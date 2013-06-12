Yeni MacBook Air: 800 MB/s okuma-yazma hızı, işlem gücü tarafında ~ %10'luk artış

Apple'ın WWDC 2013'ün açılışında tanıttığı 2013 model MacBook Air'ın performansı, yapılan testlerle netlik kazanmaya başladı. Gelen ilk test sonuçları ve yorumları sonucunda, ülkemizde Haziran sonu-Temmuz ortası arasında satışa sunulması kuvvetle ihtimal olan yeni MacBook Air'lar için, yüksek performans ile kullanıcıların çok sevdiği dayanıklı ve portatif tasarımı bir araya getirmeyi başaran bir model olduğunu söylemek mümkün.

MacBook Air, Intel'in yeni nesil Haswell işlemcilerinden güç almakta. Bildiğiniz üzere Haswell işlemcileri, performans açısından ortalama %10'luk bir artış sunmakla beraber daha düşük güç tüketimi ve daha güçlü grafik birimiyle öne çıkıyor. Aslında Haswell'in bu iki avantajı, geçen seneki MacBook Air'ın kimilerine göre yetersiz olan grafik gücünü ciddi seviyede iyileştirirken; pil ömründeki artış da Haswell'in hediyesi olarak değerlendirilebilir.

İşlemci gücünü ortaya koyan ve platformlar arası bir test yazılımı olan Geekbench 2 testlerinde 2013 model MacBook Air'ların, geçen yılın modellerine göre yaklaşık %10 daha fazla puan aldığını görüyoruz ki bu Haswell tarafında beklenen gelişmelerden biriydi. Aşağıdaki tablodan test sonuçlarını görebilirsiniz:

Diğer taraftan yeni MacBook Air'ın önemli özelliklerinden biri de flash birimlerinin, önceki nesile kıyasla %45 daha hızlı veri transferine imkan sunması. Bu kapsamda yapılan QuickBench testlerinde yeni MacBook Air'da okuma ve yazma hızlarının 800 MB sınırına dayandığını görmekteyiz. PCIe standartına borçlu olduğumuz bu performans artışı ile MBA, geçen yılın 15" rMBP (Retina MacBook Pro) modeline rahatlıkla üstünlük kurmayı başarıyor. Belirttiğimiz bu test sonucu Samsung'un PCIe destekli çözümüne ait. Ancak bildiğiniz üzere Apple, Samsung'un yanı sıra SanDisk'le de çalışıyor ve gelen bilgilere göre bu yılki MBA'ın kimi serileri için SanDisk de PCIe çözümü hazırlamış durumda.

Tam Boyutta Gör

Pil performansı konusunda ise şimdilik yapılmış detaylı bir pil testi bulunmadığı için şu an bu konuda sizlere bilgi aktaramıyoruz. Ancak konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.