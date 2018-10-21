Yeni Kia Soul ve Soul EV önümüzdeki ay tanıtılabilir

Kia'nın önümüzdeki ay Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yeni nesil Kia Soul ve Soul EV modellerinin örtüsünü kaldıracağı bildiriliyor. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak The Korean Cars Blog internet sitesinin haberine göre araçlar 2019'un ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

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Raporda ayrıca yeni Soul EV modelinin sadece Avrupa'da sunulacağı iddia ediliyor. Yeni Kia Soul, Hyundai Kona ile aynı DNA'yı paylaşacak. Bu da Kona ile aynı motor seçeneklerini sunabileceği anlamına geliyor. Baz versiyonu muhtemelen 147 beygir güç ve 178 Nm tork üretebilen 2.0 litrelik dört silindir motor ile güçlendirilecek.

Elektrikli Soul EV, 485 km menzil sunacak

Daha fazla güç isteyenlere ise Kona'nın 175 beygir güç ve 264 Nm tork üretebilen 1.6 litrelik turboşarjlı motoru da sunulacak. Soul EV modelinin ise 34 kWh veya 60 kWh'lik olmak üzere iki batarya seçeneği ile geleceği ifade ediliyor. Büyük olan batarya tek şarj ile 485 km menzil sunabilecek.

https://thekoreancarblog.com/2018/10/16/kia-soul-ev-to-debut-at-la-autoshow-in-november/