Yeni Game of Thrones kitabı diziye yetişmeyecek

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones'a kaynaklık eden fantastik kitap serisi Buz ve Ateşin Şarkısı bundan sonra dizinin arkasından gelecek. 7 kitaptan oluşacak serinin beşinci kitabı olan Ejderhaların Dansı, 2011'in Eylül ayında, yani dizi başlamadan 3 ay önce yayınlanmış olsa da, serinin merakla beklenen altıncı kitabı dizinin altıncı sezonuna yetişmeyecek.

Serinin yaratıcısı olan George R.R. Martin, bugün yayınladığı açıklamayla serinin altıncı kitabı olan The Winds of Winter'ı daha önce belirlenen tarihte tamamlayamadığını, dolayısıyla kitabın Nisan ayında başlayacak altıncı sezondan önce yayımlanamayacağını duyurdu. Martin'in bu açıklaması, serinin hayranları tarafından bir süredir dile getirilen endişeleri doğrulamış oldu.

The Winds of Winter'ı belirledikleri tarihe yetiştiremeyerek serinin hayranlarını, editörünü ve yayımcısını hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Martin, en çok da kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Altıncı kitabın yeni sezona yetişmeyeceğini duyuran ünlü yazar, kitabın ne zaman tamamlanacağı ve yayımlanacağı hakkında herhangi bir tarih vermekten ise kaçındı.

Game of Thrones henüz dördüncü ve beşinci kitaptaki bölümlerin tamamını işlememiş olsa da, bazı karakterlerin hikayeleri beşinci kitabın sonuna çoktan ulaşmış durumda. Bu da yeni sezonda henüz kitaplarda yer almayan bazı bölümlerin yer alacağı anlamına geliyor. Yeni sezonda dizinin yaratıcılarına kaynaklık edecek bir kitap bulunmasa da, dizinin yapımcıları daha önce verdikleri röportajlarda Martin ile sürekli temas halinde olduklarını ve hangi karakterlerin hangi yolları izleyeceklerini bildiklerini açıklamışlardı.

http://grrm.livejournal.com/465247.html