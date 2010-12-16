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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Macbook Pro ve iMac'ler 2011'in ilk çeyreğinde tanıtılabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
33,5b
1
84
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yakın tarihte yeni nesil Macbook Air'i duyurarak bilgisayar ailesini güncelleyen Apple'ın bir sonraki bilgisayar revizyonu 2011 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşebilir. Digitimes'ın bileşen üreticilerinden bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Apple, yeni Macbook Pro ve iMac'ler gelecek yılın ilk çeyreği içersinde gün yüzüne çıkacak.

iMac'in yeni boyutları ve fiyatıyla öne çıkacağını söyleyen Digitimes'ın kaynağı, Macbook Pro'nın kasasında çok küçük değişiklik yapılıp, 4 farklı model ile satışa sunulacağını iddia ediyor.

2011 yılının ilk çeyreğinde güncelleneceği iddia edilen Macbook Pro ailesinde en son 2010 Nisan ayında, iMac'lerde ise 2010 Temmuz ayında revizyona gidilmişti.


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Gelu 7 yıl
Mac prolar guzeldir , kendine ceker kasasiyla , performansiyla olsun.
Kotu aletler kesinlikle degillerdir.
Ama ayni paraya cok daha saglam pc toplanir ve tikir tikirda calisir..
yok mac ler sorunsuzmus pcler sorunluymus gecin bu isleri..
Suan kasa lari ve monitorleri haric apple sattigi pc lerin icindekileri tamamen
baska firmalardan topluyor.Eskisi gibi herseylerini kendilerini yapmiyorlar..
NIke in sporda yaptigini suan apple teknolojide yapiyor ve kokune kadar
dayiyor..Bir defa kunlanicilarin yarisi hava atmak icin aliyordur ve atiyorlar havanin kralini..Ama iclerinde ne oldugunun
bu donanimlarin kac para ettigini cok az insan biliyor..
Bu mac in pc leri, notebooklari falan i phone ile mesur olduktan sonra costu cunku her telefon
alan bir de notebook falan aldi..Ha mennunlar mi tabiki memnunlar.Istiyen istedigi
alir kimse kimseye karisamaz.Ama Mac larde itelemece oldugunu orta seviye donanimci bile cok rahat anlar..Cok itelemeselerdi kasalarinda 2-3 senede 70-80
milyar $ nakitleri birikmezdi .
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DH Misafiri 7 yıl
es-selamun aleykum arkadaşlar.
biriniz bana msn yoluyla yardımcı olursa gercekten cok sevinirdim.
Belki güleceksiniz ama sorun şu: macbook pro kulanıyorum ve yeni kulanıcı sayılırım, fakat şu an sorun yaşıyorum ve format atmam gerekiyor!! bu konuda biri bana yardımcı olabilir mi lütfen. msn: sabirerten@hotmail.com
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DH Misafiri 8 yıl
mac'e 2 hafta'da alisirsin,omur boyu bagimli kalirsin..unibody 2.4 15" kullaniyorum,gunun 18 saati kesin islem halinde,uzerindeki butun giris cikis portlari firewire dahil dolu..banamisin demiyo,1 senedir format atmadim,hala tas,hala tas..windowsta bildigin su an yerlerde surunuyodum..stabiite ve kullanabilirlilik icin yanlizca mac..
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neverdom 8 yıl
macbook pro kullanmış biri olarak diyebilirim ki, gerçekten çok güzel bir işletim sistemi, çok rahat bir kullanımı var aletin, aptalların bile anlayabileceği kadar kolay hatta. çok alıştırıyor kendini, estetik olarak güzel de duruyor kerata, insanı çekiyor kabul...

ancak i5 işletim sistemli bir macbook pro şu anda 2000 euro'ya satılıyor avrupa'da, bu 4000 küsür lira demek kabaca, türkiye'de tahmin ediyorum daha fazladır, tam bilmiyorum fiyatını...şimdi ben i5 kullanan bir notebook'u 800 euro, hatta biraz bekler indirimli ürünlere falan bakarsan 700 euro civarına rahatlıkla bulabiliyorum burada. hatta ekran kartı i5'li mac'in gt 330m'inden daha iyi bir ekran kartı oluyor genelde (ekran kalitesi macbook kadar iyi olmuyor ama kabul ediyorum onu). 200 euro'ya da ssd taktırsam alete dandik harddisk yerine canavar gibi oluyor...

windows 7 hiç de kötü bir işletim sistemi değil ayrıca, ne kadar zorlarsam zorlayayım aradaki 1000 euroluk farka değecek bir şey göremiyorum ssd'li windows 7 notebook ve macbook arasında..

birazcık bilgisayardan anlayan biri windows 7'yi şişirmeden nasıl kullanacağını bilir diyorum, ayrıca format gerekirse bilgilerimi hızlıca yedekleyip tekrardan işletim sistemini kurmam dakika tuttum 1 saatimi kesinlikle aşmıyor. işletim sistemi de ssd sayesinde hızlıca hazır oluyor, sessizlik de ayrıca güzel oluyor.

dediğim gibi ben ne yazık ki apple macbook için konuşacak olursak fazladan 1000 euro vermeyi gerektirecek bir şey göremiyorum.. görenler olabilir saygı duyarım, ancak windows 7 ve mac os x'i karşılaştırırsak kesinlikle aralarında 1000 euroluk bir değer farkı yok. mac os x ve o ekran için fazladan 250 euro vermeye hazırım ama daha fazlası bana marka ve imaj sokuşturmacılığı gibi geliyor.

parası olan, işinin gereği olan ya da ne bileyim marjinal faydası bana çok fazla diyen buyursun alsın tabi. edecek lafım yok, zevk ve para meselesi en nihayetinde...
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Poker in the Face 8 yıl
yav bişey sorucam, son nesil iMacler alüminyum kasa mı ? Bana plastik gibi geliyo, tık tık vuruyom, plastik gibi ses veriyo, ayağı metal, ama üst taraftan şüpheliyim.
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matkapmatkap 8 yıl

Poker in the Face

yav bişey sorucam, son nesil iMacler alüminyum kasa mı ? Bana plastik gibi geliyo, tık tık vuruyom, plastik gibi ses veriyo, ayağı metal, ama üst taraftan şüpheliyim.


Aluminyum unibody. Eger bilgisayar calismazken dokunursaniz, soguklugundan anlayabilirsiniz durumu.
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Poker in the Face 8 yıl
bizhy,
ısınma 0 demişsiniz de ben macbook pro'dan ısınma sorunu için vazgeçip imac aldım,

ha sessizdir, performansta azalma yoktur, onu kabul ediyorum, ama tutup da ısınmıyor demek, hele hele i7 işlemciliyse yanlış olur.

forumlarda da araştırabilirsiniz mbpların en büyük sorunu ısınma sorunudur.
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flayzeraynx 8 yıl
katiliyorum, bacaklarim yaniyor bazen agir yuk altinda calistirinca, ozellikle wireless... kablo takinca isinma hissedilir derecede dusuyor
imzamdaki cihazdan bahsediyorum
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ukarapece 8 yıl
Acaba lansman tarihi veya spekülasyonlara cevap geldi mi apple dan?
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onboardx 8 yıl
apple bana göre hava atma aracı olarak kullanılan cihazlar üretiyor.
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Kuray 8 yıl
Gelsedd benimkini yenilesek
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civilbugra 8 yıl
Mac kullanıcısı değilim ama hoşuna giden bir marka ve os yukarıda bir arkadaş oyun larla ilgili bir kaç şey söylemiş doğrudur oyunlar mac os a göre bilmiyor olabilir ama mac os un yanına bi de ms kursan problem çözülmez mi zaten donanımsal olarak da süper. Ek olarak bu türk milleti ne kadar kazıkcı kar payını biraz düşür sürümden kazan
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mertgraph1979 8 yıl
burda ips in anlamini bilen varmi adamlar 17" macbook pro ya 1200x1600 cozunurluk veriyo gunumuzdeki 25" monitorlerde bile yok hey gidi hey


Apple'ın şu anda Amerika'da satışta olan tüm 17" MacBook Pro modelleri Full HD yani 1920x1200 çözünürlük ile geliyor. Yanlız bu Apple'a özgü birşey değil. Sony'nin Full HD çözünürlüklü 17 ve 18 inç Laptopları mevcut. Ancak bunların yurtdışı fiyatları MacBook Pro ile hemen hemen aynı. Pahalı pahalı diye söylenen arkadaşlar aynı sınıf laptoplarla kıyaslasınlar bu makinayı.

Bence MacBook Pro'nun aynı sınıf laptoplara göre 3 önemli avantajı var. Birincisi yekpare Alüminyum gövde. Çok sağlam ve sizi yıllarca götürücek bir yapıya sahip. Seneler geçsede, hiçbir yerinde gıcırtı duyamazsınız. Ve makinanın fanı Alüminyum kasa sayesinde çok daha az çalışır ve sessizdir.

2. si ve en önemlisi Multi Touch TrackPad'dir. Alıştıktan sonra Mouse kullanmak çok gereksiz oluyor. Büyük oluşuda çok rahat ettiriyor sizi.

3. sü ise wireless açık iken ve full kullanımda size 8-9 saat batarya ömrü sunması. Sony'nin aynı özelliklerdeki laptopları 3-4 saat arası bir batarya süresi sunuyor. Aslında bu Sony'nin değilde Windows'un suçudur. Çünkü güç tüketimi Mac OS X'e göre kötüdür Windows'un.

Bunlar bence MacBook Pro'yu diğerlerinden ayıran en önemli özellikler.

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EHABERDAR 8 yıl
Ben profesyonel pc kullanicisi degilim ama yine de macler cok hosuma gidiyor! Ekran kalitesi buyuleyici! İsletim sistemini vatanda kurcaladigim kadari ile biliyorum ama bu bile beni buyulemeye yetiyor! Gunlerdir macbook airlere, macbooj pro lara bakiyorum! Halbuki evde masa ustu pc var! Nasil bir an once basimdan sepetlesem bu pc yi diye dusunuyorum! Tamam pahali ama diger baktigim kullandigim hic bir notbook yada pc beni boylesine kendisine cekmiyor! İmkanim olsa 5 dk durmam alirim ama kredimi iphone 4 ile kullandim:) insallah apple marka bir bilgisayara en kisa zaman da kavusurum!
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DH Misafiri 8 yıl
burda ips in anlamini bilen varmi adamlar 17" macbook pro ya 1200x1600 cozunurluk veriyo gunumuzdeki 25" monitorlerde bile yok hey gidi hey
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Figgiee 8 yıl

DH Misafiri

burda ips in anlamini bilen varmi adamlar 17" macbook pro ya 1200x1600 cozunurluk veriyo gunumuzdeki 25" monitorlerde bile yok hey gidi hey


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