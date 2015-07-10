Yeni Google Glass gözlüğünde Intel Atom izleri

Bir dönem yüzyılın projesi olarak nitelendirilmesine karşın Google’ın akıllı gözlüğü Google Glass popülaritesini oldukça kaybetmiş durumda. İlk etapta Explorer sürümüyle sadece geliştiricilere dağıtılan, sonrasında ise sınırlı olarak satışı yapılan Google Glass bir türlü yaygın satışa sunulamadı.





Google'ın ilgili ekibi güçlendirip daha iyi bir versiyon üzerinde çalıştığı bir süredir gündeme geliyor. Sektörden gelen bilgilere göre Enterprise Edition adını alacak olan bu yeni modelde Intel Atom yongaseti kullanılacak. Bu yongaseti Snapdragon 400 yongasetinden biraz daha iyi durumda.





Ayrıca yeni modelde yansımanın yapıldığı şeffaf prizma önceki modeldeki prizmadan biraz daha büyük durumda. Bunun göz yorgunluğunun önüne geçmek için yapıldığı ifade ediliyor.





Google Glass EE sürümü daha çok kurumları hedefliyor. Bu bakımdan 5. nesil WiFi yongası ile kurumsal kullanım amaçlı uygulama indirme veya video akışlarının daha hızlı bir şekilde yapılması öngörülüyor. Yeni sürümde bataryanın da biraz daha güçlendiği ifade ediliyor.





Google Glass EE sürümünün geçtiğimiz günlerde Bluetooth sertifikası aldığı ortaya çıkmıştı. Modelin bu bakımdan yakın bir tarihte piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Ancak geçmişteki popülaritesini yakalar mı bilemiyoruz.

http://www.phonearena.com/news/New-Google-Glass-Enterprise-Edition-sports-Intel-Atom-CPU-improved-screen-and-a-better-battery_id71376