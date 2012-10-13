Yeni Lumia serisi Kasım ayının ikinci yarısında ülkemizde satışa sunulabilir





Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sisteminin resmi olarak çıkışını duyuracağı 29 Ekim'deki etkinliğin ardından, üretici ortakların yeni modelleri de peyder pey piyasaya sürülecek.





Ekim ayının son haftası olarak WP8 modellerinin çıkış tarihi için zaman belirtilse de bu etkinlik öncesinde bir hareketliliğin olacağı düşünülmüyor. Pek çok operatör Kasım ayı için hazırlık yaptığının işaretlerini vermişti.





Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki iddialı konumuna geri gelmeyi beklediği yeni Lumia serisi de Kasım ayı içerisinde satışa sunulmayı bekliyor. Yeni Lumia lansmanı sonrasında bir duyuru yayınlayan Nokia Türkiye ürün müdürü, yıl bitmeden yeni modelleri ülkemizde satışa sunacağını açıklamıştı.





Firmaya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Kasım ayının ikinci yarısında bir aksilik olmazsa yeni Lumia modellerini piyasada görebileceğiz. Ülkemizde yeni Lumia serisi için agresif bir tanıtım çizgisi izleneceği belirtilirken, modeller için hazırlanan reklam çekimlerinin de sonuna gelindi. Afiş ve görsel tasarımlar ile birlikte iddialı reklamları yine Kasım ayının ikinci yarısından sonra basılı ve görsel medyada izleme imkanını bulacağız.





Lumia 920 modelinde; 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte PureMotion HD+ ekran, 1.5Ghz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 32GB dahili hafıza, kablosuz şarj desteği, 8.7MP çözünürlüğünde PureView teknolojili arka kamera, çift bant WiFi gibi özellikler bulunuyor.





Lumia 820 modelinde ise 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ClearBlack AMOLED ekran, 1.5Ghz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss lensli kamera, 1650mAh batarya gibi önemli özellikler mevcut.





Fiyatlandırma konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak Avrupa'da Lumia 920 600 Avro, Lumia 820 500 Avro seviyesinden ön siparişe sunulmuş durumda.