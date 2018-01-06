Yeni Renault Clio için geri sayım başladı

Mevcut Renault Clio, 2012'den beri üretimde olması nedeniyle süpermini segmentindeki en eski otomobillerden biri haline gelmiş durumda ancak Fransız marka bu yıl aracın beşinci neslini tanıtacak.

AutoExpress kaynaklı habere göre 2019'da piyasaya sürülmesi planlanan otomobil Ekim ayında düzenlenecek olan 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Yeni Clio'nun görsel olarak Symbioz Concept ve büyük kardeşi olan yeni Megane'dan esitiler taşıması bekleniyor.

Dizel motor seçeneği sunulmayabilir

Üretim maliyetlerini olabildiğince düşük tutmak isteyen Renault, bir sonraki Clio'yu birkaç değişikliğe rağmen CMF-B mimarisine dayalı olarak sunmaya devam edecek. Otomobilin turboşarjlı 0.9 litrelik üç silindirli ve yeni 1.3 litrelik ünite de dahil olmak üzere çeşitli benzinli motor seçeneklerinin olması bekleniyor.

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Öte yandan Fransız şirketin yeni Clio'da dizel motor seçeneği sunmama ihtimali var. Dizel seçeneği henüz belirsizliğini korurken 2019 Renault Clio, daha düşük emisyon ve daha iyileştirilmiş yakıt tüketimi sağlayacak, küçük bir benzinli motorun eşlik ettiği 48V hibrit motor seçeneğiyle de gelecek. Ancak görünüşe bakılırsa şirket aracın fişli hibrit varyantını sunmayı planlamıyor.

Yarı otonom sürüş özellikleri olacak

Raporda 2019 Renault Clio'nun aynı zamanda basit yarı-otonom sürüş yeteneklerine sahip olacağı belirtilmiş. Bu sayede araç direksiyonu yönlendirebileceği gibi kendi kendine hızlanabilecek veya fren yapabilecek. Sürücüler her zaman için ellerini direksiyonda tutmakla yükümlü olacakları için aracı otonom moda alıp gazete okuma gibi bir durum söz konusu olamayacak.

Haberde yer alan görsellerin AutoExpress'e özel görüntüler olduğunu ve bir sonraki Clio'nun neye benzeyebileceğini görmek adına yayınlandığını belirtelim.

http://www.autoexpress.co.uk/renault/clio/94998/advanced-new-2019-renault-clio-shapes-up