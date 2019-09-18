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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X2 modeli 32 MP selfie kamerasıyla gelecek

    Çin merkezli akıllı telefon üretici Realme yeni akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Realme X2 adlı cihaz 32 MP çözünürlükte ön kamera sunacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefon pazarında yaptığı çıkışla adını söz ettiren Çinli teknoloji üreticisi Realme yeni akıllı telefon modeli Realme X2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Sızan yeni bilgiler ise cihazla ilgili detayları gözler önüne seriyor.

    Önümüzdeki hafta tanıtılacak

    Daha önceki haberlerimizde de duyurduğumuz üzere Realme X2 modeli 64 MP çözünürlükte dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek. Şirket bugün yaptığı açıklama ile de cihazın ön kamerasının 32 MP olacağını resmen doğruladı. Realme ayrıca Çin'in popüler sosyal ağı Weibo'de akıllı telefonun bir görselini paylaştı.
    Paylaşılan görüntüde Realme X2 modelinin arkadan görüntüsünün Realme XT modeliyle benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün. Şu an Realme X2'nin teknik özellikleriyle ilgili detaylar çok az. Ancak cihazın  Snapdragon 730G işlemci ve 30W VOOC hızlı şarj ile geleceği söyleniyor. Şimdilik tüm ayrıntıları öğrenmek için önümüzdeki hafta düzenlenecek olan lansman etkinliğini beklemekten başka bir seçeneğimiz yok.


    https://www.gsmarena.com/realme_x2_specs_32mp_selfie_camera-news-39228.php Yorum Yaz
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    ayazgecem 28 dk.
    2500 bin tl den gelirse iş yapar.
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