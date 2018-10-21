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Yeni Kia Soul ve Soul EV önümüzdeki ay tanıtılabilir

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Kia, yeni Soul ve Soul EV modellerini önümüzdeki ay düzenlenecek olan Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkarabilir. İşte son detaylar...
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kia'nın önümüzdeki ay Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yeni nesil Kia Soul ve Soul EV modellerinin örtüsünü kaldıracağı bildiriliyor. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak The Korean Cars Blog internet sitesinin haberine göre araçlar 2019'un ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model S'e sağlam rakip geliyor: Audi e-tron GT"
Raporda ayrıca yeni Soul EV modelinin sadece Avrupa'da sunulacağı iddia ediliyor. Yeni Kia Soul, Hyundai Kona ile aynı DNA'yı paylaşacak. Bu da Kona ile aynı motor seçeneklerini sunabileceği anlamına geliyor. Baz versiyonu muhtemelen 147 beygir güç ve 178 Nm tork üretebilen 2.0 litrelik dört silindir motor ile güçlendirilecek.

Elektrikli Soul EV, 485 km menzil sunacak

Daha fazla güç isteyenlere ise Kona'nın 175 beygir güç ve 264 Nm tork üretebilen 1.6 litrelik turboşarjlı motoru da sunulacak. Soul EV modelinin ise 34 kWh veya 60 kWh'lik olmak üzere iki batarya seçeneği ile geleceği ifade ediliyor. Büyük olan batarya tek şarj ile 485 km menzil sunabilecek.

https://thekoreancarblog.com/2018/10/16/kia-soul-ev-to-debut-at-la-autoshow-in-november/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
Çok güzel yakışıklı bir araç ülkemize gelirse hiç düşünmeden 485 menzil 64 kw lığını alırım B sınıfı suw sıradışı cizgisi ilgimi çekiyor...
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aLLyC 7 ay
Niro'nun ufaltilmisi, PHEV Niro gelmediğine gore bu da EV olarak bize uğramaz.
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ZETEC SE 7 ay
Adının hakkını veren bi araba harbiden ruh gibi.
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kujo 7 ay
Ekektrikli gelecek her araca kspımız açık. Darısı nissan leaf e
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ouzqan 7 ay
çok çirkin bir araba bizim ülke de zaten pazarı yok ama belki gelirse rekabet için faydası olur.
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fantomasds 7 ay
Bu araca ısınamadım. Sınıfı olmayan bir araba. Mini sınıf gibi duruyor ama değil. Suv gibi de durmuyor. Japon kei car havası var. Kei car için de çok pahalı.
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