa böyle olur. Güzelim seri mahvolcak bence. Ne izleyen izlediğinden anlıcak ne okuyan. Hep şu başka kitapları yazmasından oluyor. Bitir seriyi sonra ne yazacaksan yaz.
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bcan402 3 yıl
şuan dizi ve kitap bitse, itiraz edecek olan var mı ki?

kabul edin artık. bu evrende hiç bir zaman iyiler kazanmadı, hiç bir zaman kazanamayacak da
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gcb1903 3 yıl
Henüz tamamlanmamış bir hikaye için para hırsıyla ve dünyanın en rahat adamı sıfatıyla Martin reiyize bunu hiç yakıştıramadığımı belirtmek isterim. Her şey para mı?
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metroid 3 yıl gcb1903
gcb1903

Henüz tamamlanmamış bir hikaye için para hırsıyla ve dünyanın en rahat adamı sıfatıyla Martin reiyize bunu hiç yakıştıramadığımı belirtmek isterim. Her şey para mı?

Evet.
1 Yanıt Yanıtla +1
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MALTHAEL 3 yıl
Kitabın bir kısımını senaristler kullanır bu sayede kitap okuyucuları diziden spoiler yerler . Dünya tersine döndü
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Lotusx 3 yıl
Ne oldu şimdi?


Bu da yeni sezonda henüz kitaplarda yer almayan bazı bölümlerin yer alacağı anlamına geliyor.

Kitapla dizi farklı mı olucak? Yani senaryoyu yapımcı mı tamamlayacak?

Yoksa önce dizide işlenip sonra kitaba mı eklenicek? Abrams önce senaryoyu ayarlayacak yani, sanırım.

Daha basit haliyle gidaşatı yapımcılar mı tamamlayacak, Abrams mı?
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-Lanaya- 3 yıl Lotusx
Lotusx

Ne oldu şimdi?


Bu da yeni sezonda henüz kitaplarda yer almayan bazı bölümlerin yer alacağı anlamına geliyor.

Kitapla dizi farklı mı olucak? Yani senaryoyu yapımcı mı tamamlayacak?

Yoksa önce dizide işlenip sonra kitaba mı eklenicek? Abrams önce senaryoyu ayarlayacak yani, sanırım.

Daha basit haliyle gidaşatı yapımcılar mı tamamlayacak, Abrams mı?


Abrams?
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Mr. Jingles 3 yıl
Son iki sezondur iyice saçmaladılar zaten. Umarım bu sezonda toparlarlar.
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onurk 3 yıl
oyalanma sezonları devam edecek desenize .hikayede milim milim ilerleme ile bu dizi on sezonu bulur belkide geçer
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redoracle 3 yıl
Martin bi gün sende ölecen,ona göre yaz biraz şu kitabı.
Bilerek mi yazmıyo,zaten o zamana ölürüm beni eleştirenlerde kapak olur muhahaha mı diyo acaba içinden?
Kitabım yarım kalsın efsane mi olayım diyon napıyon,anlamadıkki,bi oda(ONE PİECE) bi bu yarım bırakacaklar serileri bu gidişle.
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metroid 3 yıl redoracle
redoracle

Martin bi gün sende ölecen,ona göre yaz biraz şu kitabı.
Bilerek mi yazmıyo,zaten o zamana ölürüm beni eleştirenlerde kapak olur muhahaha mı diyo acaba içinden?
Kitabım yarım kalsın efsane mi olayım diyon napıyon,anlamadıkki,bi oda(ONE PİECE) bi bu yarım bırakacaklar serileri bu gidişle.

Martin kitapları bitiremeden ölme ihtimaline karşın hikayenin nasıl devam edip biteceğine dair ana hatlarını anlatan yazılar hazırladığnı söylemişti. Yani kendisi ölse de hikayeyi başkası devam ettirebilir. Durumu One Piece'den ziyade Bersek'le karşılaştırmak daha doğru olur ayrıca.
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