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Yeni Renault Clio için geri sayım başladı

Symbioz Concept ve yeni Megane'dan esintiler taşıması beklenen beşinci nesil Renault Clio'nun 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi bekleniyor. İşte araçla ilgili bilinen tüm detaylar.
1 yıl
27,8b
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85
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mevcut Renault Clio, 2012'den beri üretimde olması nedeniyle süpermini segmentindeki en eski otomobillerden biri haline gelmiş durumda ancak Fransız marka bu yıl aracın beşinci neslini tanıtacak.
AutoExpress kaynaklı habere göre 2019'da piyasaya sürülmesi planlanan otomobil Ekim ayında düzenlenecek olan 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Yeni Clio'nun görsel olarak Symbioz Concept ve büyük kardeşi olan yeni Megane'dan esitiler taşıması bekleniyor.

Dizel motor seçeneği sunulmayabilir

Üretim maliyetlerini olabildiğince düşük tutmak isteyen Renault, bir sonraki Clio'yu birkaç değişikliğe rağmen CMF-B mimarisine dayalı olarak sunmaya devam edecek. Otomobilin turboşarjlı 0.9 litrelik üç silindirli ve yeni 1.3 litrelik ünite de dahil olmak üzere çeşitli benzinli motor seçeneklerinin olması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Nissan Leaf 60 kWh batarya ile 360 km üzeri menzil sunacak"
Öte yandan Fransız şirketin yeni Clio'da dizel motor seçeneği sunmama ihtimali var. Dizel seçeneği henüz belirsizliğini korurken 2019 Renault Clio, daha düşük emisyon ve daha iyileştirilmiş yakıt tüketimi sağlayacak, küçük bir benzinli motorun eşlik ettiği 48V hibrit motor seçeneğiyle de gelecek. Ancak görünüşe bakılırsa şirket aracın fişli hibrit varyantını sunmayı planlamıyor.

Yarı otonom sürüş özellikleri olacak

Raporda 2019 Renault Clio'nun aynı zamanda basit yarı-otonom sürüş yeteneklerine sahip olacağı belirtilmiş. Bu sayede araç direksiyonu yönlendirebileceği gibi kendi kendine hızlanabilecek veya fren yapabilecek. Sürücüler her zaman için ellerini direksiyonda tutmakla yükümlü olacakları için aracı otonom moda alıp gazete okuma gibi bir durum söz konusu olamayacak.
Haberde yer alan görsellerin AutoExpress'e özel görüntüler olduğunu ve bir sonraki Clio'nun neye benzeyebileceğini görmek adına yayınlandığını belirtelim.

http://www.autoexpress.co.uk/renault/clio/94998/advanced-new-2019-renault-clio-shapes-up Yorum Yaz
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hazarRS 1 yıl en beğenilen
Arabanın arkadan görünüşü:
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3 Yanıt Yanıtla +170
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ZETEC SE 1 yıl
"Dizel motor seçeneği sunulmayabilir."
Mümkün değil. 1.5 dci Türkiyede kırmızı çizgidir.
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl
Forum begenmedigine gore yine satis listelerinde ust siralara oynar.
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1 Avatar
Kara Börü 11 ay
ya ben bunu görmemiş miyim bu ne abi
bi önceki kasayı çok beğeniyordum buna kıl oldum.
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orcnd 11 ay
1- bu kasada da dizel motor olacak fakat son dizelli kasa olacağı kesin gibi.
2021 sonrasında binek halk araçlarında dizel motor seçeneği kalmayacak gibi görünüyor.
2. ne hikmetse tüm bu dizelden kurtulma planları vw'in ceza yemesinden sonra ortaya çıktı.
3. tüm bunlar çevre için yapılıyor diye anlatılıyor ve yerine elektrikli araçların geleceği söyleniyor.
fakat hem elektik üretimi hemde batarya üretimi hala çevreyi kirletmekte.
dizel'de en azından kullandığın kadar kirletiyorsun. elektrikli araçlarda kullanmadığın batarya da doğayı kirletecek.
gerçekten çevreci bir çözüm bulunmadan dizelin ortadan kaldırılmasını politik gerekçelere bağlıyorum.
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Zimmerit 11 ay orcnd
Bataryalar artık geri dönüşümlü olarak üretilebiliyor bunun en büyük örneği toyotanın hibrit modelleri.
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dentul 11 ay
1.5 dci en güncel versiyonlarının sandero ve dusterlarda önümüzde ki aydan itibaren piyasaya çıkacağını düşünürsek,Renault clio da kullanmama gibi kendi ayağına sıkmalık durumu göze almaz.

Yani her halükarda ülkemizde mutlaka 1.5 dci en güncel haliyle clio’da yerini alacaktır.
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aycibin 11 ay
EDC çok patlak.almayin aldirmayin.yeni nesil bir sanziman şart
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berkaydj 11 ay
boş yapma reno 1.5 dci siz bu arabanın satmayacağını sende biliyorsun
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DH Misafiri 1 yıl
bu görünümde değil arkadaşlar...boşuna yorum yapmayın
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21Temmuz 1 yıl
Dizel yoksa Hybrıd olabilir.Ama günde kaç kez şarj edecez onu da ? Telefon gibi powerbank mı taşıcaz :D
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bavci82 1 yıl
İ20 ile Auris çiftleşmiş clio5 doğmuş. Clio 4 gayet güzeldi. Yeni de makyajlanmıştı. Clio 5 için doğru zaman mıydı diye düşünüyorum.
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Vatansever Müslüman Türk 1 yıl
hacılar araç güzel
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haberelectro 1 yıl
0.9 motoru kaldırıyor reno.
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Otomobil, renault ve
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