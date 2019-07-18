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Yeni Honda CR-V Hybrid Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Japon üreticinin Avrupa'daki ilk hibrit SUV modeli olan Honda CR-V Hybrid Türkiye pazarına giriyor. 20 Temmuz'da satışa sunulacak Honda CR-V Hybrid fiyatı ve özellikleri haberimizde:
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Honda CR-V Hybrid Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri
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Geçtiğimiz yıl tanıtılan hibrit motorlu Honda CR-V Türkiye’ pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Yakıt verimliliğinin yanı sıra i-MMD (akıllı çok modlu sürüş) teknolojisiyle de dikkat çeken Honda CR-V Hybrid, 20 Temmuz’dan itibaren 450 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor olacak.

Japon üreticinin Avrupa’da satışa sunduğu ilk hibrit SUV olma özelliği taşıyan Honda CR-V Hybrid’in kaputu altında 2.0 litre i-VTEC benzinli ünite ve onu destekleyen iki elektrik motoru bulunuyor. Honda CR-V Hybrid’deki bu sistem i-MMD (akıllı çok modlu sürüş) olarak adlandırılıyor. Bu sistem, elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayarak yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı hedefliyor.

Yeni Honda CR-V Hybrid Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

İlk kez CR-V modelinde kullanılan i-MMD hibrit sistemi, geleneksel şanzıman sistemi yerine hareket bileşenleri arasında direkt bağlantı oluşturmak ve daha düzgün tork aktarımı için tek bir sabit dişli oranına sahip daha kompakt bir ünite kullanıyor. Elektrikli Sürüş, Hybrid Sürüş ve Benzinli Sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yeni Honda CR-V Hybrid, standart versiyonlardan farklı olarak elektrik destekli bir araç olduğu için özgün bir dijital gösterge paneline sahip. Bu ekran o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini de gösteriyor.

20 Temmuz'da satışa sunulacak yeni Honda CR-V Hybrid'in Türkiye'deki başlangıç fiyatı 450 bin TL olarak açıklandı. Aracın Almanya'daki başlangıç fiyatı ise 32 bin 790 euro.


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DH Misafiri 1 sa. en beğenilen
450.000TL mi ahahahaahahahahahahahahahahhahaha
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strathmorea 1 sa.
Orta, orta üst modeller için artık yarım milyon liralar telaffuz ediliyor. 32 bin euro oluyor sana 450 bin tl. Rakamlar o kadar hızlı yukarı tırmanıyor ki insan idrak edemiyor bu fiyatları. Fakat kimsenin maaşı 3-4 kat artmıyor.!
Orta, orta üst modeller için artık yarım milyon liralar telaffuz ediliyor. 32 bin euro oluyor sana 450 bin tl. Rakamlar o kadar hızlı yukarı tırmanıyor ki insan...
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berk768 1 sa.
Aşırı bir Pahalılığı yok.
Devletimiz vergi ayarını biraz kaçırmış olabilir, bu paralar boşa gitmiyor. 1 merminin fiyatını bilmezsiniz burada atıp tutarsınız silahlar üretiliyor savaş gemisi helikopter uzun uzun liste yapılır bunlar bedavaya olmuyor.
Aşırı bir Pahalılığı yok.Devletimiz vergi ayarını biraz kaçırmış olabilir, bu paralar boşa gitmiyor. 1 merminin fiyatını bilmezsiniz burada atıp tutarsınız ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
DH Misafiri 7 dk.
Asgari ücretli bir Alman vatandaşı bu aracı maaşına hiç dokunmadan biriktirdiği takdirde 21 ayda alabiliyorken
Asgari ücretli bir Türk vatandaşı bu aracı maaşına hiç dokunmadan biriktirdiği takdirde 222 ayda alabilecek. :O
Vah halimize vah....
Bu devirde sıfır araç almak tamamen mantıksız bir hal aldı.
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yc#1 11 dk.
Bu fiyatla gelmese de olur
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sniper23 21 dk.
Macaristan'da idim, bu araba (Hibrid olanı) 9.500.000 milyon Forint'ten başlıyor orada yani 29K Euro ediyor.
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erci501 26 dk.
Ohhhh
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Jowiyaga 27 dk.
450 bin bu araca veren yaşamasın.
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slhergn001 32 dk. yeni yorumcu
Bu fiyatla ülkemizde satması biraz zor gibi görünüyor...
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faniseyler 52 dk.
Honda CR-V Hybrid, 20 Temmuz’dan itibaren 450 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyormuş
Çok bekler
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murdocklawless 54 dk.
bu parayı bu araca verenin aklına şaşarlar heralde?
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beetle26 1 sa.
Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 alman vatandaşında 14 kat zengin anlamına geliyor bu yazı :) süper valla hadi eller havaya
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DH Misafiri 1 sa.
32 bin Euro nasıl 450 bin TL olabiliyor. Yüzde kaç vergisi var bu ne ? Yurt dışı satış fiyatının tam 2 katı şaka mı bu ?
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commandx 1 sa. DH Misafiri
Arabanın fiyatı 180bin. Vergiler 270bin.
%110 ötv var. Bir de totaline %18 kdv biniyor.
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