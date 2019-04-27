Yeni SoundHound güncellemesi Instagram Hikayeleri ile paylaşım özelliğini getirdi

Şarkı keşfetme uygulaması SoundHound, ya da bilinen adıyla Shazam’ın rakiplerinden bir tanesi, yeni güncellemesinde Instagram Hikayeleri ile paylaşım özelliği kazandı.

Yayınlanan blog gönderisinde firma özellikten çok fazla bahsetmemekle birlikte birkaç paragraf şarkıları Instagram Hikayeler içerisinde paylaşmanın ne kadar güzel olduğundan bahsediyor.

Özelliği kullanım basamakları şöyle:

Turuncu butona dokunarak şarkıyı tanıtın. Bu işlem bittiğinde şarkı sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfadan paylaş ikonuna ya da Instagram Hikayeler belirtecine tıklayın. Buradan çıkan şarkı ve sanatçı bilgisini standart hikaye gibi paylaşabilirsiniz.

SoundHound ek olarak özelliğin daha önce tanınan şarkılarda da kullanılabileceğini belirtti. Bunun için de basamaklarda tanıtma dışında herhangi bir fark yok.

https://9to5mac.com/2019/04/26/soundhound-instagram-stories/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Apple’ın Shazam uygulaması bu özelliği geçen Sonbahar’da tanıtmıştı. Alttaki videoda ise özelliğin nasıl göründüğü yer alıyor.