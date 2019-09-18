Yeni Surface Pro 7 kalemi hakkında detaylar ortaya çıktı

Microsoft’un 2 Ekim’de birden fazla Surface donanımı tanıtacağı artık kesin denilebilir. Tanıtımın öncesinde ise her zaman olduğu gibi kontrollü sızıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Microsoft’un yeni Surface Pro 7 tabletiyle birlikte sunması beklenen dokunmatik ekran kalemi ya da yaygın adıyla stylus, yetkili kurum FCC’den alınan sertifikayla donanımsal özelliklerini ortaya koydu.

Model No. 1853 ve FCC ID C3K1853 numaralarıyla ortaya çıkan cihaz, ilk olarak Bluetooth LE desteği ile dikkat çekiyor. Söylentilere göre yeni Surface Pen üzerinde yer alacak u-şekilli askı, değişken iletkenliğe sahip olacak ve üzerinde parmak hareketleri yaparak ekranda sürüklemelere imkan sağlayacak.

https://thewincentral.com/surface-pen-2019-passes-fcc-certification-before-october-launch/

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Microsoft’unadlı USPTO’da Şubat ayında yayınlanan patenti, hassasiyette artış getirecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Surface Pen’in Surface Pro 7 tabletle birlikte gelmesini beklemiyoruz. Microsoft, bunun için ekstra 100-150 dolarlık bir ücret talep edecektir.