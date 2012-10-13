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Yeni Lumia serisi Kasım ayının ikinci yarısında ülkemizde satışa sunulabilir

6 yıl
2,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sisteminin resmi olarak çıkışını duyuracağı 29 Ekim'deki etkinliğin ardından, üretici ortakların yeni modelleri de peyder pey piyasaya sürülecek.

Ekim ayının son haftası olarak WP8 modellerinin çıkış tarihi için zaman belirtilse de bu etkinlik öncesinde bir hareketliliğin olacağı düşünülmüyor. Pek çok operatör Kasım ayı için hazırlık yaptığının işaretlerini vermişti.

Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki iddialı konumuna geri gelmeyi beklediği yeni Lumia serisi de Kasım ayı içerisinde satışa sunulmayı bekliyor. Yeni Lumia lansmanı sonrasında bir duyuru yayınlayan Nokia Türkiye ürün müdürü, yıl bitmeden yeni modelleri ülkemizde satışa sunacağını açıklamıştı.

Firmaya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Kasım ayının ikinci yarısında bir aksilik olmazsa yeni Lumia modellerini piyasada görebileceğiz. Ülkemizde yeni Lumia serisi için agresif bir tanıtım çizgisi izleneceği belirtilirken, modeller için hazırlanan reklam çekimlerinin de sonuna gelindi. Afiş ve görsel tasarımlar ile birlikte iddialı reklamları yine Kasım ayının ikinci yarısından sonra basılı ve görsel medyada izleme imkanını bulacağız.

Lumia 920 modelinde; 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte PureMotion HD+ ekran, 1.5Ghz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 32GB dahili hafıza, kablosuz şarj desteği, 8.7MP çözünürlüğünde PureView teknolojili arka kamera, çift bant WiFi gibi özellikler bulunuyor.

Lumia 820 modelinde ise 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ClearBlack AMOLED ekran, 1.5Ghz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss lensli kamera, 1650mAh batarya gibi önemli özellikler mevcut.

Fiyatlandırma konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak Avrupa'da Lumia 920 600 Avro, Lumia 820 500 Avro seviyesinden ön siparişe sunulmuş durumda. 

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curufperlit 6 yıl en beğenilen Provisional
abdullahkhan

Nokia Lumia 920'yi aldıracak nedenler:
+4.5" PureMotionHD+ ekran ve gelişmiş dokunmatik hassasiyet
+8.7 MP OIS Pureview kamera
+Microsoft desteği ve WP8
+Çok hızlı arayüz
+Farklı renk seçenekleri
+Kablosuz şarj aksesuarları ve farklı renk seçeneklerine uygun aksesuarlar

Lumia 920'den insanı soğutan nedenler:
+185 gramlık ağırlığıyla tam bir takoz
+10.7 mm ince ama o daha ince telefonlar mevcut: Galaxy S3, One X, Xperia T, iPhone 5 vs.
+Donanımı kalınlığının ve ağırlığının hakkını vermiyor.
+Tasarımı daha iyi olabilirdi(Bence Xperia'lara göre, S3'e ve One X'e gör daha kötü, ama bence)
+WP8'deki uygulama kıtlığı
+"Nokia Batmadı mı?" algısı. Yani telefonu alınca bunu görenler bu soruyu sorar genelde. Marka kimliği çok bozuldu Nokia'nın.
+Fiyatı maalesef telefonun donanımına göre pahalı 600 Euro nedir ya?
+Özelleştirilemeyen, kişiselleştirme seçeneği olmayan inanılmaz sade bir arayüz.
+ HDMI çıkışı ve microSD kar girişi yok
+WP telefonlardaki diğer cihazlarla bağlanma zorluğu ve kısırlığı(TV, Tablet, PC diğer telefonlar vs.)

Sonuç olarak öreceğiniz gibi Lumia 920'nin artıları eksilerinden az. Bence Windows Phone'nın daha kat etmesi gereken yollar var. Dünya çapında yaygınlaşması, Daha çok, çok daha çok kişiselleştirme seçeneğinin olması ve telefonların diğer cihazlarla iyi anlaşması gerekiyor.

Yani WP için belki 1-2 yıl daha var.

soğutan nedenlerinde katılmadığım noktalar var?

Nokia batmadı mı?nokia asla batmaz telefon üretmeyi durdursa bile yılda 600 700 milyon euro geliri var patentlerden her sene artıyor.Ayrıca hala dünyanın en iyi telefonunu yapan firma.telefondan kastım o mikrofon ve ahize o kadar kaliteliki başka hiç firmada bu kalitede ses alamıyorum.

arayüzü iosdan daha kişiselleştirebilir en azından ve bence en iyi arayüz.android ios ve wp8 kıyasladığımda.

hdmi çıkış bence gereksiz aparatla sağlanması yerinde.

diğer cihazlardan kastın android falansa onu bilmemde wp8 cihazlarla mükemmel uyumlu çalışcak

donanimi wp8 için mükemmel.Ağırlık işine gelince bende bundan çok korkuyorum gozum 820 ve htc 8x de ama eminim bu cihaz aşırı sağlamdır.Sözkonusu sağlamlıksa nokiaya guvenıyorum biraz ondandır dıyecegım ama 185 gram hakkaten fazla
abdullahkhanNokia Lumia 920'yi aldıracak nedenler:+4.5" PureMotionHD+ ekran ve gelişmiş dokunmatik hassasiyet+8.7 MP OIS...
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axesis 6 yıl
Geldiği anda çok yüksek satış rakamlarına ulaşacak .. herkez eski nokia yı özlemişti .. nedenine gelirsek sadece kamerasının özelikleri bile yeter gece gündüz gibi çekebilen titreşimi engeleyen harika bir kamerası var .. gps ve yazılımı harika sokağa tutuyorsun sana gerçek görüntü üzerinden nerde olduğunu anlatıyor .. eczane nerde gösteriyor .. kablosuz şarj olabilmesi ayrı bir hava katıyor hepsini geçelim windows mobile ile artık laptop umuz cebimize geliyor aynı tarz kodlama sistemi olduğu için artık sayısız uygulama çıkıcak telefonumuza windowstaki gibi .. internet ezplorerimizi media playerimizi ofis yazılımımızı msn mesengerimizi face twit vsvs herşeyi kulanabilcez varda var yani windows tablet telefon ve notebook tarafında tamamen piyasayı domine edecek ilerleyen günlerde
Geldiği anda çok yüksek satış rakamlarına ulaşacak .. herkez eski nokia yı özlemişti .. nedenine gelirsek sadece kamerasının özelikleri bile yeter gece gündüz g...
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salihbocVI 6 yıl
15 aralıkta lumia 920 gelecek türkiye piyasasına turkcell kontratlı vede simlock olarka ilk parti serisinin gelecği turkcell nokia ile büyük bir lansman ile w8 tanıtımı yapacağı yönünde direk ağızdan nokia kom aş çalışan bir dostumdan bilgi aldım bekleyip göreceğiz
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nurettinaz 6 yıl
Artık sunulsun ya ben daha önce hiçbir elektronik ürünü bu kadar beklememiştim.
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SystemApps 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Artık sunulsun ya ben daha önce hiçbir elektronik ürünü bu kadar beklememiştim.

cihaz hazır windows phone 8 ve windows 8 etkinliği bekleniyor sadece.Bundan sonraki cihazlar bu kadar geç çıkmaz.
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senatorlines 6 yıl
E gelsin artık ta millet telefon görsün, Lumia 800, lumia 900, Lumia 820, Lumia 920... daha da devamı gelecek, Nokia WP8 seçmekle hatayapmadı kanaatimce WP hepsinden stabil çalışıyor 100 binden fazla uygulaması var gerekli her türden uygulama var, hızla da artıyor, ben şahsen Lumia 800 veya 900 almayı düşünüyorum çünkü fiyatları daha uygun olacak+7.8 güncelleme ile WP8 deki özelliklerin bir kısmı gelecek zaten 2 yıl kullanayım o zaman Luma920 veya Nokia'nın başka modeline geçiş yaparım. TELEFON NOKIA'dan ALINIR onu bunu bilmem.
Not:7 aydır Nokıa N9 kullanıyorum çok memnunum ama yıl başında Luma 900'a geçiş yapacam, Nokia'ya güveniyorum, artı WP NOKIA'dan alınır çünkü en büyük özgünlük onda NOkia Maps, Cıty Lens, kablosuz şarz, Pure View kamera.......... vs.
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xLmNt13 6 yıl
Windows 8 li bir telefonu nokia dan alacagimi sanmiyorum
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl
Lumia 820 500 Avro

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FERFEROS 6 yıl
Bizim ülkemizde nasıl bir satış rakamına ulaşacak çok merak ediyorum. Sonuçta ülkemizde en çok sevilen markaydı bir zamanlar.
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thepersonyouhavecalled 6 yıl
şu telefonun ağırlığını ne dert ettiniz ya ? s3 le arasında 50 gr var.Yok bir telefon fiyatına 2 telefon ağrlığı taşıyacağız falan ? biraz abartı değil mi ? 50 gr ne kadar hiç tarttınız mı ? daha birkaç sene öncesine kadar ağır telefonlar kullanıyorduk yolda yürüyemiyor muydunuz ? allah aşkına yapmayın ya ? ha sevmedim deyin ona tamam da ağırlığı bahane etmeyin bari.
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korsanzeki168 6 yıl
fiyat ucar gider parası olan alabilir görünüyor ilk etapta
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__Nikolaus__ 6 yıl
iphone yurtdisi urunune 2000 tl yi dusunmeden veren insanlar varsa , bende yurtici garantili 920 ye 2000 tl ye dusunmeden veririm , bok atip durmayin cihaz gercekten cok iyi.
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fuckulteli 6 yıl
Lumia 920, 1700-1800 lira gibi bir fiyattan satılır Türkiye'de.
Fiyattan sonra en önemli dezavantajı tek telefon fiyatına iki telefon yükünü taşımak olacaktır!!
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axesis 6 yıl
Geldiği anda çok yüksek satış rakamlarına ulaşacak .. herkez eski nokia yı özlemişti .. nedenine gelirsek sadece kamerasının özelikleri bile yeter gece gündüz gibi çekebilen titreşimi engeleyen harika bir kamerası var .. gps ve yazılımı harika sokağa tutuyorsun sana gerçek görüntü üzerinden nerde olduğunu anlatıyor .. eczane nerde gösteriyor .. kablosuz şarj olabilmesi ayrı bir hava katıyor hepsini geçelim windows mobile ile artık laptop umuz cebimize geliyor aynı tarz kodlama sistemi olduğu için artık sayısız uygulama çıkıcak telefonumuza windowstaki gibi .. internet ezplorerimizi media playerimizi ofis yazılımımızı msn mesengerimizi face twit vsvs herşeyi kulanabilcez varda var yani windows tablet telefon ve notebook tarafında tamamen piyasayı domine edecek ilerleyen günlerde
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SystemApps 6 yıl
Lumianın en dikkat çekici özellikleri


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