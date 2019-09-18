Yeni Surface Pro 7 kalemi hakkında detaylar ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Microsoft’un 2 Ekim’de birden fazla Surface donanımı tanıtacağı artık kesin denilebilir. Tanıtımın öncesinde ise her zaman olduğu gibi kontrollü sızıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Microsoft’un yeni Surface Pro 7 tabletiyle birlikte sunması beklenen dokunmatik ekran kalemi ya da yaygın adıyla stylus, yetkili kurum FCC’den alınan sertifikayla donanımsal özelliklerini ortaya koydu.
Model No. 1853 ve FCC ID C3K1853 numaralarıyla ortaya çıkan cihaz, ilk olarak Bluetooth LE desteği ile dikkat çekiyor. Söylentilere göre yeni Surface Pen üzerinde yer alacak u-şekilli askı, değişken iletkenliğe sahip olacak ve üzerinde parmak hareketleri yaparak ekranda sürüklemelere imkan sağlayacak.
https://thewincentral.com/surface-pen-2019-passes-fcc-certification-before-october-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle