Yeni Star Trek dizisinin çıkış tarihi ertelendi

Uzun bir aranın ardından 2009 yılında beyaz perdeye geri dönen Star Trek efsanesi, çok yakında televizyon dünyasına da geri dönecek. J.J. Abrams öncülüğünde çekilen yeni film serisinden farklı bir hikaye anlatacak olan yeni Star Trek dizisi, Amerikan televizyon kanalı CBS'in dijital platformu olan CBS All Access üzerinden yayınlanacak.

Star Trek: Discovery adını taşıyann bu yeni dizinin 2017'nin ocak ayında yayınlanacağı duyurulmuştu, ancak CBS geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak dizinin ertelendiğini duyurdu. Star Trek: Discovery, ocak ayında değil, mayıs ayında izleyiciler ile buluşacak.

CBS All Access'in ilk orijinal dizisi olması beklenen Star Trek: Discovery'nin çıkış tarihinde yaşanan bu gecikmenin sebebi ise dizinin yaratıcılarının yeni Star Trek dizisini istedikleri gibi yapmak için daha fazla zamana ihtiyaç duymaaları. Star Trek efsanesini televizyona döndürmenin önemli bir sorumluluğu beraberinde getirdiğine dikkat çeken yapımcılar, bu yüzden yapım aşamasını aceleye getirmek istemediklerini ifade ettiler.

Star Trek: Discovery'nin oyuncu kadrosu henüz açıklanmamış olsa da, kamera arkasındaki müthiş ekip Star Trek hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Dizinin senaristleri arasında; Hannibal ve Pushing Daisies gibi kült dizilerin yaratıcısı olan Bryan Fuller ve yeni Star Trek filmlerinin senaristi olan Alex Kurtzman yer alıyor.

http://collider.com/star-trek-discovery-premiere-date-delayed-cbs/