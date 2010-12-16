Yeni Macbook Pro ve iMac'ler 2011'in ilk çeyreğinde tanıtılabilir

Yakın tarihte yeni nesil Macbook Air'i duyurarak bilgisayar ailesini güncelleyen Apple'ın bir sonraki bilgisayar revizyonu 2011 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşebilir. Digitimes'ın bileşen üreticilerinden bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Apple, yeni Macbook Pro ve iMac'ler gelecek yılın ilk çeyreği içersinde gün yüzüne çıkacak.

iMac'in yeni boyutları ve fiyatıyla öne çıkacağını söyleyen Digitimes'ın kaynağı, Macbook Pro'nın kasasında çok küçük değişiklik yapılıp, 4 farklı model ile satışa sunulacağını iddia ediyor.

2011 yılının ilk çeyreğinde güncelleneceği iddia edilen Macbook Pro ailesinde en son 2010 Nisan ayında, iMac'lerde ise 2010 Temmuz ayında revizyona gidilmişti.