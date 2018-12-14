Yeni Suzuki Swift Türkiye'de satışa sunuldu; işte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz hafta küçük arazi canavarı Jimny ile karşımızda olan Japon üretici, şimdi de küçük sınıftaki temsilcisi Suzuki Swift’i yeni nesliyle Türkiye’de satışa sundu. Tasarım konusunda markanın yeni DNA’sını taşıyan yeni Suzuki Swift, lansman dönemine özel 90 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tasarım konusunda markanın yeni DNA’sını taşıyan yeni Suzuki Swift’in ön yüzünde LED farlar ve geniş hava girişleri ön plana çıkıyor. Dik bir şekilde yükselen A sütunu ile kübik bir tasarıma sahip olan araç, yükselen omuz çizgisi ve C sütununa gizlenen arka kapı kolları ile dinamik bir görünüm sergiliyor. Yeni Suzuki Swift’in stop grubunda da LED teknolojisi kullanılıyor.

Yeni Suzuki Swift’in iç mekanını domine eden kokpitin merkezinde 9 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bu ekran, USB, AUX ve Bluetooth bağlantısına imkan tanıyor. Gösterge ekranının ortasına konumlandırılan 4,2 inçlik TFT renkli yol bilgisayarı üzerinden pek çok veriye erişilebiliyor. İrili ufaklı eşya gözlerinin bulunduğu araçtaki 242 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 556 litreye kadar ulaşıyor.

GL ve GLX paketleriyle satılacak

Yeni Suzuki Swift’in kaputunun altında 90 hp güç ve 120 Nm tork üreten 1,2 litrelik dört silindirli benzinli motor görev yapıyor. Üretilen güç GL donanım paketinde 5 ileri manuel şanzımanla, GLX donanım paketinde ise değişken oranlı CVT şanzımanla ön tekerleklere aktarılıyor. GL donanım paketi lansman dönemine özel 90 bin TL’den, GLX donanım paketi de yine lansmana özel 106 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Yeni Suzuki Swift’in manuel vitesli versiyonu 100 km’de ortalama 4,7 litre yakıt tüketimi vaat ediyor.

Yeni Suzuki Swift donanımları

Yeni Suzuki Swift’in donanım listesinde ABS, EBD, ESP, BAS, yokuş kalkış desteği, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları ve lastik basınç uyarı sensörü bulunuyor. Anahtarsız çalıştırma sistemi, otomatik iklimlendirmeli klima, hız sabitleyici, 4,2 inç renkli yol bilgisayarı, 9 inçlik bilgi-eğlence ekranı, navigasyon, USB, AUX ve Bluetooth bağlantısı, 4 hoparlör + 2 tweeter müzik sistemi, elektrikli ön ve arka camlar, otomatik yanan LED farlar, LED gündüz farları ve 16 inç alaşımlı jantlar GLX donanımında standart olarak sunuluyor.