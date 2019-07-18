Yeni Honda CR-V Hybrid Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yıl tanıtılan hibrit motorlu Honda CR-V Türkiye’ pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Yakıt verimliliğinin yanı sıra i-MMD (akıllı çok modlu sürüş) teknolojisiyle de dikkat çeken Honda CR-V Hybrid, 20 Temmuz’dan itibaren 450 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor olacak.

Japon üreticinin Avrupa’da satışa sunduğu ilk hibrit SUV olma özelliği taşıyan Honda CR-V Hybrid’in kaputu altında 2.0 litre i-VTEC benzinli ünite ve onu destekleyen iki elektrik motoru bulunuyor. Honda CR-V Hybrid’deki bu sistem i-MMD (akıllı çok modlu sürüş) olarak adlandırılıyor. Bu sistem, elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayarak yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı hedefliyor.

İlk kez CR-V modelinde kullanılan i-MMD hibrit sistemi, geleneksel şanzıman sistemi yerine hareket bileşenleri arasında direkt bağlantı oluşturmak ve daha düzgün tork aktarımı için tek bir sabit dişli oranına sahip daha kompakt bir ünite kullanıyor. Elektrikli Sürüş, Hybrid Sürüş ve Benzinli Sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yeni Honda CR-V Hybrid, standart versiyonlardan farklı olarak elektrik destekli bir araç olduğu için özgün bir dijital gösterge paneline sahip. Bu ekran o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini de gösteriyor.

20 Temmuz'da satışa sunulacak yeni Honda CR-V Hybrid'in Türkiye'deki başlangıç fiyatı 450 bin TL olarak açıklandı. Aracın Almanya'daki başlangıç fiyatı ise 32 bin 790 euro.