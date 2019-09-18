Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Surface Pro 7 kalemi hakkında detaylar ortaya çıktı

    Microsoft’un Ekim başında gerçekleştireceği Surface donanım etkinliğinde tanıtılacak donanımlardan Surface Pro 7 hakkında daha fazla detay gelmeye devam ediyor.
    1 sa.
    209
    9
    1
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Yeni Surface Pro 7 kalemi hakkında detaylar ortaya çıktı
    Microsoft’un 2 Ekim’de birden fazla Surface donanımı tanıtacağı artık kesin denilebilir. Tanıtımın öncesinde ise her zaman olduğu gibi kontrollü sızıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Microsoft’un yeni Surface Pro 7 tabletiyle birlikte sunması beklenen dokunmatik ekran kalemi ya da yaygın adıyla stylus, yetkili kurum FCC’den alınan sertifikayla donanımsal özelliklerini ortaya koydu.
    Model No. 1853 ve FCC ID C3K1853 numaralarıyla ortaya çıkan cihaz, ilk olarak Bluetooth LE desteği ile dikkat çekiyor. Söylentilere göre yeni Surface Pen üzerinde yer alacak u-şekilli askı, değişken iletkenliğe sahip olacak ve üzerinde parmak hareketleri yaparak ekranda sürüklemelere imkan sağlayacak.
    Microsoft’un “Aktif Stylus Hareket Vektörü” adlı USPTO’da Şubat ayında yayınlanan patenti, hassasiyette artış getirecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Surface Pen’in Surface Pro 7 tabletle birlikte gelmesini beklemiyoruz. Microsoft, bunun için ekstra 100-150 dolarlık bir ücret talep edecektir.


    https://thewincentral.com/surface-pen-2019-passes-fcc-certification-before-october-launch/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Je8rjeiswusu2h 14 dk. yeni yorumcu
    Kaleme para verenin...................................
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Surface Pro 7 kalemi hakkında detaylar ortaya çıktı Sonraki Ford Otosan ve AVL'nin otonom konvoy projesi başarıyla test edildi 2 sa. Microsoft Store, Windows 10 için yeni bir temaya sahip oldu 2 sa. İndirme hızında en hızlı interneti Turknet, yüklemede Turkcell sundu 3 sa. Huawei dünyanın en hızlı yapay zekâ eğitim sistemini duyurdu 4 sa. Mozilla, Firefox'un yeni versiyonlarını artık dört haftada bir yayınlayacak 4 sa. World of Tanks oyuncularına The Offspring konseri 5 sa. Do Not Pay uygulaması aboneliklerinizi otomatik olarak iptal ediyor 6 sa. The Last of Us Part II’ya ait oyun içi görüntüleri, Madrid Games Week’te gösterilebilir 6 sa. Hyundai, sürücü ve yolcu arasında açılacak bir hava yastığı geliştirdi 7 sa. Google, Pixel 4 modelinin mercan renk seçeneği ile geleceğini doğruladı 7 sa. Fossil hibrit akıllı saat E-Ink ekran ve Wear OS ile sızdırıldı 8 sa. Bu adaptör ile hızlı şarj sorunu bitiyor | İşte Anker'in yeni ürünleri 8 sa. Makyajlı Land Rover Discovery Sport Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 8 sa. Galaxy M10s çok daha iyi 8 sa. Hibritlere bakışınızı değiştirecek otomobil: Mercedes A 250 e 8 sa. IFA 2019 ve teknoloji dünyasını konuştuk | Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan 8 sa. Pocket Casts uygulaması artık Android ve iOS için ücretsiz 8 sa. Galaxy M30s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 9 sa. PS Store'da Ubisoft oyunlarına özel indirimler 9 sa. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    İlklere sahne olan Vivo TWS kablosuz kulaklık duyuruldu
    DonanımHaber
    Rockstar Games kendi oyun mağazasını açtı: GTA San Andreas ücr...
    DonanımHaber
    YouTube televizyon ara yüzü kapanıyor
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    S60 Sahibiyim, Aracımı Değiştiremiyorum :/
    DH Forum
    60 yaşındaki komşum bıçak çekti
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim