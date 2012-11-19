Yeni Twitter API'si Windows 8 uygulamalarını zor durumda bırakıyor





Twitter'ın Ağustos ayında üçüncü taraf geliştiricilere sağladığı API'lerinde yeni kısıtlamalara gitmesi uzun süre gündemde kalmıştı.





Twitter tecrübesini kopyalamak isteyen geliştiricilere karşı alınan bir tedbir olarak lanse edilen yeni kısıtlamada, üçüncü taraf Twitter istemcileri 100 000 üyeye kadar sunuculardan izin alabiliyor, bu rakamdan sonrası Twitter ağına bağlanamıyordu. Sadece kendi içerisinde bir browser açarak resmi Twitter sayfasına yönlendirme yapan uygulamalar, bu kısıtlamanın dışında kalıyordu.





O günden bu yana sıkça eleştirilen kısıtlama Windows 8 uygulamalarını da zor durumda bırakmaya başladı.





Tweetro adlı Windows 8 için Twitter istemcisi, platformun en popüler uygulamalarından biri haline gelmişti. Ancak 100 000 sınırını geçtikten sonra ağa erişim engellendi. Yapımcı Lazyworm Applications firması Twitter ile irtibata geçse de olumsuz sonuç aldı. Çünkü resmi Twitter uygulaması hazırlanıyordu ve Twitter tecrübesinin sunulmasında bir engel bulunmuyordu.





Lazyworm Applications firması da çareyi kullanıcılardan ücret talep etmekte buldu ve bu sayede talebin artmasını önledi.





Ancak Twitter'ın tüm uç noktalar üzerinde kontrol kurma isteği, üçüncü taraf geliştiricileri olumsuz etkiliyor. Hali hazırda bir Windows 8 için Twitter uygulaması bulunmadığı ve web uygulaması dokunmatik fonksiyonlara yeteri kadar cevap vermediği için üçüncü parti istemcilere yoğun bir ilgi var. Fakat kısıtlamalar nedeniyle bu ilgi yeterince cevap bulamıyor.

http://mashable.com/2012/11/16/tweetro-dead-twitter-api/