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Yeni Google Glass gözlüğünde Intel Atom izleri

3 yıl
6,5b
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12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Google Glass gözlüğünde Intel Atom izleri

Bir dönem yüzyılın projesi olarak nitelendirilmesine karşın Google’ın akıllı gözlüğü Google Glass popülaritesini oldukça kaybetmiş durumda. İlk etapta Explorer sürümüyle sadece geliştiricilere dağıtılan, sonrasında ise sınırlı olarak satışı yapılan Google Glass bir türlü yaygın satışa sunulamadı.

Google'ın ilgili ekibi güçlendirip daha iyi bir versiyon üzerinde çalıştığı bir süredir gündeme geliyor. Sektörden gelen bilgilere göre Enterprise Edition adını alacak olan bu yeni modelde Intel Atom yongaseti kullanılacak. Bu yongaseti Snapdragon 400 yongasetinden biraz daha iyi durumda.

Ayrıca yeni modelde yansımanın yapıldığı şeffaf prizma önceki modeldeki prizmadan biraz daha büyük durumda. Bunun göz yorgunluğunun önüne geçmek için yapıldığı ifade ediliyor. 

Google Glass EE sürümü daha çok kurumları hedefliyor. Bu bakımdan 5. nesil WiFi yongası ile kurumsal kullanım amaçlı uygulama indirme veya video akışlarının daha hızlı bir şekilde yapılması öngörülüyor. Yeni sürümde bataryanın da biraz daha güçlendiği ifade ediliyor. 

Google Glass EE sürümünün geçtiğimiz günlerde Bluetooth sertifikası aldığı ortaya çıkmıştı. Modelin bu bakımdan yakın bir tarihte piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Ancak geçmişteki popülaritesini yakalar mı bilemiyoruz.  

http://www.phonearena.com/news/New-Google-Glass-Enterprise-Edition-sports-Intel-Atom-CPU-improved-screen-and-a-better-battery_id71376 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-D77D2DE34 3 yıl en beğenilen
bir tane daha google glass haberi duyarsam kafayı yiyeceğim
google glass çıkacağı haberleri çıkmaya başladığında 16 yaşındaydım
şuan 20 yaşındayım ortada piyasada satılan bir google glass yok
bir tane daha google glass haberi duyarsam kafayı yiyeceğimgoogle glass çıkacağı haberleri çıkmaya başladığında 16 yaşındaydımşuan 20 yaşındayım ortad...
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ulas.kndl 3 yıl
Şu intel atom yonga setinden bir kurtulamadık gitti.Birazda olsa geliştirseler bari
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DH Misafiri 3 yıl
Piştiğini iddia eden oldu mu adamlar zaten geliştirdiklerini söylüyorlar.
Biraz akıl ve fikir.
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drhiro 3 yıl
3000 lira fiyata degecek bir teknoloji mi?
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El_domingo 3 yıl
Aha enterprisse demişler kurumsal demişler..yani biz bireysel tuketiciye yonelik değil daha fazla yolabilinecek şirketlere yoneldik diyorlar..
Esasen zaten ekser kullanıcınında bu kadar ozelliğe ihtiyacı yok..
zaten cep telefonları var..
bu cihazıda neden bukadar zorlaştırdıklarını anlayabilmiş değilim...
oysa adam gibi goruntuleme yapan ve ses veren bi cihaz olsa ve fiyatı makul olsa kulaklık yerine alır kullanırım iş biter..
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exent4246o 3 yıl
Hololens gibi daha yenilikçi teknolojilerle gelmeleri gerekir,yoksa şansları çok az.
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Guest-D77D2DE34 3 yıl en beğenilen
bir tane daha google glass haberi duyarsam kafayı yiyeceğim
google glass çıkacağı haberleri çıkmaya başladığında 16 yaşındaydım
şuan 20 yaşındayım ortada piyasada satılan bir google glass yok
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WB 3 yıl
Bu proje rafa kalkmamis miydi?
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UltimateEchelon 3 yıl
İlk versiyonu çok bekledim her yerde satışa sunulsun diye.Ancak test amacıyla hazırlandığını düşünüyorum. ilk başarılı sürüm bu olacak ve eğer reklamı ve dağıtımı güzel yapılıp uygun fiyattan sunulursa başarılı satış rakamları elde edileceğini düşünüyorum. çünkü akıllı gözlük çeşitleri arasında öne çıkan model bu
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fx3169 3 yıl
Hep bir google glass akıllı gözlüğüm olsun istemişimdir.Umarım google bunu daha da devam ettirir.Akıllı klozet akıllı muslukparke fayans tuğla...Neden olmasın.Mesela akıllı asfalt.Anında trafik merkezine üzerinden geçen araç sayısını ağırlıklarını aktarıyor.Düşünün ne akdar da gerekli değilmi.
Bu yazdıklarım gibi bu gözlükte saçmalıktan öte bişey değil.Ham pişmemiş.
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