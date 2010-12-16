Yeni Macbook Pro ve iMac'ler 2011'in ilk çeyreğinde tanıtılabilir

Haber Editörü
Yakın tarihte yeni nesil Macbook Air'i duyurarak bilgisayar ailesini güncelleyen Apple'ın bir sonraki bilgisayar revizyonu 2011 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşebilir. Digitimes'ın bileşen üreticilerinden bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Apple, yeni Macbook Pro ve iMac'ler gelecek yılın ilk çeyreği içersinde gün yüzüne çıkacak.
iMac'in yeni boyutları ve fiyatıyla öne çıkacağını söyleyen Digitimes'ın kaynağı, Macbook Pro'nın kasasında çok küçük değişiklik yapılıp, 4 farklı model ile satışa sunulacağını iddia ediyor.
2011 yılının ilk çeyreğinde güncelleneceği iddia edilen Macbook Pro ailesinde en son 2010 Nisan ayında, iMac'lerde ise 2010 Temmuz ayında revizyona gidilmişti.
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Kotu aletler kesinlikle degillerdir.
Ama ayni paraya cok daha saglam pc toplanir ve tikir tikirda calisir..
yok mac ler sorunsuzmus pcler sorunluymus gecin bu isleri..
Suan kasa lari ve monitorleri haric apple sattigi pc lerin icindekileri tamamen
baska firmalardan topluyor.Eskisi gibi herseylerini kendilerini yapmiyorlar..
NIke in sporda yaptigini suan apple teknolojide yapiyor ve kokune kadar
dayiyor..Bir defa kunlanicilarin yarisi hava atmak icin aliyordur ve atiyorlar havanin kralini..Ama iclerinde ne oldugunun
bu donanimlarin kac para ettigini cok az insan biliyor..
Bu mac in pc leri, notebooklari falan i phone ile mesur olduktan sonra costu cunku her telefon
alan bir de notebook falan aldi..Ha mennunlar mi tabiki memnunlar.Istiyen istedigi
alir kimse kimseye karisamaz.Ama Mac larde itelemece oldugunu orta seviye donanimci bile cok rahat anlar..Cok itelemeselerdi kasalarinda 2-3 senede 70-80
milyar $ nakitleri birikmezdi .
biriniz bana msn yoluyla yardımcı olursa gercekten cok sevinirdim.
Belki güleceksiniz ama sorun şu: macbook pro kulanıyorum ve yeni kulanıcı sayılırım, fakat şu an sorun yaşıyorum ve format atmam gerekiyor!! bu konuda biri bana yardımcı olabilir mi lütfen. msn: sabirerten@hotmail.com
ancak i5 işletim sistemli bir macbook pro şu anda 2000 euro'ya satılıyor avrupa'da, bu 4000 küsür lira demek kabaca, türkiye'de tahmin ediyorum daha fazladır, tam bilmiyorum fiyatını...şimdi ben i5 kullanan bir notebook'u 800 euro, hatta biraz bekler indirimli ürünlere falan bakarsan 700 euro civarına rahatlıkla bulabiliyorum burada. hatta ekran kartı i5'li mac'in gt 330m'inden daha iyi bir ekran kartı oluyor genelde (ekran kalitesi macbook kadar iyi olmuyor ama kabul ediyorum onu). 200 euro'ya da ssd taktırsam alete dandik harddisk yerine canavar gibi oluyor...
windows 7 hiç de kötü bir işletim sistemi değil ayrıca, ne kadar zorlarsam zorlayayım aradaki 1000 euroluk farka değecek bir şey göremiyorum ssd'li windows 7 notebook ve macbook arasında..
birazcık bilgisayardan anlayan biri windows 7'yi şişirmeden nasıl kullanacağını bilir diyorum, ayrıca format gerekirse bilgilerimi hızlıca yedekleyip tekrardan işletim sistemini kurmam dakika tuttum 1 saatimi kesinlikle aşmıyor. işletim sistemi de ssd sayesinde hızlıca hazır oluyor, sessizlik de ayrıca güzel oluyor.
dediğim gibi ben ne yazık ki apple macbook için konuşacak olursak fazladan 1000 euro vermeyi gerektirecek bir şey göremiyorum.. görenler olabilir saygı duyarım, ancak windows 7 ve mac os x'i karşılaştırırsak kesinlikle aralarında 1000 euroluk bir değer farkı yok. mac os x ve o ekran için fazladan 250 euro vermeye hazırım ama daha fazlası bana marka ve imaj sokuşturmacılığı gibi geliyor.
parası olan, işinin gereği olan ya da ne bileyim marjinal faydası bana çok fazla diyen buyursun alsın tabi. edecek lafım yok, zevk ve para meselesi en nihayetinde...
Aluminyum unibody. Eger bilgisayar calismazken dokunursaniz, soguklugundan anlayabilirsiniz durumu.
ısınma 0 demişsiniz de ben macbook pro'dan ısınma sorunu için vazgeçip imac aldım,
ha sessizdir, performansta azalma yoktur, onu kabul ediyorum, ama tutup da ısınmıyor demek, hele hele i7 işlemciliyse yanlış olur.
forumlarda da araştırabilirsiniz mbpların en büyük sorunu ısınma sorunudur.
imzamdaki cihazdan bahsediyorum
Apple'ın şu anda Amerika'da satışta olan tüm 17" MacBook Pro modelleri Full HD yani 1920x1200 çözünürlük ile geliyor. Yanlız bu Apple'a özgü birşey değil. Sony'nin Full HD çözünürlüklü 17 ve 18 inç Laptopları mevcut. Ancak bunların yurtdışı fiyatları MacBook Pro ile hemen hemen aynı. Pahalı pahalı diye söylenen arkadaşlar aynı sınıf laptoplarla kıyaslasınlar bu makinayı.
Bence MacBook Pro'nun aynı sınıf laptoplara göre 3 önemli avantajı var. Birincisi yekpare Alüminyum gövde. Çok sağlam ve sizi yıllarca götürücek bir yapıya sahip. Seneler geçsede, hiçbir yerinde gıcırtı duyamazsınız. Ve makinanın fanı Alüminyum kasa sayesinde çok daha az çalışır ve sessizdir.
2. si ve en önemlisi Multi Touch TrackPad'dir. Alıştıktan sonra Mouse kullanmak çok gereksiz oluyor. Büyük oluşuda çok rahat ettiriyor sizi.
3. sü ise wireless açık iken ve full kullanımda size 8-9 saat batarya ömrü sunması. Sony'nin aynı özelliklerdeki laptopları 3-4 saat arası bir batarya süresi sunuyor. Aslında bu Sony'nin değilde Windows'un suçudur. Çünkü güç tüketimi Mac OS X'e göre kötüdür Windows'un.
Bunlar bence MacBook Pro'yu diğerlerinden ayıran en önemli özellikler.
+1