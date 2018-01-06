Nissan Leaf 60 kWh batarya ile 360 km üzeri menzil sunacak

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialar Nissan'ın daha yüksek menzilli bir Leaf versiyonu üzerinde çalıştığını öne sürüyordu. Ortaya çıkan yeni bir slayt görseli bu iddiaları onayladı.

Nissan tarafından hazırlanan slayt markanın 2019 yılı için daha uzun menzilli bir Leaf modeli planladığını gösteriyor. Görselde baz versiyon Tesla Model 3 ve Chevrolet Bolt ile aynı klasmanda konumlandırılan araç 225+ mil (362+ km) menzil sunuyor. Modelin fiyat bilgisi tam olarak verilmese de Nissan'ın rekabet adına 35 bin dolar seviyesinde bu versiyonu satması bekleniyor.

Slayt üzerinde modelin batarya kapasitesi yer almıyor olsa da geçtiğimiz aylarda Nissan yöneticisi Daniele Schillaci sorulan bir soruya yanıt olarak aracın 60-kWh kapasiteli bataryalı modelinin 225+ mil menzil ile geleceğini söylemişti. Bu cevaba karşılık olarak tablodaki 2019 model Leaf'in 60-kWh bataryaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.