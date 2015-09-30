Yeni Kickstarter projesi SHOT, iPhone'ları bir sanal gerçeklik kamerası haline getiriyor

Sanal gerçeklik, gerçek anlamıyla 2016'dan sonra hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Bu tarihte birçok sanal gerçeklik başlığı satışa çıkıyor ve bu doğrultuda üretilen içerik sayısının da bir hayli artış göstermesi bekleniyor. Bu süreci akıllı telefonlar tarafından yakalayan SHOT ise, şuan için büyük eksiklik yaşanan içerik üretimi konusuna odaklanıyor.

Kickstarter üzeride seri üretime girebilmek adına 90 bin euro toplamayı hedefleyen SHOT, özellikle iPhone 6 / S ve iPhone 6 / S Plus için hazırlanmış bir kamera aparatı. Telefonların üzerine takılarak hem hem ön hem de arka kamerayı kapsayan iki adet oldukça geniş açı lensi bulunan ürün, bu sayede tek kamera üzerinden 235 derecelik videolar, iki kamerayla ise 360 derecelik fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyor.

Kendine özel uygulaması bulunan ve böylece sosyal paylaşımı üst seviyede tutan SHOT, çekilen bu görüntüleri Google Cardboard gibi sanal gerçeklik başlıklarında aktif şekilde oynatabiliyor ve telefonların hareket sensörlerinden yararlanarak bu görüntüler içerisinde kolayca gezilebiliyor. Her zaman taşınabilecek bir çözüm oluşturan aparat, ilginç bir kullanıcı deneyimi vaadediyor.

SHOT, site üzerinde yapılacak en az 62$ bağış (Buna Google Cardboard dahil) ile 2016 Nisan ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/shot/shot-turn-your-iphone-into-a-virtual-reality-camer/?ref=kicktraq