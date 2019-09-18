Realme X2 modeli 32 MP selfie kamerasıyla gelecek

Akıllı telefon pazarında yaptığı çıkışla adını söz ettiren Çinli teknoloji üreticisi Realme yeni akıllı telefon modeli Realme X2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Sızan yeni bilgiler ise cihazla ilgili detayları gözler önüne seriyor.

Önümüzdeki hafta tanıtılacak

Daha önceki haberlerimizde de duyurduğumuz üzere Realme X2 modeli 64 MP çözünürlükte dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek. Şirket bugün yaptığı açıklama ile de cihazın ön kamerasının 32 MP olacağını resmen doğruladı. Realme ayrıca Çin'in popüler sosyal ağı Weibo'de akıllı telefonun bir görselini paylaştı.

https://www.gsmarena.com/realme_x2_specs_32mp_selfie_camera-news-39228.php

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Paylaşılan görüntüde Realme X2 modelinin arkadan görüntüsününmodeliyle benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün. Şu an Realme X2'nin teknik özellikleriyle ilgiliçok az. Ancak cihazınişlemci vehızlı şarj ile geleceği söyleniyor. Şimdilik tüm ayrıntıları öğrenmek içindüzenlenecek olan lansman etkinliğini beklemekten başka bir seçeneğimiz yok.