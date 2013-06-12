Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni MacBook Air: 800 MB/s okuma-yazma hızı, işlem gücü tarafında ~ %10'luk artış

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
23
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni MacBook Air: 800 MB/s okuma-yazma hızı, işlem gücü tarafında ~ %10'luk artış
Tam Boyutta Gör

Apple'ın WWDC 2013'ün açılışında tanıttığı 2013 model MacBook Air'ın performansı, yapılan testlerle netlik kazanmaya başladı. Gelen ilk test sonuçları ve yorumları sonucunda, ülkemizde Haziran sonu-Temmuz ortası arasında satışa sunulması kuvvetle ihtimal olan yeni MacBook Air'lar için, yüksek performans ile kullanıcıların çok sevdiği dayanıklı ve portatif tasarımı bir araya getirmeyi başaran bir model olduğunu söylemek mümkün.

MacBook Air, Intel'in yeni nesil Haswell işlemcilerinden güç almakta. Bildiğiniz üzere Haswell işlemcileri, performans açısından ortalama %10'luk bir artış sunmakla beraber daha düşük güç tüketimi ve daha güçlü grafik birimiyle öne çıkıyor. Aslında Haswell'in bu iki avantajı, geçen seneki MacBook Air'ın kimilerine göre yetersiz olan grafik gücünü ciddi seviyede iyileştirirken; pil ömründeki artış da Haswell'in hediyesi olarak değerlendirilebilir.

Yeni MacBook Air: 800 MB/s okuma-yazma hızı, işlem gücü tarafında ~ %10'luk artış

İşlemci gücünü ortaya koyan ve platformlar arası bir test yazılımı olan Geekbench 2 testlerinde 2013 model MacBook Air'ların, geçen yılın modellerine göre yaklaşık %10 daha fazla puan aldığını görüyoruz ki bu Haswell tarafında beklenen gelişmelerden biriydi. Aşağıdaki tablodan test sonuçlarını görebilirsiniz:

Diğer taraftan yeni MacBook Air'ın önemli özelliklerinden biri de flash birimlerinin, önceki nesile kıyasla %45 daha hızlı veri transferine imkan sunması. Bu kapsamda yapılan QuickBench testlerinde yeni MacBook Air'da okuma ve yazma hızlarının 800 MB sınırına dayandığını görmekteyiz. PCIe standartına borçlu olduğumuz bu performans artışı ile MBA, geçen yılın 15" rMBP (Retina MacBook Pro) modeline rahatlıkla üstünlük kurmayı başarıyor. Belirttiğimiz bu test sonucu Samsung'un PCIe destekli çözümüne ait. Ancak bildiğiniz üzere Apple, Samsung'un yanı sıra SanDisk'le de çalışıyor ve gelen bilgilere göre bu yılki MBA'ın kimi serileri için SanDisk de PCIe çözümü hazırlamış durumda.

 

Yeni MacBook Air: 800 MB/s okuma-yazma hızı, işlem gücü tarafında ~ %10'luk artış
Tam Boyutta Gör

Pil performansı konusunda ise şimdilik yapılmış detaylı bir pil testi bulunmadığı için şu an bu konuda sizlere bilgi aktaramıyoruz. Ancak konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EddyCue 6 yıl en beğenilen
macbook air'a ultrabook demek hata bence. daha da otesi oluyor. maclerdeki ultrabook klasmaninda yeni kasa retina ekranli pro'lar var. air dedigim gibi bir tik otesi.

tasinabilirlik acisindan degerlendiriyorum tabi.
macbook air'a ultrabook demek hata bence. daha da otesi oluyor. maclerdeki ultrabook klasmaninda yeni kasa retina ekranli pro'lar var. air dedigim gibi bir tik...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gl4dius 6 yıl
Kim apple ne derse desin samsung ya da diğer firmalar ne yaparsa yapsın apple'ın bu öncü kalitesi yapısını 5-6 adım geriden sadece takip edebilecekler gibime geliyor.
Apple ürünleri biraz pahalı hatta bayalı bir pahalı ülkemiz ekonomisine göre ama 4.5 5 milyar sonuna kadar hak ediyor bence ne olursa olsun
Kim apple ne derse desin samsung ya da diğer firmalar ne yaparsa yapsın apple'ın bu öncü kalitesi yapısını 5-6 adım geriden sadece takip edebilecekler gibime ge...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
roger.federer 6 yıl
Tesekkur ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
roger.federer 6 yıl
Peki turkiyeye ne zaman giris yapar?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karti 6 yıl roger.federer
ErdiTibet
Peki turkiyeye ne zaman giris yapar?

2 haftaya gelir tabletler bilgisyar piyasasini oldurdu pek beklenen talep olmamis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barthemana 6 yıl
Bir indirim olsada 800 dolar seviyesine inse keske.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karti 6 yıl Barthemana
Baran.
Bir indirim olsada 800 dolar seviyesine inse keske.

800 dolara apple ı yıkarlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frtn 6 yıl
Tr de yok abd fiyati 11 inc 999 13 inc 1099 usd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frtn 6 yıl
Retina ekran olsa hemen alirdim. Apple retina koymamakla cok buyuk hata yapti bence. Mbp retina ekran kullandiktan sonra air in ekranina bakilmiyor resmen bulanik gorunuyor cok fark var retina olmaliydi.

Tum ureticiler yeni intel islemciler ile birlikte full hd ekran kullanacaklarini duyurmusken bu kotu oldu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gukama 6 yıl frtn
frtn
Retina ekran olsa hemen alirdim. Apple retina koymamakla cok buyuk hata yapti bence. Mbp retina ekran kullandiktan sonra air in ekranina bakilmiyor resmen bulanik gorunuyor cok fark var retina olmaliydi.

Tum ureticiler yeni intel islemciler ile birlikte full hd ekran kullanacaklarini duyurmusken bu kotu oldu.

Ama apple retina koysaydı cihaz hem ağırlaşırdı hem de pil ömrü azalırdı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doanc4n 6 yıl
Apple devrim niteliğinde olan oyuncaklarından.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
okuma yazma performansı beni büyüledi resmen.. tam anlamıyla süper..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evetbenim 6 yıl
o değilde onun içine i7 fln nasıl sığıyor
ve i7 işlemcili olan bir pc nasıl şarjı saat dayanıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S60Doctor 6 yıl
2012 macbook airden en büyük farkı pil süreleri. şu an md231tu model macbook air 13" kullanıyorum şunu söyleyebilirim ki şarjı gerçekten de 7 saat gidiyor. bu süre 2013 modellerde 12 saate çıkarılmış bu resmen bir devrim. açıkçası performanstaki %10 artış öyle pek önemli değil, zaten macbook air de ne yapılabilir ki? Arada oyun oynayayım diyorum normalde çıkmayan fan sesi oyunlarda az da olsa çıkıyor. bilgisayarın çalıştığını o zaman anlıyorsunuz zaten
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 6 yıl evetbenim
evetbenim
o değilde onun içine i7 fln nasıl sığıyor
ve i7 işlemcili olan bir pc nasıl şarjı saat dayanıyor

İntel islemcinin adina i7 deyince islemci otomatik olarak i7 olmus oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gl4dius 6 yıl
Kim apple ne derse desin samsung ya da diğer firmalar ne yaparsa yapsın apple'ın bu öncü kalitesi yapısını 5-6 adım geriden sadece takip edebilecekler gibime geliyor.
Apple ürünleri biraz pahalı hatta bayalı bir pahalı ülkemiz ekonomisine göre ama 4.5 5 milyar sonuna kadar hak ediyor bence ne olursa olsun
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 6 yıl
bir cdyi sürücüye yerleştirmekten daha kısa sürede içerisindeki veriyi taşıyabiliyor.bu tabii ki çok yeni bir gelişme değil ama bir an düşününce teknolojinin gelişme ivmesi ve günlük hayatımıza bu gelişmelerin her geçen gün pratikte de yerleşmeye başlaması insanı şaşırtıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 6 yıl
macbook air'a ultrabook demek hata bence. daha da otesi oluyor. maclerdeki ultrabook klasmaninda yeni kasa retina ekranli pro'lar var. air dedigim gibi bir tik otesi.

tasinabilirlik acisindan degerlendiriyorum tabi.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1313 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, Apple ve
3 etiket daha samsung ssd pcie macbook air
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Shield: Yeni oyun konsolu ön inceleme "Tegra 4 ve Android'in gücü adına!" 6 yıl Corsair Özel: Kasalar, Oyuncu klavye ve Fareleri! 6 yıl SilverStone Özel: Kasalar, Soğutucular, Güç Kaynakları ve Aksesuarlar 6 yıl Asus'dan 4K (3840×2160 piksel) çözünürlük desteği sunan üst seviye monitör 6 yıl MSI GT70 Dragon Edition 2: Donanımıyla heyecan uyandıran oyuncu dizüstü bilgisayarı 6 yıl ASRock Özel: Su geçirmeyen anakart Z87 OC Formula, 22 adet SSD çalıştırabilen anakart ve dahası... 6 yıl ASUS'dan 3'ü 1 arada VivoMouse! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim