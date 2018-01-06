Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan Leaf 60 kWh batarya ile 360 km üzeri menzil sunacak

Nissan'ın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü ikinci nesil Leaf modeli 40-kWh bataryası ile 240 km menzil sunuyor. Marka 2019 yılında 362+ km menzilli bir başka versiyon piyasaya sürecek
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,1b
1
5
Zamazingo
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialar Nissan'ın daha yüksek menzilli bir Leaf versiyonu üzerinde çalıştığını öne sürüyordu. Ortaya çıkan yeni bir slayt görseli bu iddiaları onayladı.
Nissan tarafından hazırlanan slayt markanın 2019 yılı için daha uzun menzilli bir Leaf modeli planladığını gösteriyor. Görselde baz versiyon Tesla Model 3 ve Chevrolet Bolt ile aynı klasmanda konumlandırılan araç 225+ mil (362+ km) menzil sunuyor. Modelin fiyat bilgisi tam olarak verilmese de Nissan'ın rekabet adına 35 bin dolar seviyesinde bu versiyonu satması bekleniyor.
Slayt üzerinde modelin batarya kapasitesi yer almıyor olsa da geçtiğimiz aylarda Nissan yöneticisi Daniele Schillaci sorulan bir soruya yanıt olarak aracın 60-kWh kapasiteli bataryalı modelinin 225+ mil menzil ile geleceğini söylemişti. Bu cevaba karşılık olarak tablodaki 2019 model Leaf'in 60-kWh bataryaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tahir40 1 yıl en beğenilen
Ben şu diğer firmalardan birinin CEO'su olsam ve Tesla ile rekabet edeceksem ilk iş şu tipsiz arabaları dizayn edenleri şirketten şutlardım. Adam en ucuz modeline full cam tavan koymuş ve boşuna S 3 X Y yapmıyor arabaları...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ben şu diğer firmalardan birinin CEO'su olsam ve Tesla ile rekabet edeceksem ilk iş şu tipsiz arabaları dizayn edenleri şirketten şutlardım. Adam en ucuz model...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
labtek38 1 yıl
Türkiye'ye yine getirmezler hibritleri al elektrik motoru var bunda da diye kakalarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yamtar36 1 yıl
Tr'ye ne zaman getireceklermiş!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 1 yıl en beğenilen
Ben şu diğer firmalardan birinin CEO'su olsam ve Tesla ile rekabet edeceksem ilk iş şu tipsiz arabaları dizayn edenleri şirketten şutlardım. Adam en ucuz modeline full cam tavan koymuş ve boşuna S 3 X Y yapmıyor arabaları...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl tahir40
Katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elcas 1 yıl
tüketimi çok fazla demek. yani 100km de 18 kwh. zoe 11 tüketiyor. bold 14.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Notebook 7 Spin güncellendi 1 yıl Uber'in kurucusu hisselerini satmayı planlıyor 1 yıl Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarından hangi Intel işlemcileri etkilendi? 1 yıl Alexa uyumlu ilk akıllı gözlük Vuzix’ten geliyor 1 yıl Dünyanın en ince bilgisayarı Acer Swift 7 (2018) duyuruldu 1 yıl Milli savaş uçağı motoruna iki aday: TUSAŞ ve Kale Grubu-Rolls-Royce 1 yıl Takata, hava yastığı hatası nedeniyle 3,3 milyon aracı daha geri çağırıyor 1 yıl Sony'nin yeni çerçevesiz amiral gemisi modelleri sızdırıldı 1 yıl Neutrogena deri sağlığınızı takip edecek bir aksesuar duyurdu 1 yıl Çin'in güneş enerjili yolu hırsızların kurbanı oldu 1 yıl Tsubasa Oozora gollerine mobilde devam ediyor 1 yıl Asus harici ekran kartı kutusunu duyurdu 1 yıl Samsung, Thunderbolt 3 destekli ilk QLED monitörü duyurdu 1 yıl Yeni Renault Clio için geri sayım başladı 1 yıl Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2'nin basın görselleri sızdı 1 yıl Pil üreticisi Energizer’ın Android telefonu: Energizer Power Max 600s özellikleri 1 yıl Bütün akıllı cihazlar tehlikede | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl İnternet devleri Ağ Tarafsızlığı davasına katılacak 1 yıl LG, CES 2018 öncesinde ilk 4K UHD projektörünü duyurdu 1 yıl Akademisyenden çarpıcı Nuh Tufanı yorumları: “Cep telefonu ve dronelar kullanıldı” 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nissan Leaf 60 kWh batarya ile 360 km üzeri menzil sunacak Sonraki Karşınızda 2017'de PlayStation Store'un en çok satılan oyunları 1 yıl Intel patronu kritik açığı duyunca hisselerini sattı iddiası 1 yıl Dell’in yeni Cinema özellikleri en iyi video deneyimi vadediyor 1 yıl Huawei, P10 serisi için Android 8.0 Oreo Beta programını başlattı 1 yıl Doogee BL12000 akıllı telefonlarda batarya rekoru kırıyor 1 yıl Tesla, Avrupa'da Semi siparişlerini açtı 1 yıl Continental ve Bosch, HD haritalar için Here'a ortak oldu 1 yıl Spotify artık 70 milyon aboneye sahip 1 yıl Türk mühendislerinden zırh ötesi görüş gözlüğü ve zırhlı araçlara multikopter desteği 1 yıl HTC ezber bozacak: Çerçevesiz HTC U12'nin görseli sızdı 1 yıl Intel kritik açıklar için yamasını yayınladı 1 yıl Apple, AV1 adlı video sıkıştırma teknolojisine katkıda bulunacak 1 yıl Türkiye’de otomobil pazarı 2017’de daraldı 1 yıl Mozilla, Meltdown ve Spectre korumalı Firefox 57.0.4'ü yayınladı 1 yıl EUROSAM ile füze savunma sistemi anlaşması imzalandı 1 yıl Meteoroloji yıldırımın düşeceği noktayı önceden tespit edebiliyor 1 yıl Apple, Meltdown ve Spectre açıklarının tüm Mac ve iOS cihazları etkilediğini doğruladı 1 yıl 5G altyapısı bu yıl kullanıma sunuluyor 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Rahşan Gülşan 1 yıl VIA işlemci pazarına geri döndü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim